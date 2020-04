Dal 6 aprile Rosario e Angelus da Loreto alle 12

Sarà l’arcivescovo del Santuario lauretano, Fabio Dal Cin, a presiedere a mezzogiorno la recita delle preghiere mariane durante la Settimana Santa. La celebrazione visibile in diretta streaming su Vatican News

VATICAN NEWS

Le mura della Santa Casa e di uno dei grandi templi mariani accompagneranno il ritmo della Settimana Santa. La notizia è stata comunicata dal Santuario di Loreto: da domani, 6 aprile, ogni giorno monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato pontificio, guiderà le preghiere per eccellenza dedicate alla Vergine. “La Santa Casa di Loreto – ha detto il presule - invita ad invocare Maria, per non perdere la speranza nel Dio della vita. Lo facciamo ogni giorno alle 12 con l’Angelus e il Rosario trasmesso in streaming da Vatican News e la sera alle ore 21.00 con la recita del Rosario e la Supplica alla Madonna di Loreto per la liberazione dal male e dalla pandemia”.

Oltre che da Vatican News le immagini saranno in diretta su Telepace, Padre Pio TV e sulla rete Corallo (circuito televisivo italiano di emittenti cattoliche). Inoltre, Mercoledì Santo, alle 21.00, monsignor Dal Cin guiderà dalla Santa Casa il Rosario, trasmesso da TV2000, InBluradio e sulla pagina Facebook ufficiale della Cei. “Questo è il luogo del sì’ di Maria a Dio – ha affermato ancora monsignor Dal Cin - e quel sì lo gridiamo anche noi in questo momento difficile e preoccupante”.