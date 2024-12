Deutsche Bischöfe zum Heiligen Jahr: Zuversicht ausstrahlen

An Heiligabend eröffnet Papst Franziskus das Heilige Jahr 2025. Es steht unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“. Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat dazu diesen Mittwoch eine Arbeitshilfe vorgestellt und einen Überblick zum Planungsstand des Heiligen Jahres sowie zu den Erwartungen gegeben. Der Heilig-Jahr-Beauftragte der DBK ist Weihbischof Rolf Lohmann. Er sagt uns mehr in einem vorab aufgezeichneten Interview.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Als Beauftragter der DBK für das Heilige Jahr 2025 will Weihbischof Rolf Lohmann die Inhalte vermitteln, die Papst Franziskus für das Heilige Jahr vorgesehen hat. Neben der inhaltlichen Vermittlung hat er zahlreiche organisatorische Aufgaben: „Ich übernehme auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz die Koordinierung der verschiedenen Fragen, die mit dem Heiligen Jahr organisatorisch verbunden sind. Dazu gehört eine Internetseite mit vielen Informationen zum Heiligen Jahr; ebenso laden wir Gruppen zu bestimmten Jubiläen ein, wie etwa die Missionare der Barmherzigkeit oder die Bischöfe unseres Landes. Solche Treffen müssen organisiert werden. Ich habe zudem einen Brief zum Heiligen Jahr verfasst, in dem ich alle Interessierten zur Teilnahme einlade. Ein Gebetszettel mit dem offiziellen Gebet zum Heiligen Jahr für das Gotteslob wird ebenfalls bereitgestellt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Materialien und Informationen für die vielen Gemeinden in Deutschland, für die ich verantwortlich bin.“

Neue Arbeitshilfe der DBK zum Thema Pilgern

Ein Beispiel für diese Materialien ist die Arbeitshilfe „Du zeigst mir den Weg ins Weite. Zur Zukunft des Pilgerns und Wallfahrens“, die die Deutsche Bischofskonferenz anlässlich des Heiligen Jahres erstellt hat. Sie wurde diesen Mittwoch von Weihbischof Lohmann vorgestellt. Die Broschüre, die gedruckt sowie digital als PDF verfügbar ist, gibt Impulse zur Entwicklung von Wallfahrtsorten und zur Seelsorge für Pilgernde. Wallfahrtsorte könnten, so die DBK, „wichtige Lernorte der Pastoral sein und zu Orten werden, an denen die Kirche neue Formen der Verkündigung, Seelsorge und geistlichen Begleitung erproben kann, auch in Kooperation mit nichtkirchlichen Akteuren“.

Für die nun vorgelegte Arbeitshilfe, die auch das Pilgern im Heiligen Jahr unterstützen soll, wurden auch verschiedene Experten zum Thema Pilgern konsultiert. Herausgekommen ist eine Broschüre, die in thesenhafter Form Entwicklungen im Bereich des Pilgerns und Wallfahrens beschreibt, Handlungsoptionen entwickelt und zur Vernetzung auf diesem Gebiet der Seelsorge einlädt.

„Wir sind der Überzeugung: Wallfahrtsorte können zu Experimentierfeldern, zu Laboratorien der Pastoral und zu Erprobungsräumen für eine zukünftige Kirche werden. An ihnen kann die Kirche Umbrüche, Aufbrüche und die Transformation von volkskirchlich geprägten Orten zu Orten der Erstbegegnung und Erstverkündigung erproben und einüben“, erklärte Weihbischof Lohmann dazu diesen Mittwoch. Es brauche dazu gut ausgebildetes Personal vor Ort, Beicht-Gelegenheiten und Möglichkeit für Seelsorge-Gespräche, gute Vernetzung und Zusammenarbeit vor Ort und auch angemessene personelle wie finanzielle Möglichkeiten, um angemessen auf die steigenden Pilgerzahlen reagieren zu können. Mit Blick auf den Wandel bei den Pilgern betonte Lohmann, dass es für die unterschiedlichen Menschen, die teils auch als Nichtgläubige zu Wallfahrtsorten kommen, jeweils passende Angebote geben müsse.

