"San Giovanni Paolo Magno", il libro di Francesco e don Epicoco

Le "familiari conversazioni" tra Papa Francesco e il teologo e scrittore Luigi Maria Epicoco diventano un libro. In distribuzione da martedì 11 febbraio, il testo ha come tema principale la figura di san Giovanni Paolo II

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

"Se le domande hanno, in genere, un orizzonte ampio, le risposte del Santo Padre si presentano pertinenti, sincere e incisive, e lasciano intravedere la sua sorprendente libertà interiore, coniugata con un coraggio disarmante e con un’autentica francescana semplicità".

Questa frase è tratta dalla prefazione di don Luigi Maria Epicoco a "San Giovanni Paolo Magno" (Editrice San Paolo), un libro che non intende presentarsi come compendio del pensiero di Francesco riguardo a Papa Wojtyła, e neppure come libro-intervista. Si tratta, invece, di un dialogo tra Papa Francesco e il giovane teologo e scrittore sulla vita e la spiritualità di Giovanni Paolo II, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

“Celebrando quest’anno il centesimo anniversario della sua nascita, papa Wojtyła appare davvero 'Wojtyła il Grande' e si comprende il motivo per cui il popolo riunito in piazza San Pietro nel giorno del suo funerale abbia gridato: 'Santo subito'! (don Luigi Maria Epicoco)”

Giovanni Paolo II e il cardinale Bergoglio - Concistoro 2001

"Spesso - prosegue Epicoco nella prefazione - in queste confidenziali conversazioni, il discorso ha toccato anche alcuni aspetti che interessano tutta la Chiesa. Vi è stata pure la provvidenziale opportunità di raccogliere preziosi frammenti autobiografici di Papa Francesco". E se lo stile del libro mantiene "la freschezza del dialogo e il sapore della lingua parlata", altrettanto esplicito è l'invito del co-autore del libro: "Affinché 'nulla vada perduto', raccogliamo queste briciole, i pezzi avanzati (Gv 6,12) del grande pane moltiplicato per tutti dal Magistero di Papa Francesco. È un insegnamento aver permesso di frugare nel suo cuore e nella sua mente".