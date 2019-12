Spagna, Messaggio dei vescovi: famiglia, scuola di santità e carità

Messaggio della Chiesa cattolica spagnola diffuso in vista della festa della Santa Famiglia, che quest’anno ricorre domenica 29 dicembre

Isabella Piro - Città del Vaticano

Il documento dal titolo “La famiglia, scuola e cammino di santità”, redatto dalla Commissione episcopale per la Famiglia e la difesa della vita, presieduta da monsignor Mario Iceta Gavicagogeascoa, evidenzia in primo luogo come il matrimonio e la famiglia siano “la totalità dell’amore di Cristo”.

Il legame tra santità matrimoniale e carità

“La missione della famiglia – si legge nel testo - è missione di santità e chiamata ad amarsi nella radicalità e totalità dell'amore di Cristo per la sua Chiesa”. Centrale anche il legame tra santità matrimoniale e carità, così come indicato nell’Esortazione post-sinodale “Amoris laetitia” di Papa Francesco. “La vita familiare quotidiana e concreta, con la sua incredibile ricchezza e varietà, deve essere il vero contenuto di quella santità a cui siamo chiamati”, ribadiscono i presuli spagnoli. Tale cammino non potrà essere marginale, bensì dovrà essere colmo di “accoglienza, impegno, dedizione, lavoro e servizio generoso per poter percorrere il cammino delle Beatitudini”. In quest’ottica, la Commissione episcopale auspica un maggior impegno delle famiglie verso i sofferenti e coloro che sperano in gesti di solidarietà, accoglienza e carità. “Dobbiamo crescere nella giustizia – raccomanda la Chiesa spagnola – nella misericordia, ovvero nella virtù principale che, in famiglia, si traduce in una ricerca di comprensione, nell’attenzione generosa, nel perdono permanente e nella considerazione amorevole”.

Le Beatitudini: itinerario della santità familiare

I presuli sottolineano, inoltre, che “la considerazione, il rispetto e l’accoglienza della diversità, la comprensione delle varie situazioni, l’accettazione della sofferenza sono caratteristiche di una famiglia che vive la Beatitudine della pace”, divenendo così “faro per molte altre famiglie e molte altre persone”. Ricordando, infine, che “l’itinerario della santità familiare sono proprio le Beatitudini”, il messaggio episcopale si conclude con l’esortazione a guardare al modello della Santa Famiglia che “rende anche le nostre famiglie un luogo di comunione e un Cenacolo di preghiera, autentiche scuole di evangelizzazione e piccole chiese domestiche”.