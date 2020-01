Repubblica Dominicana. Anno del Fascino: il rilancio della pastorale giovanile

Diventare una Chiesa giovane in movimento: è l'obiettivo della Commissione Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Dominicana per rivitalizzare i progetti rivolti alle ragazze e ai ragazzi

Il 2020 sarà l’Anno del Fascino. Il tema è stato scelto dalla Commissione Nazionale per la Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Dominicana per rivitalizzare i progetti rivolti alle ragazze e ai ragazzi del paese e per promuovere una missione permanente mirata.

"Cercheremo di mettere in campo tutte le nostre forze, di rispondere più efficacemente alla chiamata di Dio e di dare impulso ai programmi, diventando una Chiesa giovane in movimento, solidale con i nostri fratelli e sorelle, che difende la vita, promuove i valori cristiani e si prende cura della casa comune" si legge nel documento pubblicato ieri dalla Commissione. Sono previste visite pastorali, formazione di nuovi agenti e creazione di spazi di riflessione, di preghiera, di ricreazione e di convivenza tra i giovani, i loro dirigenti e le guide. "In questo anno daremo una scossa a tutti gli agenti della Pastorale giovanile e a tutta la Chiesa dominicana.

Riaccenderemo la passione per l'evangelizzazione dei giovani" spiega la Commissione. Nuovo ruolo del volontariato, dunque, e solidarietà alle fasce più deboli per una scelta di “vigilanza pastorale” in tempi di veloci trasformazioni sociali. Non tralasciando il coinvolgimento comunitario di tutte le componenti ecclesiali per riaffermare l’esigenza di “riannunciare” il Vangelo.