Religiosa ucraniana: Ayudo a la gente a no cerrar su corazón

Daria Panast, monja de la Congregación de San José, relata su servicio en Kharkiv, ciudad azotada por los bombardeos rusos: cuando me alcanzaron, parecía que mi vida llegaba a su fin. "Por un lado percibes que Dios no te abandona, por otro te preguntas si realmente estás dispuesta a entregar tu vida hasta el final".

Svitlana Dukhovych - Ciudad del Vaticano

Sor Daria Panast, de la Congregación de San José, ha sufrido los horrores de la guerra no sólo en el alma, sino también en el cuerpo: en enero de 2023, ella y un sacerdote greco-católico resultaron heridos cerca del pueblo de Lyptsi, en la región de Kharkiv, después de que un ataque de artillería del ejército ruso alcanzara el coche de Cáritas local en el que ambos viajaban junto con dos trabajadores.

Han pasado casi dos años desde aquel suceso y la hermana Daria sigue prestando su servicio en la ciudad junto con otra hermana. En una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos, la religiosa habla de su experiencia, en la que los sentimientos humanos de miedo y sufrimiento se entrelazan con la conciencia de la necesidad de confiar en Dios, de reconocer Su presencia en las personas y en las circunstancias.

En evidencia 13/01/2025 ONU, el invierno más duro para millones de desplazados Las bajas temperaturas, combinadas con la violencia y la desnutrición, hacen de la estación invernal un difícil obstáculo para muchas familias que huyen de los conflictos. La ...

Confiar en Dios más allá del miedo

"Los momentos más difíciles, dice la monja, son cuando ocurren los atentados. Suelen ocurrir de noche, cuando no te lo esperas. También es difícil cuando están muy cerca. Por supuesto, rezo al Señor para que nos proteja, pero soy humana y siempre existe el temor de que el próximo misil alcance nuestra casa. Uno de los momentos más duros fue cuando me hirieron. Sentí que mi vida llegaba a su fin. En cierto modo, tenía sentimientos encontrados. Por un lado sientes que Dios no te abandona, pero por otro humanamente te preguntas si realmente estás preparada para dar tu vida hasta el final".

La monja supera el miedo y el sufrimiento "confiándolo todo", dice, "a las manos de Dios y viviendo día a día": "Esto es lo único que me mantiene en pie y no me permite desesperar".

La hermana Panast en los estudios de Radio Vaticana.

Donde se quebró la fe

Tras recuperarse de sus heridas, la hermana Daria Panast, originaria del oeste de Ucrania, decidió quedarse en Kharkiv, que, como todo el este del país, puede considerarse en cierto modo territorio de la primera proclamación cristiana. Tantos años de propaganda atea han dejado profundas huellas, la cadena de transmisión de la fe de una generación a otra se ha interrumpido.

"Sin embargo, dice la monja, siento que estoy echando raíces aquí. Me gusta mucho la sencillez y la apertura de la gente. Realmente buscan a Dios, tienen el deseo de conocerlo. Además, en Cáritas, donde trabajo, conozco a mucha gente y veo que muchos sufren, así que quiero estar con ellos. Siento que Dios quiere que esté allí y, sin duda, Él está allí conmigo".

El camino para todos los corazones

A pesar de los graves desafíos, Sor Daria transmite serenidad, fruto de su compromiso y de la oración diaria. "Cada mañana, revela, pido a Dios una bendición para mí y para las personas que encuentro, y cada vez que hablo con alguien, rezo en mi corazón por esa persona y pido a Dios que me dé las palabras adecuadas para sanar su corazón. Entiendo que a veces las palabras pueden ser inútiles, pero el Señor conoce el camino para cada corazón".

Hermana Daria Panast, Kharkiv, Ucrania.

Ángel de la guarda en el hospital

Cuando hay tanto sufrimiento alrededor y los efectos del mal son tangibles, la generosidad y las buenas obras, que en tiempos de tranquilidad no eran tan visibles, se hacen más visibles por contraste. "Para mí -observa sor Diana-, una clara señal de Dios fue cuando estaba en el hospital después del atentado. Había un médico joven, que todavía estaba en prácticas. Trató muy bien mi herida, que era bastante grave. Siempre hacía muchas preguntas y era muy atento. Pensé que a través de este joven interno el Señor me mostraba que no me había abandonado".

En evidencia 03/01/2025 Actividades caritativas para los huérfanos en Ucrania A medida que la guerra en Ucrania se acerca a su tercer año, la institución se preocupa por los que han perdido a sus seres queridos organizando cenas de Navidad en las que los ...

La guerra lo ha cambiado todo

Han pasado casi tres años desde el comienzo de la guerra a gran escala. Mucha gente en Ucrania se siente cansada y agotada. "¿Cuál es el ambiente entre la gente de Kharkiv?", preguntamos a la monja.

"La gente -responde- quiere ser libre, eso está claro. Sí, están agotados, pero al mismo tiempo hay un gran cambio, la gente se replantea su vida. A nuestra parroquia han llegado muchas personas nuevas con las que hemos tenido que empezar de cero: explicarles quién es Dios, qué significa la señal de la cruz, etc. Nos dicen que han cambiado por completo. Nos dicen que han cambiado completamente su visión de la vida: han renunciado a muchas cosas inútiles, las relaciones entre las personas han cambiado, las familias han empezado a vivir de otra manera. Kharkiv está cambiando, sencillamente, y esta es una verdad que no se ve con los ojos, hay que sentirla en el alma. La gente está cambiando de verdad, quiere ser un pueblo, tener su propia identidad, una identidad ucraniana".

Sor Daria añade que también ha cambiado la forma en que perciben a sus compatriotas del oeste del país, porque debido a la guerra, muchos han tenido que trasladarse también a esas regiones y han visto cómo son realmente las cosas y se han liberado de ideas y prejuicios impuestos en el pasado por el régimen soviético.

En evidencia 01/01/2025 El Papa: Que los gobernantes condonen o reduzcan la deuda de los países pobres En los llamamientos realizados por Francisco tras la oración mariana del Ángelus, resuena con fuerza el llamamiento a los responsables políticos de tradición cristiana para que ...

El trabajo es oración

"¿Qué es lo más importante para las personas consagradas en Ucrania hoy desde el punto de vista espiritual?", le preguntamos a sor Daria al final. La respuesta es directa: "Aferrarse al Señor, cultivar la oración, la oración interior. La oración, el trabajo y el descanso están muy entrelazados en la vida consagrada. A veces el trabajo dedicado a Dios se convierte en oración".