Brasile: i vescovi presentano il Programma missionario nazionale

Il Programma vuole essere un piccolo seme che punta verso una "maggiore comunione”, affinché – sottolineano i presuli - la missione non venga concepita come un qualcosa di ristretto per poche persone o gruppi specifici

Isabella Piro – Città del Vaticano

“Un ponte di integrazione, affinché la missione sia parte integrante della vita del cristiano e degli organismi ecclesiali”: questo vuole essere il Programma missionario nazionale (Pmn) presentato dalla Conferenza episcopale brasiliana (Cnbb) per il quinquennio 2019-2023. Il progetto – spiega il sito web della Cnbb – è in accordo con “le Linee-guida generali per l’evangelizzazione ed è frutto del processo di riflessione del Consiglio missionario nazionale, svoltosi ad agosto 2017 ed assunto dalla Chiesa del Brasile durante l’Assemblea generale dei vescovi a maggio di quest’anno”.

L’importanza della comunione missionaria

“In Brasile – spiega monsignor Odelir José Magri, vescovo di Chapecó e presidente della Commissione episcopale per l'Azione missionaria – esiste una pluralità di iniziative missionarie, con maggiore o minore organizzazione metodologica, che ha messo radici in molti luoghi. Ma c’è anche l’anelito ad avere un orizzonte missionario comune per crescere, appunto, nella comunione missionaria”. L’azione evangelizzatrice, infatti, vede nella missione “un asse fondamentale che deve permeare tutta l’agire ecclesiale ed esserne l’orizzonte”. In quest’ottica, il Programma “è un piccolo seme che punta verso una maggiore comunione”, perché “la missione non può essere concepita come un qualcosa di ristretto per poche persone o gruppi specifici”.

Le priorità delle sfide missionarie

Per la stesura del Pmn sono stati consultati i coordinatori dei Consigli missionari regionali (Comires) presenti al 4° Congresso missionario nazionale (Comina) di Recife del settembre 2017. Nel corso del 2018, poi, le Assemblee dei Comires si sono svolte presso le 18 Conferenze regionali della Conferenza episcopale nazionale del Brasile, accompagnate da uno dei membri del Comitato esecutivo del Comina. Gli incontri sono iniziati con un'indagine e una riflessione sulle sfide missionarie, al fine di “individuare suggerimenti per le priorità da considerare, a livello sia nazionale che regionale, in vista del rafforzamento del dinamismo missionario”.

“Questa tappa ha evidenziato alcune prospettive sulla missione – ha detto monsignor Magri – tra cui i percorsi, le possibilità e i contesti che ci sfidano nel nostro approccio”. Un altro importante contributo è stato, infine, quello sui fondamenti antropologici, biblici, ecclesiologici e teologici che “nutrono, motivano e sostengono l'essere e il vivere dei missionari”. Il Pmn è disponibile nel sito della Cnbb e delle Pontificie Opere Missionarie.