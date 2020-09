Como, ucciso un sacerdote: dava la vita per gli ultimi

Il vescovo della città lombarda, mons. Oscar Cantoni, esprime profondo dolore ma anche orgoglio per un prete da sempre impegnato "fino a dare la sua vita per gli ultimi". Questa sera, la Diocesi di Como si riunirà in preghiera nella Cattedrale per la recita del Santo Rosario dedicato a don Roberto Malgesini e al suo assassino

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Era parroco a Como San Rocco ed è lì che il vescovo - monsignor Oscar Cantoni - si è recato appena appresa la notizia dell'omicidio di don Roberto Malgesini. Le cronache di oggi sono già piene di particolari sulla morte del sacerdote, di "questo nostro prete", dice il vescovo, che esprime "profondo dolore e disorientamento per quanto accaduto" ma anche "orgoglio", perchè don Roberto ha sempre lavorato in prima linea "fino a dare la sua vita per gli ultimi".

La preghiera della comunità

Aprire il sito del settimanale della diocesi non è raccogliere dettagli sull'assassino o sulla vittima, ma, piuttosto, è cogliere lo sgomento e il pianto di un'intera comunità, che questa sera, alle 20.30, si radunerà in Cattedrale a pregare per la vittima e il carnefice.

Don Roberto

"Sacerdote da sempre accanto alle persone in difficoltà", si legge ancora, "schivo e defilato nello stile, non faceva mai mancare il suo sostegno a chi incontrava lungo la strada, costantemente e senza risparmio, al servizio di ogni forma di fragilità umana". Poche righe stracolme di gratitudine per un uomo, un prete, che a Como San Rocco serviva dal 2008.