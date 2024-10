Zuppi bíboros folytatja békemisszióját Moszkvában: az ukrán gyerekek hazatérését és a fogolycserét sürgeti

Az Olasz Püspöki Konferencia elnöke megkezdte újabb látogatását Oroszországban, a pápa által tavaly rábízott békemisszió keretében. A főpásztor a napokban találkozik az orosz politikai vezetőkkel, elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel egyeztetett. A szentszéki szóvivő megerősítette, hogy Zuppi bíboros útja az ukrán gyermekek családegyesítését és a fogolycserét kívánja szorgalmazni a hőn áhított béke távlatában.

Salvatore Cernuzio / Gedő Ágnes - Vatikán



Tizenkét hónap elteltével másodszor utazott Moszkvába Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke, a Szentszék humanitárius kezdeményezésének újabb missziójaként, hogy elősegítse a béke útját a meggyötört Ukrajna számára – amint azt Matteo Bruni, a szentszéki sajtóközpont igazgatója újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette.

Építő párbeszéd a Vatikán és Oroszország között

A bíboros elsőként Szergej Lavrov külügyminiszterrel találkozott október 14-én, hétfőn. A találkozóról az orosz külügyminisztérium tájékoztatott, aláhúzva, hogy a vatikáni főpásztor és az orosz politikus megvitatták a humanitárius együttműködést az ukrajnai konfliktus összefüggésében, valamint más nemzetközi jellegű kérdéseket. A közlemény kiemeli, hogy építően fejlődött a párbeszéd Oroszország és a Vatikán között.

A 2023-as békemisszió

Zuppi bíboros 2023. június 28-29-én már járt Moszkvában, azt megelőzően pedig Kijevben tárgyalt többek között Volomidir Zelenszkij elnökkel, azután pedig Washingtonban és Pekingben folytatta küldetését. 48 órás oroszországi tartózkodása során találkozott Kirill pátriárkával, akinek átadta a Szentatya üzenetét. A szentszéki közleményben gyümölcsözőnek nevezett találkozón a pátriárkával humanitárius kezdeményezésekről beszéltek, amelyek megkönnyíthetik a konfliktus békés megoldását.

Tárgyalás az orosz gyermekjogi biztossal

Zuppi bíboros tavalyi moszkvai útja is találkozókban gazdagon telt. Tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel, Jurij Usakov külpolitikai tanácsadóval, valamint Maria Lvova-Belova gyermekjogi biztossal egyeztetett. A megbeszéléseken erőteljesen kidomborították a kezdeményezés humanitárius jellegét, illetve a hőn áhított béke elérésének igényét. Az orosz gyermekjogi biztossal Zuppi bíboros megvitatta a katonai hadműveletekhez kapcsolódó úgynevezett humanitárius kérdéseket, valamint a gyermekek jogainak védelmét. Annak a 19 ezer ukrán kiskorúnak a helyzetére összpontosítottak, akiket erőszakkal hurcoltak Oroszországba, és akiknek érdekében Zelenszkij elnök 2023 májusában Ferenc pápától a Szentszék segítségét kérte a vatikáni audiencián. Ezt a kérését megismételte múlt pénteken is, amikor a pápa a Vatikánban fogadta őt. Az ukrán elnök valamennyi ukrán hadifogoly érdekében kért segítséget, nemcsak a gyerekek, hanem az újságírók védelmében is.

A diplomáciai erőfeszítések eredményei

A Zuppi bíboros által megnyitott csatornának köszönhetően sikerült bizonyos számú ukrán gyermeket hazajuttatni azok közül, akiket erőszakkal Oroszországba hurcoltak. Az elmúlt hónapokban Olena Kondratiuk, az ukrán parlament elnökhelyettese nyilvánosságra hozta, hogy Rómában találkozott az olasz püspökkari elnökkel, és megköszönte a bíborosnak a Szentszék humanitárius diplomáciáját, mely jelentős eredményeket hozott. Ezek között annak a két redemptorista papnak a kiszabadítását, akiket 2022 novemberében tartóztattak le, és akiket Oroszország idén június 29-én engedett szabadon az Ukrajnával való hadifogolycsere egyezmény értelmében. Zelenszkij elnök háláját fejezte ki a Szentszéknek az erőfeszítéseiért.

Az emberi jogok tiszteletben tartása

A tavalyi utazás tehát elindított egy folyamatot – amint azt Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár több ízben megfogalmazta -, ami bár lassú, de halad előre. Parolin bíboros szeptemberben videókonferencián egyeztetett Tatjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztossal. A megbeszélésen a bíboros ismételten emlékeztetett arra, hogy a konfliktusban tiszteletben kell tartani a nemzetközi egyezményekben foglalt alapvető emberi jogokat.