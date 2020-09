Bolivia, settembre è il Mese della Bibbia

Un tempo per riscoprire la Parola e diffonderla con creatività e coraggio. Si apre così il mese di settembre nel Paese latinoamericano devastato dal Covid- 19

Roberta Barbi - Città del Vaticano

Con il motto "Ascolta la Parola e cammina ora", la Bolivia celebra a settembre il Mese della Bibbia. Dalla sezione di Animazione Biblica dell'Area di Evangelizzazione della Conferenza episcopale boliviana, arriva l’invito a vivere questo mese con creatività e a condividere il materiale con lo scopo di rafforzare un incontro vivificante con Gesù Cristo. A darne notizia è il sito Iglesia viva, collegato con la Conferenza episcopale boliviana.

Bibbia e evangelizzazione

"Il mese della Bibbia costituisce uno spazio propizio per avvicinarsi alle Sacre Scritture, è un tempo in cui, accompagnati dallo Spirito Santo, apriamo i nostri cuori per essere la terra fertile in cui la Parola di Dio produce trenta o sessanta o cento volte - assicura monsignor Waldo Barrionuevo, Vicario Apostolico dei Re e responsabile della sezione di Animazione Biblica dell'Area di Evangelizzazione dei vescovi boliviani - leggeremo e rifletteremo sul Vangelo secondo San Luca, all’insegna del motto ‘Ascolta la Parola e cammina ora’”.

Creatività e coraggio

"Senza dubbio, viviamo in un'epoca senza precedenti a causa della pandemia del Covid-19, che come credenti ci impone di far conoscere la Parola di Dio con molta creatività e coraggio – continua il presule – è anche un tempo che ci sfida ad incontrare di nuovo la Parola, a riconoscere in questi ‘segni dei tempi’ la presenza salvifica di Dio che continua a chiamarci a collaborare alla sua missione”.

“Possa questo materiale aiutarci ad avere un incontro vivificante con nostro Signore Gesù Cristo, a rimanere fedeli al suo comando di annunciare la sua Parola, e soprattutto a irradiare speranza nel nostro ambiente, con la ferma convinzione che Gesù ci porta la salvezza", ha concluso.