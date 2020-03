Congo: quattro giorni di preghiera e digiuno per tutte le confessioni

Una parrocchia semideserta in Congo, dove le funzione religiose sono state sospese per un mese (AFP or licensors)

L'invito è stato rivolto ai fedeli per implorare Dio di fermare l'epidemia di coronavirus

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Il Coordinamento per il cambiamento di mentalità (Ccm) della Repubblica Democratica del Congo ha stabilito che tutti i congolesi osservino, a partire da oggi, quattro giorni di digiuno e preghiera. Rispondendo all’appello del capo dello Stato Félix Tshisekedi, che ha invitato tutte le confessioni religiose a implorare la misericordia di Dio per fermare l’epidemia di covid-19, l’organismo creato lo scorso anno dallo stesso Tshisekedi per la prevenzione, la sensibilizzazione e la lotta contro tutti gli antivalori, ha stabilito anche un programma per tutto il territorio nazionale. Vengono proposti due momenti nell’arco della giornata, a mezzogiorno e alle 18; non occorre radunarsi, ma ciascuno, ovunque si trovi, è invitato a fermarsi in preghiera per cinque minuti. A mezzanotte saranno invece “gli uomini di Dio” a chiedere la misericordia dell’Onnipotente.

Una lotta non solo fisica, ma spirituale

“Stiamo tutti digiunando e pregando nell’intero Paese. Preghiamo fino a domenica a mezzogiorno” ha detto il pastore Jacques Kambala Tshilombo, coordinatore aggiunto e incaricato dell’amministrazione e delle Finanza del Ccm, che ha esorta tutti a considerare seriamente i quattro giorni di preghiera e digiungo, perché quella contro il coronavirus, spiega, è una lotta non solo fisica, ma anche spirituale. Il pastore Kambala ricorda inoltre la responsabilità di tutti verso le generazioni future e chiede alla popolazione di osservare rigorosamente le norme igieniche per frenare l’epidemia. Raccomanda infine la solidarietà verso i più vulnerabili, gli indigenti e i senzatetto ed esorta ad aiutare deboli e poveri, condividendo anche guanti, mascherine e prodotti disinfettanti.