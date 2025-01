Mensaje de esperanza: dibujos de jóvenes franceses son expuestos en Odessa

Desde principios de enero de 2025, la catedral de Odessa (Ucrania) acoge una muestra de dibujos de jóvenes bretones: un signo tangible del apoyo moral y espiritual entre la Iglesia de Francia y Ucrania.

Jean-Benoît Harel - Ciudad del Vaticano

Desde hace casi tres años, los ucranianos de Odessa viven al ritmo de la guerra impuesta por Rusia en su propio territorio. En un momento en que el final de la guerra no parece estar más cerca, ayudar a los fieles a mantener el ánimo y la esperanza es un reto al que se dedica el obispo católico de Odessa, monseñor Stanislav Chirokoradiouk. Está detrás de una original exposición en la catedral de esta ciudad del Mar Negro: una treintena de dibujos de niños y jóvenes franceses con numerosos mensajes de apoyo.

Sostén espiritual

La idea nació no lejos de Saint-Malo, otra ciudad portuaria, durante un campamento juvenil organizado por la diócesis de Rennes en el verano de 2024. Durante su estancia, los jóvenes conocieron a un miembro de la asociación "Caridad", que presta ayuda a los ucranianos afectados por la guerra. Les pidió que escribieran y dibujaran mensajes de apoyo a los cristianos del otro lado de Europa, que sufren a diario los destrozos de la guerra. Y lo hace a imagen del Beato Marcel Callo, un mártir de Rennes del siglo XX que fue deportado por el régimen nazi a causa de su fe católica, y que escribió muchas cartas de aliento a sus seres queridos.

"Cuando le envié fotos de los dibujos por internet, el obispo de Odessa se emocionó mucho y me pidió que se los llevara para exponerlos en la catedral", explica Irénée de Poulpiquet, responsable de proyectos de la asociación Caridad.

Así que empacó los dibujos en su maleta y los llevó a Ucrania a principios de enero para que todos los ucranianos pudieran verlos en Odessa. Monseñor Stanislav Chirokoradiouk espera incluso que las ilustraciones sean expuestas también en otras ciudades afectadas por la guerra, como Kherson. "Los dibujos de los niños son siempre cosas que tocan el corazón de los adultos, y lo que les toca enormemente es ver que no se les olvida y que rezamos por ellos", prosigue Irénée de Poulpiquet.

Niños ucranianos delante de la exposición en la catedral de Odessa.

El riesgo del derrotismo

Porque el derrotismo puede verse a veces en los rostros de los ucranianos, sobre todo de los niños, que ya no pueden sonreír, afirma. Cita, sin orden particular, los cementerios cada vez más grandes, en los que florecen banderas ucranianas, la historia de una mujer que ha renunciado a reconstruir su casa ("es inútil, vienen los rusos"), otra que ya no duerme, traumatizada por el destino de sus seres queridos, o los tres niños criados en un orfanato cerca de Zhitomir. "Tres fueron al frente, ninguno volvió", denuncia la religiosa que cuidó de los niños durante varios años.

Durante tres largos años, la asociación con sede en Bretaña ha seguido ayudando a la diócesis de Odessa con donativos y ayuda alimentaria: solidaridad entre cristianos de ambos lados del continente europeo, para mantener encendida la llama de la esperanza.

