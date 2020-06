Covid- 19, in Romania nasce la prima tv cattolica

Si allarga l'offerta dei media a servizio della fede e da una situazione di crisi sanitaria si riesce al rispondere sempre meglio alla sete di Dio e di preghiera che va crescendo

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

L'emergenza coronavirus ha fatto nascere in Romania la prima tv cattolica. Per rispondere ai bisogni, soprattutto spirituali, dei fedeli e mantenere unita e viva la comunità ecclesiale, la Chiesa ha creato un’emittente televisiva e un programma video sui social.

Durante i mesi del lockdown, riferisce Ceinews, la Messa domenicale è approdata sulla tv nazionale, i sacerdoti hanno imparato ad usare le nuove tecnologie e i vescovi sono stati più presenti sui social. Catechesi, incontri e corsi di formazione si sono spostati, invece, su internet. Senza una tv cattolica e la Messa domenicale sulla rete nazionale, i fedeli potevano seguire la celebrazione eucaristica solo attraverso l’unica radio cattolica nazionale, Radio Maria, con ricezione tuttavia limitata, e via internet.

In Romania, benché il 70 per cento delle abitazioni siano collegate al web, solo metà della popolazione fra i 55 anni e oltre utilizza internet. E mentre la televisione pubblica Tvr ha subito accettato di trasmettere la Messa dalla cattedrale romano-cattolica di San Giuseppe della capitale, nei giorni di festa e la domenica, utilizzando lo studio televisivo dell’arcidiocesi di Bucarest, adesso su Tvr3 c’è anche la possibilità di seguire la Messa domenicale in rito bizantino dalla cattedrale greco-cattolica di Blaj, sede dell'arcivescovado maggiore della Chiesa greco-cattolica in Romania.