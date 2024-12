Zu Fuß ins Heilige Jahr (Radioakademie, 2)

Zum Heiligen Jahr 2025, das Papst Franziskus an Heiligabend eröffnen wird, befassen wir uns diesen Monat ausführlicher mit dem Thema Pilgern. In dieser Folge geht`s nach Bari, die süditalienische Hafenstadt liegt nämlich direkt an einem mittelalterlichen Pilgerweg: Der Via Francigena Süd. Im Video zeigt uns der Direktor des Diözesanmuseums, Don Michele Bellino, einen ganz besonderen Schatz: Die Exsultet-Rollen.

Stefanie Stahlhofen - Bari

Das Heilige Jahr hat Papst Franziskus unter das Motto „Pilger der Hoffnung“ gestellt. In der Radioakademie „Zu Fuß ins Heilige Jahr" von Stefanie Stahlhofen gibt`s Infos und Tipps zum Pilgern allgemein - und besonders für das Heilige Jahr in Rom. Eine der vielen Pilgerrouten nach Rom schauen wir uns nun etwas genauer an: Die Via Francigena, auf deutsch Frankenweg. Sie ist eine der alten Fernstraßen, die Pilger im Mittelalter auf ihrem Weg vom Frankenreich oder von England aus über das Gebiet des Frankenreichs nach Rom zur Grabstätte der Apostel Petrus und Paulus nutzten. Auch heute noch ist sie einer der Pilgerwege nach Rom und in den Vatikan.

Wem wir die Francigena zu verdanken haben

Der erste dokumentierte Pilger auf diesem Weg ist Sigeric- er machte sich im Jahr 990 als neu ernannter Erzbischof von Canterbury nämlich auf den Weg, um in Rom vom damaligen Papst, Johannes XV., das Pallium entgegenzunehmen. Auf dem Rückweg trug Erzbischof Sigeric 80 Orte, an denen er übernachtet hatte, in ein Reisetagebuch ein. Dank der Aufzeichnungen konnte die Route zwischen Canterbury und Rom rekonstruiert werden. Das Manuskript, das die 80 Etappen à etwa 20-25 Kilometer dokumentiert, ist die Grundlage der Via Francigena von Canterbury nach Rom.

Hören Sie hier einen Auszug der Radioakademie: Zu Fuß ins Heilige Jahr - Francigena Süd und Bari - von Stefanie Stahlhofen (Vatican News/Radio Vatikan)

Über Rom hinaus

Auch wenn Rom und der Vatikan eine wichtige Pilgerstätte schon im Mittelalter war, gingen viele Pilger damals noch weiter nach Süden um so teils zu Land, teils zu Wasser ins Heilige Land zu kommen. Daher führt die Via Francigena auch heute noch über Rom hinaus, bis nach Santa Maria di Leuca an der Südspitze Italiens. Dieser Teil ist als Via Francigena Süd bekannt. Unterwegs gibt es zahlreiche Pilgerorte und Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Wir machen wir einen Stopp im süditalienischen Bari, wo Etappe 33 der Francigena Süd beginnt und legen dort zunächst einen „Pausetag" ein, an dem wir uns über einige Sehenswürdigkeiten informieren.

Bari - Heiliger Nikolaus und Wundersäule

Stadtführerin Laura Anania vor der Nikolaus-Basilika in Bari

Laura Anania kommt aus Apulien und ist Stadtführerin. Die 40-jährige spricht auch deutsch und erzählt uns gerne, was es für Touristen – und Pilger in Bari zu entdecken gibt:

„Meine Region ist aus verschiedenen Gründen sehr interessant. Sehr interessant ist, dass Apulien von zwei wichtigen alten Straßen durchzogen wird. Die Via Traiana aus der Römerzeit ist die älteste, und die Via Francigena. Beide sind sehr wichtig für unsere kulturelle Identität. Für Touristen sind die Felsenkirchen und die Überreste der Via Traiana entlang der Küste sehr interessant zu besuchen. Während für Pilger Bari Stadt ein interessanter Wallfahrtsort ist."

Kathedrale und Diözesanmuseum

Eine der Exultet-Rollen in Bari bei einer Restaurierung

In der Radioakademie erzählt uns Stadtführerin Laura mehr über die Basilika des Heiligen Nikolaus, in der es zum Beispiel eine Wundersäule gibt. Und wir erfahren, warum Bari zwei Patrone hat. Außerdem sehenswert: Die Kathedrale und das benachbarte Diözesanmuseum mit den Exsultet-Rollen: Dabei handelt es sich um im Mittelalter entstandene Schriftrollen mit Text, Melodie und besonderer grafischer Ausgestaltung, die für die Osterliturgie wichtig waren.

Das Diözesanmuseum Bari ist in der Nähe der Kathedrale von San Sabino, in der Piazza dell'Odegitria.

Hier gibt`s den Stempel für den Pilgerpass

In Bari kann der offizielle Stempel für den Pilger-Ausweis in der Kathedrale in den Pfarrbüros an der Piazza Odegitria Nr. 30 oder am selben Ort an der Kasse beantragt werden. Pilger können auch an der Basilika San Nicola, des Heiligen Nikolaus` einen Stempel bekommen. Extra Pilger-Messen gibt es nicht. Pilger können an jeder Eucharistiefeier teilnehmen, die Zeiten sind auf der Website der Diözese einsehbar.

