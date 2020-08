La solidarietà della Custodia francescana ai fratelli e al popolo del Libano

“Di prassi l'origine della Custodia di Terra Santa è fatta risalire al 1217, anno in cui a Santa Maria degli Angeli, presso Assisi, si celebrava il primo Capitolo Generale dei Frati Minori. S. Francesco, con gesto ispirato, decise di mandare i suoi frati in tutte le nazioni. In quell'occasione solenne, non fu dimenticata la Terra Santa.”