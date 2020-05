Al via la fase diocesana per la Beatificazione di Emilia e Karol Wojtyla

A darne notizia i vescovi polacchi. Domani la prima sessione solenne dei tribunali e l'inizio formale del processo con la Santa Messa presieduta dall'arcivescovo di Cracovia. Compito dei tribunali sarà quello di dimostrare che i genitori di San Giovanni Paolo II hanno praticato le virtù in modo eroico, godono della fama di santità, e la gente invoca la loro intercessione per ottenere grazie

Domani, 7 maggio, a Wadowice, in Polonia, con la costituzione dei tribunali, si aprirà la fase diocesana del processo di Beatificazione della Serva di Dio Emilia, nata Kaczorowska, e del Servo di Dio Karol Wojtyla, genitori di San Giovanni Paolo II. A darne notizia sono i vescovi stessi sul sito dell’Episcopato polacco esprimendo grande gioia.

I primi step

Il compito dei tribunali sarà quello di dimostrare che Emilia e Karol Wojtyla hanno praticato le virtù in modo eroico, che godono della fama di santità, e che per loro intercessione la gente chiede al Signore una grazia. Il postulatore della causa è monsignor Sławomir Oder, che è stato anche postulatore del processo di Beatificazione e Canonizzazione di Giovanni Paolo II. La prima sessione solenne dei tribunali avrà luogo, dunque, domani alle ore 10.30 nella Basilica della Presentazione della Beata Vergine Maria a Wadowice alla presenza di tutti i decani dell’arcidiocesi di Cracovia. Dopo l'inizio formale del processo, l'arcivescovo della città Marek Jędraszewski, presiederà la Santa Messa per il buon andamento della causa e l’invocazione delle grazie attraverso l'intercessione dei Servi di Dio. L'evento sarà trasmesso dai media dell'arcidiocesi di Cracovia.

I genitori del Papa Santo

Emilia Kaczorowska, che proveniva da una famiglia di artigiani, era figlia di Feliks Kaczorowski e Maria Scholz. Aveva otto fratelli e sorelle. Nacque il 26 marzo 1884 a Cracovia e fu battezzata nella chiesa di San Nicola. Nel 1890 Emilia iniziò la sua educazione presso la scuola elementare. Sua madre morì quando lei aveva solo 13 anni. Karol Wojtyla era nato il 18 luglio 1879 a Lipnik, vicino a Biala, figlio di Maciej Wojtyla e Anna Przeczek: una famiglia di sarti. È stato battezzato nella Chiesa della Divina Provvidenza a Biala. Al secondo anno di vita ha perso la madre. Negli anni 1885-1890 frequentò una scuola popolare tedesca a Biala, poi nel 1890 iniziò a studiare in un liceo tedesco a Bielsko. Nel 1900 fu chiamato per il servizio militare di base a Wadowice. Dopo un anno, ha servito il grado di caporale ed è stato diretto alla scuola per cadetti di fanteria di Leopoli. Nel 1903 terminò il servizio militare con il grado di sergente di plotone e poté tornare a casa. Tuttavia, decise di rimanere nell'esercito come soldato professionista e servì come sottufficiale di linea presso l'aiutante maggiore a Cracovia e come sottufficiale d'ufficio a Wadowice.

Il matrimonio e la nascita di Karol

I due si sposarono il 10 febbraio 1906 nella chiesa di San Pietro e Paolo a Cracovia ed ebbero tre figli: Edmund (nato nel 1906), Olga, morta subito dopo la nascita e il battesimo (1916) e Karol (nato nel 1920), poi Papa. Fino al 1913 vissero a Krowodrza, per poi trasferirsi a Wadowice. Emilia morì il 13 aprile 1929, dopo aver ricevuto gli ultimi sacramenti alla presenza del marito al capezzale, e fu sepolta nel cimitero di Rakowicki a Cracovia. Il vedovo occupò da allora della casa e dei figli, trasferendosi, assieme al figlio Karol, a Cracovia nel 1938. Alla fine anche lui morì nel 1941, a 63 anni, a causa di un'insufficienza cardiaca. Aveva 63 anni. È sepolto accanto alla moglie. (R.B.)