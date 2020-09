Germania, la Conferenza episcopale arriva su Twitter

Immediatamente prima dell'Assemblea plenaria autunnale, che si terrà a Fulda dal 22 al 24 settembre 2020, la Conferenza episcopale tedesca apre il suo account sulla famosa piattaforma

Roberta Barbi - Città del Vaticano

Come riportato dal sito dell’Episcopato, dal 18 settembre scorso è possibile conoscere in breve tutte le notizie sui lavori della Conferenza episcopale tedesca anche via Twitter. Oltre alle dichiarazioni su argomenti di attualità, vengono fornite informazioni anche su date ed eventi dal momento che la pagina si rivolge non solo ai fedeli ma anche a giornalisti e operatori della comunicazione. Si prevede, in futuro, di twitterare in diretta da eventi come le tavole rotonde pubbliche.

L'importanza del mondo social

"Continuiamo a espandere la nostra presenza sui social media. Dato che il nostro canale Facebook si è consolidato dal suo lancio, nel febbraio scorso, e la nostra comunità è in costante crescita, abbiamo deciso di aprire anche un account Twitter. A differenza di Facebook, qui vogliamo riportare in modo ancora più preciso i temi di attualità. Il valore informativo e l'attualità dei nostri tweet sono chiaramente in primo piano", spiega il segretario dei vescovi, padre Hans Langendörfer.

Accessibilità all'informazione e pandemia

In futuro, i video degli eventi della Conferenza episcopale tedesca e delle conferenze stampa saranno disponibili anche su YouTube. Qui è previsto anche lo streaming in diretta degli eventi selezionati: "Soprattutto in tempi di pandemia da Coronavirus - ha concluso padre Langendörfer - speriamo di poter dare accesso a un numero ancora maggiore di persone alle nostre offerte.