Nigeria: iniziativa di preghiera contro le violenze nel Paese

Un’iniziativa a livello nazionale, da tenersi all’inizio della Quaresima, in segno di solidarietà e vicinanza con tutte le vittime di violenze, rapimenti e uccisioni: questa la proposta lanciata dalla Conferenza episcopale della Nigeria, per cercare di richiamare l’attenzione sulla grave situazione di insicurezza che si vive nel Paese africano

“La Chiesa ha bisogno di parlare e di agire contro tale situazione”, si legge in una dichiarazione a firma del Segretario generale del Segretariato cattolico della Nigeria (CSN), p. Zacharia Nyantiso Samjumi, riportata sul sito della Recowa-Cerao, la Conferenza episcopale regionale dell’Africa Occidentale.

Molti nigeriani vivono nella paura

Al contempo, nel Messaggio di Quaresima, i vescovi della Nigeria invitato tutti i cristiani ad unirsi nell’orazione per i “fratelli defunti” a causa delle violenze nel Paese. “Siamo tristi e addolorati – affermano i presuli – ma siamo anche fiduciosi del fatto che la luce di Cristo, che illumina i nostri cuori, illuminerà anche gli angoli oscuri della società nigeriana”. Ribadendo che “la maggior parte dei nigeriani vive ormai nella paura”, i vescovi sottolineano: "Le esecuzioni, ripetute barbare, di cristiani da parte dei ribelli di Boko Haram e gli incessanti casi di rapimento per riscatto legati allo stesso gruppo e ad altri terroristi hanno traumatizzato molti cittadini".

Senza sicurezza non ci può essere pace e senza pace non ci può essere sviluppo

Di qui, l’appello dei presuli ad avviare seri “procedimenti giudiziari contro i criminali”, pena “i seri interrogativi sulla capacità e la volontà del governo di proteggere la vita dei nigeriani”. Consapevoli della loro responsabilità morale nei confronti dei fedeli, i vescovi ricordano inoltre che “senza sicurezza non ci può essere pace e senza pace non ci può essere sviluppo o crescita nazionale”. In quest’ottica, la Conferenza episcopale della Nigeria esorta il governo a “porre immediatamente fine a questa ondata senza precedenti di violenza e brutalità rivolta in particolare contro i cristiani”, arrestando e perseguendo “tutti coloro che stanno dietro a queste uccisioni insensate, le quali gettano pericolosi semi di odio e sfiducia tra i vari settori della società nigeriana”.

Appello contro il terrorismo alla comunità internazionale

Un ulteriore appello i presuli lo lanciano alla comunità internazionale affinché venga in aiuto del governo nigeriano nella lotta “contro i terroristi”, perché le conseguenze delle azioni criminali ricadranno non solo sulla Nigeria, ma su tutta l’Africa. Infine, rivolgendosi ai fedeli, la Chiesa cattolica nigeriana li invita a “non scendere a compromessi per convenienza personale”, bensì ad essere “testimoni coerenti del Vangelo”, mettendo in atto “le virtù cristiane”.