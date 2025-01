Ucrania. Bombas cayeron en Kyiv durante la noche: el ataque ruso causa más muertes

Más víctimas en la capital ucraniana tras una ofensiva con misiles de Moscú contra el barrio de Shevchenkivskyi, en el centro de la ciudad. Mientras tanto, Zelensky critica a los aliados: "Las pérdidas serían evitables si hubiéramos tenido los sistemas de defensa aérea de los que hemos hablado durante mucho tiempo"

Gianmarco Murroni - Ciudad del Vaticano

Una amenaza de misil balístico que derivó en un ataque a la capital. Cuatro víctimas fueron causadas por el lanzamiento de un misil en Kyiv. Las bombas cayeron en el barrio de Shevchenkivskyi, en el centro de la ciudad, provocando incendios, caída de escombros y daños a las infraestructuras, incluida la estación de metro Lukianivska. "Estos ataques y pérdidas de vidas humanas podrían haberse evitado si hubiéramos tenido los sistemas de defensa aérea que hemos discutido extensamente con nuestros aliados, sistemas que ya existen en el mundo", declaró pocas horas antes del ataque a Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comenta la ofensiva rusa con misiles contra Kryvyi Rih, su ciudad natal, en la que murieron otras 4 personas.

Enfrentamientos en la frontera

El portavoz del grupo de combate Dniéper, Andrey Kurdyuk, anunció también que en las últimas 24 horas han muerto aproximadamente 110 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fueron alcanzados 7 vehículos, 2 cañones de artillería de campaña y un depósito de municiones. Las tropas rusas, informa el oficial Andrey Marochko, se encuentran actualmente en intensos combates en las cercanías de Kreminnaya, en la República Popular de Lugansk. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, "debido a su situación - informa Marochko - disparan deliberadamente contra la población civil de los asentamientos cercanos".

Sanciones a Rusia

"Necesitamos absolutamente sanciones. Son nuestro medio de presión y sería muy extraño renunciar a ellas". Así lo declaró la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ante un grupo de periodistas. "El contexto no ha mejorado: Putin no ha cambiado sus objetivos y nada ha cambiado sobre el terreno. Por lo tanto, no hay motivo para levantar las sanciones", explicó. La Unión Europea ya ha impuesto quince rondas de sanciones desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. La próxima decisión sobre la renovación de las sanciones deberá ser tomada por unanimidad por los 27 Estados miembros de la UE antes del 31 de enero. Pero el primer ministro húngaro, Viktor Orban, se ha negado hasta ahora a ampliar las sanciones. "Es hora de tirar las sanciones por la ventana y establecer un sistema de relaciones con Rusia", dijo Orban.

Tensión con Francia

Mientras tanto, un avión patrullero francés fue objeto de un intento de intimidación por parte del ejército ruso mientras sobrevolaba el Mar Báltico. Así lo afirmó el ministro de Defensa de París, Sébastien Lecornu, calificando el incidente de "inaceptable". El Atlantique-2 de la Armada francesa estaba realizando un vuelo de vigilancia cuando fue captado por el radar de un sistema de misiles tierra-aire S-400, dijo Lecornu. El avión estaba operando como parte de la Operación Baltic Sentry de la OTAN en respuesta al presunto daño ruso a los cables submarinos. El ministro francés explicó que el accidente se produjo durante la noche del miércoles al jueves.