Coronavirus, una possibilità per crescere spiritualmente

Dopo l'esodo dei giorni scorsi di folle di persone, che dalle città del nord Italia si sono riversate al sud, la preoccupazione di non poche diocesi meridionali è forte. La esprime anche il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli

Antonella Palermo – Città del Vaticano

Domenica prossima, attraverso la tv locale Canale21, alle 9.30 il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, celebrerà una Messa per far sentire la vicinanza della Chiesa a tutta la regione Campania. Il porporato spiega il senso di ricorrere alla preghiera, anche se sono vietate le celebrazioni eucaristiche con assemblee:

Ascolta l'intervista al cardinale Sepe

R. - Dobbiamo avere la capacità di tirar fuori da questa situazione dei benefici sul piano morale e spirituale. Una preghiera in una chiesa, una adorazione eucaristica, il Santo Rosario sono possibilità che noi abbiamo per crescere spiritualmente e moralmente. Il miglior modo di amare la propria terra è quello di evitare di diffondere tra i propri parenti e amici questo virus letale.

Come si presenta la città?

R. - Purtroppo sta aumentando il numero dei contagiati. C’è però un fermento di cooperazione da parte di medici e paramedici. C’è buona collaborazione. La gente sta prendendo coscienza della situazione e sta agendo di conseguenza.

Come si sta adoperando la diocesi e gli organismi ad essa collegati per le presone più vulnerabili, che vivono ai margini, di stenti?

R. - Noi abbiamo messo su, attraverso la Caritas, tutta una rete per aiutare a superare queste forme di abbandono, di solitudine soprattutto degli anziani. Ieri abbiamo regalato come diocesi all’ospedale Pausilipon un pulmino per i giovani malati oncologici per evitare di far prendere loro altri mezzi e limitare così le difficoltà che per loro si sono aggravate in questo periodo.