Ucrania: la gran incerteza sobre las cifras del conflicto

Se calculan cientos de miles de muertos y casi once millones de desplazados.

Guglielmo Gallone - Ciudad del Vaticano

Detrás de los mil días transcurridos desde el comienzo de la guerra en Ucrania se esconden muchos números, capaces de dictar el tiempo y desgarrar el espacio en el que se desarrolla un conflicto, capaces de quebrar vidas y destrozar sueños. A menudo son números ocultos, porque la guerra también se libra con información. En primer lugar, está la cifra más difícil de calcular porque es la más oculta: el número de víctimas. En septiembre, The Wall Street Journal, citando fuentes de inteligencia, escribió que[1] alrededor de un millón de ucranianos y rusos han muerto o han resultado heridos desde el 24 de febrero de 2022. La mayoría son soldados de ambos bandos, seguidos de civiles ucranianos. Ese mismo mes, la BBC y el sitio web independiente Mediazona rastrearon[2] las esquelas de 70.000 combatientes rusos muertos en Ucrania: el 20% eran voluntarios. Las cifras proporcionadas por The Wall Street Journal parecen estar en consonancia con lo afirmado por The New York Times un año antes -en agosto de 2023-, según el cual la guerra se había cobrado hasta el momento unas 500.000 víctimas[3].

En cambio, una cifra sobre la que existe consenso, gracias sobre todo al papel de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), se refiere a los desplazados[4]: 6,7 millones de ucranianos han buscado refugio fuera del país, mientras que los desplazados internos son casi 4 millones. Si se tiene en cuenta que, en agosto, un solo atentado causó la muerte de 184 civiles y heridas a 856, se comprende cómo la huida puede ser la única solución para estas personas[5].

También porque las infraestructuras no están exentas de operaciones militares. Los bombardeos dañaron 3.798 escuelas y, de ellas, 356 fueron destruidas[6]. En más de dos años, 1.619 instalaciones sanitarias han resultado dañadas y otras 214 arrasadas; entre las más afectadas, las del oblast de Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Kyiv, Kherson y Zaporizhzhia[7].

La guerra ya ha afectado al 20% de las zonas protegidas de Ucrania, donde el ejército ruso ha ocupado ocho reservas naturales y diez parques nacionales. La detonación de bombas, misiles y otros explosivos dificulta el crecimiento de las plantas entre un 5% y un 10%[8]. La calidad del aire tampoco se ve afectada por actividades como el uso de vehículos, aviones, drones y combustibles fósiles, que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes como el amoníaco, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno[9].

Todo esto afecta a la economía nacional ucraniana, que históricamente depende de la agricultura. Hasta hace unos años considerada el «granero del mundo» porque exportaba el 20% del trigo y el 45% del aceite de girasol a todo el mundo, hoy Kiev -en parte debido a los bombardeos de los puertos del Mar Negro- ha perdido casi toda su fuerza comercial. Y los efectos sobre los precios de los alimentos han sido considerables, alimentando la inflación en Europa y socavando las cadenas alimentarias en los países africanos[10]. Además, debido a la escasez de electricidad, Ucrania empezó a desmantelar sus centrales térmicas para obtener piezas con las que reparar otras centrales.

Y la economía nacional se resiente por ello. En septiembre, la inflación se disparó hasta el 8,6% (+1,5% intermensual) debido a la subida de los precios de los alimentos, el aumento de los gastos de producción y la continua presión de la depreciación de la moneda nacional. Aunque el país se está despoblando, la tasa de desempleo se mantiene en octubre por encima del 15% y el indicador de pobreza - es decir, las personas obligadas a ahorrar en alimentos - se sitúa en el 20%. A pesar de ello, los ingresos del presupuesto estatal ucraniano se destinaron a financiar la defensa. Los gastos civiles, en cambio, se han sufragado con ayuda exterior[11].

Números tras los que se esconden historias, historias tras las que se esconden personas, que cuentan la trágica humanidad del acto más inhumano que puede existir, la guerra.

