Parolin bíboros Ukrajnában: a pápa közelségét közvetíti és a békéért imádkozik

A vatikáni államtitkár július 19-én érkezett a kelet-európai országba, ahol július 21-én a latin szertartású katolikusok zarándoklatának záró szertartását vezeti a berdicsivi Mária-kegyhelyen. A vatikáni médiának elmondta, hogy az imádság jellemzi az útját, és az a remény, hogy „utat lehet találni a konfliktus gyors lezárásához”. A bíboros közvetíti a pápa közelségét, aki „a kezdetektől fogva próbálta megtalálni a módját a háború befejezésének és az igazságos békének”.

Mariusz Krawiec – Lviv / Somogyi Viktória – Vatikán

Megkezdődött Lvivben Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkárának ukrajnai látogatása, akit Ferenc pápa nevezett ki küldöttének az ukrajnai latin katolikusok nemzeti zarándoklatának zárószertartására a berdicsivi Boldogságos Szűz Mária kegytemplomban, amelyet július 21-én, vasárnap tartanak. A vatikáni államtitkár első programja az egyházi és polgári hatóságok képviselőivel folytatott találkozó volt. Július 19-én, pénteken Parolin bíboros az ukrajnai apostoli nuncius, Visvaldas Kulbokas érsek kíséretében a késő délutáni órákban megérkezett a lvivi római katolikus érsekség kúriájára, ahol Mieczyslaw Mokrzycki metropolita és Edward Kava és Leon Maly segédpüspökök fogadták. A találkozón részt vett Volodimir Hrutsa, a görög katolikus egyház lvivi főeparchiájának segédpüspöke is. Jelen volt Makszim Kozickij, a lvivi regionális önkormányzat vezetője és Andrij Szadovij, Lviv polgármestere is.

Parolin bíboros Volodimir Hrutsa, a görög katolikus egyház lvivi főeparchiájának segédpüspökével és Kulbokas nunciussal

Ima a békéért

A jelenlévők rövid köszöntése után a pápai legátus nyilatkozott a vatikáni médiának. „A látogatás alkalma a berdicsivi Mária-kegyhelyen tartandó szertartáshoz kötődik. Ezért a Szentatya a latin rítusú püspökök kérésére engem küldött különleges küldötteként a kegyhely basilica minor rangra emelésére” – hangsúlyozta Parolin bíboros. Tehát az első cél pontosan az lesz, hogy osztozzunk a hívekkel ebben az ünnepben és az imában, ami természetesen mindenekelőtt a békéért szól. Ez egy közös ima, amelyet Isten Anyjához intézünk, hogy végre adja meg a békét ennek az országnak, amelyet a Szentatya mindig „meggyötörtnek”, a „meggyötört Ukrajnának” nevez. Természetesen ez az esemény lehetőséget kínál arra is, hogy találkozzam az ország hatóságaival, mert már egy ideje kaptam meghívást, hogy jöjjek el Ukrajnába ebben a különleges háborús helyzetben. Így a vasárnapi szentmise után lehetőségem lesz találkozni a hatóságokkal, és úgy gondolom az elnökkel is. A békéről fogunk beszélni, hogy melyek a béke lehetséges kilátásai” – nyilatkozta a vatikáni államtitkár.

A pápa közelsége

Az államtitkár ajándéka tehát, amit Ukrajna földjére visz, „a Szentatya közelsége”: „Ez a látogatás – húzta alá – újabb kifejezése annak a figyelemnek, amelyet a Szentatya továbbra is Ukrajnának szentel. Továbbá a béke iránti nagy reménye: a pápa kezdettől fogva próbálta megtalálni a módját annak, hogy véget vessenek a háborúnak, amit mostanában igazságos békének neveznek. Beszéltünk róla a svájci Bürgenstockban is, ahol a békekonferenciát tartották.” Tehát a vatikáni államtitkár ajándékai „a közelség, az ima és a remény, hogy megtalálják a módját ennek a konfliktusnak a lehető leggyorsabb lezárására”.

Parolin bíboros a lvivi latin rítusú érsekség kúriájának kápolnájában

Elkötelezettség az igazságos béke mellett

Ferenc pápa és a Szentszék nevében Parolin bíboros ismét kifejezte aggodalmát az ukrajnai helyzet miatt, és megismételte elkötelezettségét, hogy „békés megoldást találjanak ennek az igazságos békének az eléréséhez”, amelyről beszélt. „Eddig – folytatta nyilatkozatát a vatikáni médiának - úgy tűnt számunkra, Zuppi bíboros Kijevben, majd Moszkvában tett látogatásától kezdve, hogy a humanitárius elkötelezettség a béke előmozdításának egyik módja. És véleményem szerint - tette hozzá a bíboros - a kijevi hatóságok is így gondolják, mert Svájcban is a három dimenzióról beszéltek: először az atomenergia kérdéséről, majd az eszkaláció elkerüléséről, valamint az áruk szabad mozgásáról és végül mindenekelőtt a humanitárius témáról. Tehát a Szentszék erre összpontosított az ukrán kormány kérésére is, de azzal a céllal, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek valóban igazságos békéhez vezethetnek” – mutatott rá Pietro Parolin bíboros államtitkár.