Koinè: confronto digitale tra gli operatori di arredi sacri Made in Italy

Raccontare la bellezza della fede attraverso i paramenti per la liturgia, gli articoli e gli oggetti devozionali, l'arredo e l'edilizia dei luoghi sacri. E’ questo l’obiettivo della piattaforma digitale Koinè Digital Preview, promossa da Italian Exhibition Group la società organizzatrice di eventi che gestisce le fiere di Vicenza e Rimini, che si svolgerà il 26 e 27 ottobre, e che anticipa l’evento in fiera di Koinè – XIX International Exhibition of Sacred Arts, che avrà luogo a Vicenza dal 7 al 9 marzo 2021.

Marina Tomarro - Città del Vaticano

Una piattaforma ad alta possibilità di fruizione che anticipa il confronto dal vivo tra i massimi esperti di settore con il mercato, attraverso la quale poter istituire un hub innovativo a disposizione dei protagonisti della produzione sacra Made in Italy nel contatto con gli operatori internazionali del settore. Questo vuole essere Koinè Digital Preview, promosso da Italian Exhibition Group, e che si svolgerà il 26 e 27 ottobre.

Individuare le linee di ripartenza post Covid

“Come sappiamo tutti in questo momento a causa dell'emergenza sanitaria – spiega Paolo Audino, brand director di Italian Exhibition Group - c'è una situazione molto particolare che riguarda i luoghi di culto, e che ha rallentato in modo importante le attività di tutte le aziende che si occupano di questo settore. Abbiamo quindi optato per questa versione digitale in cui i produttori e i distributori dei prodotti si confronteranno su quello che aspetta il settore nei mesi prossimi nel 2021”. Koinè Digital Preview quindi rappresenta un’occasione di confronto per individuare le linee della ripartenza: dall'architettura sacra e alla necessità di riprogettare i luoghi della fede all'evoluzione del turismo spirituale dopo una stagione fortemente colpita dalla pandemia, fino all'edilizia di culto e i progetti di dismissione e riutilizzo del patrimonio ecclesiastico.

Ascolta l'intervista a Paolo Audino

L’evoluzione dell’arredo sacro

“In questi ultimi anni – continua Audino - l’evoluzione dell’arredo liturgico è stato su due grandi direzioni: una prima probabilmente meno impattante, legata al design e alle forme. E poi c’è una componente importante che è tutta l’innovazione tecnologica di cui tutta la produzione ha risentito positivamente. Certo alla base di tutto rimane la progettualità e l'artigianalità e quindi le evoluzioni di prodotti di questo tipo sono soprattutto legate al design. Il Made in Italy rappresenta un’eccellenza in questo ambito, ed è molto richiesto a livello internazionale”.

L’attesa per la fiera a Vicenza

Ma l’appuntamento più atteso rimane sia per i distributori che per i produttori, l’evento in fiera di Koinè che si svolgerà a Vicenza dal 7 al 9 marzo 2021. “Sarà un momento molto importante -sottolinea il brand director - perché innanzitutto sarà un confronto tra chi produce e chi distribuisce questo prodotto, perché in tutti i settori e quindi anche in quello religioso, ci saranno dei cambiamenti sostanziali nelle abitudini delle persone, e questo impatterà certamente anche nelle richieste dei prodotti”.