Parolin: «No nos rindamos ante la inevitabilidad de la guerra»

Entrevista al cardenal secretario de Estado cuando se cumplen 1000 días de la agresión militar a Ucrania

Andrea Tornielli

«¡No podemos rendirnos a la inevitabilidad de la guerra! Espero sinceramente que este triste día, el milésimo desde el comienzo de la guerra a gran escala contra Ucrania, provoque una sacudida de responsabilidad en todos y, en particular, en aquellos que pueden detener la carnicería que se está produciendo». Así se expresaba el cardenal Pietro Parolin en una entrevista concedida a los medios de comunicación vaticanos en vísperas de su partida hacia el G20 en Brasil. El Secretario de Estado había visitado Ucrania el pasado mes de julio, pasando por Lviv, Odessa y Kiev.

¿Cuál es su estado de ánimo en esta ocasión?

Sólo puede ser de profunda tristeza, porque uno no puede acostumbrarse ni permanecer indiferente ante las noticias que nos llegan cada día y que hablan de muerte y destrucción. Ucrania es un país agredido y martirizado, que asiste al sacrificio de generaciones enteras de hombres, jóvenes y no tan jóvenes, arrancados del estudio, del trabajo y de la familia para ser enviados al frente; que vive el drama de quienes ven morir a sus seres queridos bajo las bombas o bajo los golpes de los drones; que asiste al sufrimiento de quienes han perdido sus hogares o viven en condiciones extremadamente precarias a causa de la guerra.

¿Qué podemos hacer, nosotros, para ayudar a Ucrania?

En primer lugar, como creyentes cristianos, podemos y debemos rezar. Rogar a Dios que convierta los corazones de los «señores de la guerra». Debemos seguir pidiendo la intercesión de María, una Madre especialmente venerada en aquellas tierras que recibieron el bautismo hace muchos siglos. En segundo lugar, podemos esforzarnos por no faltar nunca a nuestra solidaridad con los que sufren, los que necesitan cuidados, los que padecen frío, los que lo necesitan todo. La Iglesia en Ucrania hace mucho por la población compartiendo día tras día el destino de un país en guerra. En tercer lugar, podemos hacer oír nuestra voz, como comunidad, como pueblo, para pedir la paz. Podemos hacer oír nuestro grito, exigir que las demandas de paz sean escuchadas, tenidas en cuenta. Podemos decir no a la guerra, a la loca carrera armamentística que el Papa Francisco sigue denunciando. Es comprensible un sentimiento de impotencia ante lo que está sucediendo, pero es aún más cierto que juntos, como una sola familia humana, podemos hacer mucho.

¿Qué se necesita hoy para, al menos, detener el estruendo de las armas?

Es correcto decir «detener al menos el estruendo de las armas». Porque negociar una paz justa lleva tiempo, mientras que un alto el fuego compartido por todas las partes -en primer lugar hecho posible por Rusia, que inició el conflicto y se supone que debe detener la agresión- podría tener lugar incluso en el espacio de unas pocas horas, si sólo uno lo quisiera. Como repite a menudo el Santo Padre, necesitamos hombres que apuesten por la paz y no por la guerra, hombres que se den cuenta de la enorme responsabilidad que representa continuar un conflicto con resultados siniestros no sólo para Ucrania, sino para toda Europa y el mundo entero. Una guerra que corre el riesgo de arrastrarnos a un enfrentamiento nuclear, es decir, al abismo. La Santa Sede intenta hacer todo lo posible, mantener canales de diálogo con todos, pero uno tiene la sensación de haber dado marcha atrás al reloj de la historia. La acción diplomática, la paciencia del diálogo, la creatividad de la negociación parecen haber desaparecido, herencias del pasado. Y son las víctimas inocentes las que pagan el precio. La guerra roba el futuro a generaciones de niños y jóvenes, crea divisiones, alimenta el odio. Cuánta necesidad tenemos de estadistas con visión de futuro, capaces de gestos valientes de humildad, capaces de pensar en el bien de sus pueblos. Hace cuarenta años, en Roma, se firmó el Tratado de Paz entre Argentina y Chile, que resolvía el diferendo sobre el Canal de Beagle con la mediación de la Santa Sede. Pocos años antes, los dos países habían llegado al umbral de la guerra, con los ejércitos ya movilizados. Todo se detuvo gracias a Dios: se salvaron muchas vidas, se evitaron muchas lágrimas. ¿Por qué no es posible volver a encontrar este espíritu hoy, en el corazón de Europa?

¿Cree que hoy hay margen para la negociación?

Aunque los signos no sean positivos, una negociación siempre es posible y deseable para todos aquellos que valoran el carácter sagrado de la vida humana. Negociar no es un signo de debilidad, sino de valentía. El de las «negociaciones honestas» y los «compromisos honorables», y me refiero aquí a las palabras del Papa Francisco en su reciente viaje a Luxemburgo y Bélgica, el del diálogo es el camino más alto que deben recorrer quienes tienen en sus manos el destino de los pueblos, un diálogo que sólo puede darse cuando existe un mínimo de confianza entre las partes. Y eso requiere la buena fe de todos. Si uno no confía en el otro, al menos en un grado mínimo, y si no actúa con sinceridad, todo queda bloqueado. Así que en Ucrania, en Tierra Santa, como en tantas otras zonas del mundo, la gente sigue luchando y muriendo. ¡No podemos rendirnos ante la inevitabilidad de la guerra! Espero sinceramente que este triste día, el milésimo desde el inicio de la agresión militar contra Ucrania, provoque una sacudida de responsabilidad en todos, y en particular en quienes pueden detener la carnicería que se está produciendo.