Untersuchungen zeigten, dass sich die Kirche erheblich engagiere, um Menschen für Wallfahrten zu gewinnen bzw. eine Wallfahrt zu organisieren. Gleichzeitig sei eine große Popularität des Pilgerns – von Büchern über Fernsehdokus bis hin zu konkreten Pilgerwegen – wahrnehmbar. „Das Interesse am Jakobspilgerweg ist weiterhin ungebrochen, die Pilgerzahlen gehen nach der Corona-Unterbrechung wieder deutlich nach oben, und die Pilger werden immer internationaler. Neben den alten treten neue Pilgerwege, die auch das Interesse von nichtkirchlichen Anbietern auf sich ziehen und zum Teil von regionalen, staatlichen oder europäischen Institutionen bis zum Europarat gefördert werden“, so Weihbischof Lohmann. Der Pilgerboom sei oft Segen und Fluch zugleich: „Segen für die Wirtschaft einer ganzen Region, die von den Pilgerinnen und Pilgern lebt; Fluch für die Einheimischen, die unter den Folgen eines Overtourism leiden.“

Heiliges Jahr 2025: Chance, neu über Glauben nachzudenken - über Grenzen hinweg

Aus Deutschland werden laut der DBK im Heiligen Jahr 2025 allein 15 Diözesanwallfahrten nach Rom pilgern. „Wir sind nicht in unseren eigenen, engen Mauern, sondern wollen mit Pilgern und Wallfahrt ein Zeichen der Hoffnung vermitteln – und zwar über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg. Pilger der Hoffnung zu sein, ist zugleich ein Auftrag: wir sollen diese Hoffnung vermitteln, sagt das Evangelium. Somit gehört das Motto des Heiligen Jahres zutiefst zur Identität für uns Christen. Wir tragen als Christen diese Hoffnung in die Kirche und in die Welt, und zwar länger, als das Heilige Jahr dauert“, betonte Weihbischof Lohmann beim Online-Pressegespräch. In der Vorbereitung auf das Heilige Jahr mache er ein hohes Interesse in Pfarrgemeinden und Verbänden aus, das Motto in die konkrete Arbeit vor Ort zu integrieren. „ So sehe ich das Heilige Jahr als große Chance für die Kirche weltweit und bei uns in Deutschland: zum Aufbruch, zur Umkehr und zur Erneuerung.“

Für die Kirche in Deutschland und ihre Gemeinden sieht Weihbischof Lohmann im Heiligen Jahr 2025 eine wichtige Gelegenheit:

„Das Heilige Jahr ist eine Einladung, über unseren christlichen Glauben neu nachzudenken. In vielen Bereichen sehe ich, dass die Bemühungen der Kirche, Gott in der Welt präsent zu halten, oft scheitern. Die Gottesfrage scheint häufig keine Rolle mehr zu spielen. Es gibt viele Gründe dafür, aber ich denke, dass wir in einer Zeit leben, in der wir die Gottesfrage neu stellen müssen.“

Zugleich betonte Lohmann die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen Rom und Deutschland:

„Ich hoffe, dass vom Heiligen Jahr Impulse ausgehen, die den Dialog zwischen Rom und Deutschland fördern – besonders in Bezug auf die Fortsetzung der synodalen Prozesse. Viele Themen wurden sowohl beim Synodalen Weg als auch bei der Weltsynode in Rom ähnlich gestellt. Natürlich warten die Menschen hier auf Antworten.“

Es geht laut Lohmann darum, wie der irische Philosoph Richard Kearney sagt, Gott nach Gott kennenzulernen. „Dazu muss sich vor allem die Haltung der Kirche in vielen Punkten ändern. Dazu zählt für mich z. B. die stärkere Beteiligung von Laien in der Kirche. Damit verbindet sich schon der zweite Punkt. Ich hoffe sehr, dass vom Heiligen Jahr Impulse ausgehen, die zu einem Dialog zwischen Rom und Deutschland führen – gerade, was die weitere Fortsetzung von synodalen Prozessen angeht. Wir sind auf unserem Synodalen Weg; in Rom ist die große Weltsynode gewesen. Viele Themen sind ganz ähnlich gestellt worden und natürlich warten die Menschen hier auch auf Antworten, die wir zu geben haben."

