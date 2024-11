Ucrania, Riccardi: El único camino es reanudar las negociaciones

El historiador y fundador de la Comunidad de Sant'Egidio interviene en el dramático hito de los mil días de guerra para reiterar la importancia de no cerrar los contactos para lograr la paz. «Las palabras de Francisco nacen de la dramática constatación de que estos mil días no han servido para nada, salvo para hacer pagar a Ucrania y a los ucranianos un precio terrible».

Francesca Sabatinelli - Ciudad del Vaticano

Mil días: es una duración que hace reflexionar, que cuenta una guerra que ha hecho pagar a Ucrania un precio enorme. Es necesario retomar la audacia de la negociación y practicar la diplomacia, siguiendo la coherencia política del Papa Francisco que ha indicado lo que hay que hacer: seguir hablando y no cerrar los contactos. Andrea Riccardi, historiador y fundador de la Comunidad de Sant'Egidio, analiza el triste aniversario de un conflicto que, dos años y nueve meses después, no da paso a la paz.

Profesor, recordando las palabras del Papa en Luxemburgo, hasta ahora no parece en modo alguno que nadie se comprometa a encontrar compromisos honorables para construir la seguridad y la paz.

A estas alturas ya nos hemos acostumbrado a las noticias del día a día, y hemos aceptado que esta guerra continúa. Mil días es una duración que invita a la reflexión. Permítanme recordarles que para Italia, la Primera Guerra Mundial duró 1261, y ellos la llaman la Gran Guerra; para el mundo, duró 1568 días. Mil días no es la historia de un pequeño conflicto, sino de un conflicto que, por un lado, devastó todo un país, Ucrania, y, por otro, cambió el mundo. Y es que, como bien dice el Papa, nos encontramos en un estado de casi guerra mundial, con el riesgo atómico de fondo. Hemos rehabilitado la cultura de la guerra y desterrado la paz y el diálogo del léxico de las relaciones internacionales. Así, hoy hablamos de armas, de geoestrategias, de acontecimientos bélicos, pero no miramos un poco más allá, rechazamos el diálogo como método y ya no nos esforzamos por la paz. Incluso la palabra «paz» está desterrada. En cambio, las palabras del Papa nacen de la dramática constatación de que estos mil días no han servido para nada, salvo para hacer pagar a Ucrania un precio terrible. Porque esta guerra, con la violenta agresión rusa contra un país libre como Ucrania, ha hecho pagar un precio enorme a los propios ucranianos. Desde los primeros días de la guerra he estado hablando de paz y negociación.

Y cada vez que escucho las palabras del Papa, me siento reconfortado. Hablo de paz no por una actitud filorusa, sino precisamente por amor al pueblo ucraniano, devastado por la guerra. Hay 14 millones de personas vulnerables y necesitadas de ayuda, entre 6 y 7 millones de refugiados en el extranjero, casi 4 millones de desplazados internos. Estuve en Ucrania y vi algo que no veía desde mi infancia, después de la Segunda Guerra Mundial: tantos amputados de guerra por las calles. Y luego, piense en la angustia mental entre los civiles y los militares, los ancianos. Es una sociedad abrumada, empobrecida, hasta el punto de que 10 millones de personas han decaído. Pero, ¿por qué tiene que pagar este precio? Ha sido atacada, ha reaccionado y respondido a la agresión. ¿Pero no se puede encontrar otro camino? Muchos dicen que es imposible y que no es el momento. Añaden que si se habla de esto, se está vendiendo Ucrania.

Nadie quiere hacerlo: quieren que Ucrania viva, por eso piensan en la negociación y en la paz. No es tan imposible, al contrario, hay que retomar la audacia de la negociación. Hay que practicar la diplomacia, buscar contactos, negociar para romper la cadena de la guerra. Me parece que entre los líderes mundiales, la política más clarividente es la del Papa, que ha denunciado la guerra como un mal, que ha vuelto a proponer la negociación y que, a través de la misión del cardenal Zuppi, ha mantenido abiertos los contactos con todas las partes y más allá. Con los contactos humanitarios y diplomáticos se ha indicado un mapa de lo que hay que hacer: seguir hablando, mientras los canales diplomáticos están todos rotos, lo que es una tragedia, porque cuando los puentes están rotos, es difícil reconstruirlos.

Ciertamente lo que ha parecido en estos mil días es que la comunidad internacional en lugar de hacer algo contra la guerra ha actuado o hablado a favor de ella, por terrible que esto pueda parecer....

No decimos comunidad internacional, porque esa comunidad internacional a la que nos referíamos ya no existe. Decimos Occidente, OTAN, Europa, que al final corren el riesgo de ser lo mismo. Todos atrapados en la euforia de la guerra y de la victoria tras la valiente resistencia ucraniana, con el riesgo de llegar a una guerra indirecta, combatida por los ucranianos y apoyada por Occidente. Yo digo que la comunidad internacional de ayer ya no existe. Hoy se piensa en la emergencia de una amplia opinión crítica con el conflicto, como en el Sur Global. Luego está el acercamiento de Rusia a China, y este es otro problema muy grave. La relación histórica Rusia-Europa, por supuesto, se ha derrumbado. Así que sí, tras la invasión rusa ha habido una euforia belicosa. No soy un experto en cuestiones militares, pero nunca he creído que se gane a Rusia con sanciones o militarmente. No es que Rusia no sufra esta guerra, pero el gran cuerpo ruso, humano y económico, tiene capacidad de resistencia. En cambio, Ucrania tiene mucha menos de esta capacidad porque es más frágil. Y ahora está dolorosamente debilitada por el implacable martilleo bélico ruso.

Si hasta ahora los dirigentes sólo han hablado de armas y de guerra, ha llegado el momento, como usted ha explicado, de lanzar propuestas creativas desde un punto de vista diplomático y negociador. ¿Sobre qué base, en la situación actual?

La paz es hoy más necesaria que antes, piense en el invierno que se acerca. El 65% de la capacidad de generación de energía de Ucrania se ha visto afectada por los ataques con misiles. Este invierno puede ser mortal para muchos ucranianos. Se necesita paz, y pronto. No hay una fórmula creativa: creo que tenemos que empezar a hablar entre nosotros, sentarnos a la misma mesa. Pero hacerlo es complejo, porque se llega si se han creado canales diplomáticos. Creo que la vía de la negociación es posible: al fin y al cabo, dos meses después del comienzo de la guerra, nos habíamos acercado a un acuerdo, que algunos países occidentales desaconsejaron a los ucranianos.

Hay que empezar hoy por resolver las cuestiones humanitarias: reunir a las familias de los menores, intercambiar prisioneros y cadáveres de soldados muertos. Y después hay que buscar contactos a todos los niveles, porque el muro del odio y la propaganda de guerra son demasiado altos. Ucrania no debe venderse en la mesa de la paz: creo que habrá que negociar. Luego está la aventura de la reconstrucción de Ucrania, que será algo grande. Es una gran obra, pero hacen falta pasos y reuniones para inaugurarla. Hay que abrir todos los puentes posibles, y rápido. Para nosotros, los creyentes, queda la «fuerza débil» de la oración, pidiendo la paz a Aquel que puede darla a pesar de los «señores de la guerra». Me asombro cuando veo que, en las misas dominicales, rezamos por tantas intenciones, pero casi nada por la paz. La oración es nuestra protesta contra la guerra e impulsa a la esperanza, que es entonces el alma del diálogo.