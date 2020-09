Malawi, entro tre mesi nascerà una nuova radio cattolica

Si chiama radio Kuwala FM, l’emittente dell’arcidiocesi di Blantyre, in Malawi, che vorrebbe portare la Parola del Signore e la vita della Chiesa a oltre 2 milioni di ascoltatori. Nel salutare i progressi dei preparativi che dovrebbero concludersi prima della fine dell'anno, l’arcivescovo Thomas Luke Msusa ha chiesto lo sforzo e la collaborazione di tutti

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Dovrebbe iniziare le sue trasmissioni prima della fine dell’anno, radio Kuwala FM, l’emittente dell’arcidiocesi di Blantyre, in Malawi, che prevede di raggiungere oltre di 2 milioni di ascoltatori. Qualche settimana fa, riferisce Amecea News Blog, un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto radiofonico è stato presentato all’arcivescovo Thomas Luke Msusa.

Serve il sostegno di tutti

Il presule in quell'occasione ha espresso apprezzamento per quanto fino ad ora realizzato esortando i fedeli a sostenere economicamente quella che vuole essere la quarta stazione radio regionale della Chiesa cattolica nel Paese, dopo Radio Alinafe dell’arcidiocesi di Lilongwe, Radio Tigabane della diocesi di Mzuzu e Tuntufye FM della diocesi di Karonga. “Sono impressionato dall’impegno del team della task force e dai progressi compiuti - ha detto il presule -. Possiamo sperare che la stazione radiofonica raggiungerà presto le onde radio. Possiamo avere successo se lavoriamo insieme a questo progetto - ha aggiunto -. Non è la mia stazione radio ma la nostra. Il successo di questo importante progetto è nelle mani di tutti noi”.

La vocazione ad evangelizzare

Obiettivo principale della stazione radio è quello di ampliare i canali di evangelizzazione all’interno dell’arcidiocesi e oltre. Il coordinatore delle comunicazioni dell’arcidiocesi di Blantyre, padre Frank Mwinganyama, ha ringraziato monsignor Msusa per il suo contributo e ha invitato i fedeli a seguirne l’esempio. “Tutti i preparativi per l’allestimento dello studio, l’acquisto di attrezzature e gli accordi per la sua ubicazione sono in una fase avanzata” ha precisato padre Mwinganyama che prevede di andare in onda entro tre mesi.