A Nizza alla Messa di Ognissanti ricordate le vittime dell'attentato

La diocesi della città francese fa sapere che domani nella basilica di Notre-Dame alla Celebrazione Eucaristica per la Solennità di Tutti i Santi, si ricoderanno in particolare le tre persone morte nell'attacco del 29 ottobre

Lisa Zengarini -Città del Vaticano

Sarà dedicata in particolare alle tre vittime del sanguinoso attentato terroristico compiuto giovedì mattina nella Basilica di Notre-Dame di Nizza la Messa per Ognissanti celebrata domani, alle 18.00, nella stessa chiesa. A presiederla - informa un comunicato della diocesi - sarà l’ordinario locale, monsignor André Marceau, alla presenza di tutti i sacerdoti della città francese e a quelli della parrocchia di Notre-Dame. Alla celebrazione, trasmessa in diretta sul canale televisivo cattolico Kto saranno ammessi solo i parrocchiani, nel rispetto delle norme anti-Covid. Esclusi quindi altri media, fotografi o giornalisti.

Rito penitenziale di riparazione

L’Eucaristia sarà preceduta da un “rito penitenziale” di riparazione celebrato, come spiega il comunicato, “quando un atto gravemente lesivo, come l’omicidio, viene commesso in una chiesa. È pertanto fondamentale per la ripresa delle celebrazioni religiose nell’edificio interessato”. Sul sito la diocesi di Nizza ha pubblicato una speciale preghiera per le vittime e i loro familiari.

Intanto, proseguono in Francia le indagini che hanno portato al fermo di altre tre persone, sospettate di aver avuto contatti con l’attentatore, il 21enne tunisino, Brahim Aoussaoui. L’ultimo fermato è un 33.enne che si trovava a casa di una delle altre due persone arrestate. Gli inquirenti continuano a indagare per capire se esista una regia dietro all’azione del terrorista, ferito dalla polizia durante l’attacco e attualmente ricoverato all’ospedale di Nizza, nonostante questi abbia dichiarato di aver agito da solo.