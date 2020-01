Venezuela: all’Assemblea dei vescovi la precaria situazione del Paese

Si apre oggi a Caracas, la 113.ma Assemblea plenaria della Conferenza episcopale venezuelana (Cev), che si concluderà il prossimo 12 gennaio. Durante i vari incontri, si cercherà di capire in che modo la Chiesa può portare aiuto e conforto alla sofferente popolazione venezuelana

Marina Tomarro - Città del Vaticano

Il Sinodo per l’Amazzonia, il protocollo per la prevenzione e la protezione degli abusi su minori, il cammino verso la seconda Assemblea nazionale di pastorale, prevista per il prossimo luglio, la nuova pagina web della Cev. Sono questi i temi principali della centotredicesima Assemblea plenaria della Conferenza episcopale venezuelana (Cev), che si apre oggi a Caracas per concludersi il prossimo 12 gennaio.

Il saluto del Papa

Dopo un momento di adorazione eucaristica, i lavori si apriranno con l’intervento d’apertura del presidente della Cev, monsignor José Luis Azuaje Ayala, arcivescovo di Maracaibo, e il saluto del nunzio apostolico, monsignor Aldo Giordano, a nome di Papa Francesco.

Al centro la situazione del Paese

Durante i vari incontri, si cercherà di approfondire anche la situazione del Paese, che sta diventando sempre più difficile, peggiorando invece di migliorare, per cercare di capire in che modo la Chiesa può portare aiuto e conforto alla sofferente popolazione venezuelana.

Proprio su questa tematica così attuale e spinosa, non mancheranno, dei riferimenti di monsignor Azuaje nell’intervento di apertura di oggi, e, soprattutto, nell’abituale Esortazione pastorale, che sarà presentata venerdì prossimo.