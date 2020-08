Usa - Cardinale Timothy Dolan (ANSA)

Usa, Dolan all'apertura della convention repubblicana

L'arcivescovo di New York aprirà il momento di preghiera del 24 agosto, quando il presidente Trump e il vice Mike Pence saranno nominati ufficialmente candidati per un secondo mandato alle elezioni di novembre per la Casa Bianca. Nessuna approvazione, afferma, "la preghiera non è politica"

Lisa Zengarini - Città del Vaticano “Come sacerdote, uno dei miei obblighi più sacri è cercare di rispondere positivamente ogni volta che vengo invitato a pregare. La preghiera è parlare a Dio, non è politica o di parte”. Il cardinale Timothy Dolan, ha spiegato così la sua decisione di accettare l’invito a presiedere, il 24 agosto, la preghiera di apertura della Convention Repubblicana che ufficializzerà la candidatura del presidente uscente Donald Trump alle elezioni del prossimo 3 novembre, con una presenza limitata di delegati e funzionari del partito e trasmessa via streaming. I motivi della scelta Nella sua dichiarazione ripresa dall’agenzia cattolica Cna e da diversi altri media statunitensi, l’arcivescovo di New York ha precisato che la sua preghiera “non costituisce un esplicito endorsement di un candidato, partito o piattaforma politica. Se fossi stato invitato a offrire una preghiera per la Convention nazionale democratica, avrei accettato con gioia, proprio come ho fatto nel 2012″, ha detto. Di fatto durante la campagna per le presidenziali di quell’anno, Dolan aveva partecipato sia alla Convention Democratica, sia a quella Repubblicana. Da ricordare, inoltre, che anche alla Convention del Partito Democratico, in corso dal 17 agosto a Milwaukee, sono stati invitati a partecipare due esponenti della Chiesa cattolica: il padre gesuita James Martin, direttore della rivista “America", e suor Simone Campbell, SSS. Nella sua dichiarazione, il cardinale Dolan ha espresso l’auspicio che “in questo periodo così tumultuoso della storia degli Stati Uniti tutte le persone, credenti e non credenti, possano unirsi nella ricerca della pace e della riconciliazione nei nostri cuori, nelle nostre città e nel nostro Paese”.