Auf die Frage, ob für das Heilige Jahr auch der Synodale Auschuss/Rat der katholischen Kirche in Deutschland gemeinsame Wallfahrt nach Rom geplant haben, sagte Lohmann, davon wisse er bisher nichts. Der Heilig-Jahr-Beauftragte der DBK und auch die weiteren Bischöfe aus Deutschland werden nicht zur Öffnung der Heiligen Pforte an Heiligabend vor Ort im Petersdom sein, da sie Weihnachten bei ihren Bistümern vor Ort sind. Die Öffnung der Heiligen Pforten, ein traditioneller Akt im Rahmen eines Heiligen Jahres, ist laut Bischof Lohmann auch symbolisch wichtig:

Papst Franziskus öffnet die Heilige Pforte für das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, 8.12.2015

Motto des Heiligen Jahres: Pilger Der Hoffnung - schön und wichtig

Das Heilige Jahr 2025 steht unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ und beginnt mit der Öffnung der Heiligen Pforte in Rom durch den Papst am 24. Dezember 2024. Pilgern wird in diesem Jubiläumsjahr eine zentrale Rolle spielen. Bereits jetzt erfreut sich das Pilgern großer Beliebtheit in Deutschland, wo zahlreiche Pilgerwege begangen werden und neue entstehen. Auch Wallfahrtsorte ziehen viele Menschen an – von Pfarrgruppen bis zu Einzelbesuchern.

„Ich finde dieses Motto wirklich schön und wichtig“, erklärte Lohmann. „Zwei wesentliche Aspekte des christlichen Glaubens werden darin benannt. Zum einen wird das Leben als Pilgerweg verstanden, auf dem wir dem Herrn entgegengehen dürfen. Zum anderen steht das Wort ‚Hoffnung‘ für eine Haltung, die in der heutigen Welt unter großem Druck steht. Es gibt viele Konflikte und Kriege, die das Weltgeschehen beeinflussen. Als Christinnen und Christen können wir jedoch durch die Hoffnung, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, gelassener und zuversichtlicher sein.“

Die Hoffnung sei der „Modus des Pilgerns“ und ein zentraler Antrieb für die Kirche, so Lohmann:

„Wir Christen können diese Hoffnung ausstrahlen, weil wir wissen, dass Gott mit uns geht – auch durch schwierige Zeiten. Als Pilger der Hoffnung können wir eine Zuversicht ausstrahlen, die diese Welt dringend braucht.“

Das Heilige Jahr 2025 sei nicht nur eine spirituelle Einladung, sondern auch eine Gelegenheit, konkrete Impulse für den Glauben und die Gesellschaft zu setzen. Mit seinem Motto „Pilger der Hoffnung“ und der Symbolik der offenen Türen wolle die Kirche Wege in die Zukunft aufzeigen und Menschen ermutigen, sich auf den Glaubensweg einzulassen.

Weitere Infos

Die Arbeitshilfe Nr. 343 der DBK „Du zeigst mir den Weg ins Weite. Zur Zukunft des Pilgerns und Wallfahrens" ist als PDF-Datei zum Herunterladen unter www.dbk.de in der Rubrik Publikationen verfügbar. Dort kann das Dokument auch als Broschüre bestellt werden. Über das Heilige Jahr informiert die Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz unter www.dbk.de/themen/heiliges-jahr-2025 und der Vatikan auf www.iubilaeum2025.va/de..

