Licht der Hoffnung

Papstwunsch für Heiliges Jahr 2025: Waffenstillstand in allen Kriegen

Papst Franziskus hat neuerlich seinen Wunsch nach Frieden auf der Welt zum Heiligen Jahr 2025 bekräftigt. „Wie sehr wünsche ich mir, dass das bevorstehende Jubiläum wirklich die Gelegenheit für einen Waffenstillstand in allen Ländern ist, in denen gekämpft wird!“, schreibt das Kirchenoberhaupt im Vorwort zu einem Buch, das der Vatikan an diesem Montag veröffentlichte.

Jeder Krieg produziere „vom ersten Tag an" nur Verlierer und keine Gewinner, so Franziskus weiter. Genau deshalb brauche die Welt christliche Hoffnung, die es letztlich nur in der Begegnung mit Christus gebe. „Das erste Zeichen der Hoffnung möge sich als Frieden für die Welt verwirklichen, die sich wieder einmal inmitten der Tragödie des Krieges befindet", zitierte Franziskus aus seiner Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr, „Spes non confundit". „Ich möchte, dass diese Pilgerfahrt kein Touristentrip oder das Erreichen eines Ziels ist wie bei den Olympischen Spielen" Darüber hinaus lud der Papst zur rechten Geisteshaltung bei Heilig-Jahr-Wallfahrten nach Rom ein. Die Stadt erwartet 35 Millionen Pilger, die die Heiligen Pforten des Petersdoms und der übrigen drei päpstlichen Basiliken im Lateran, Santa Maria Maggiore und Sankt Paul vor den Mauern durchschreiten werden. „Ich möchte, dass diese Pilgerfahrt kein Touristentrip oder das Erreichen eines Ziels ist wie bei den Olympischen Spielen. Ich möchte, dass sie wirklich eine Gelegenheit zur Umkehr ist", schreibt der Papst in dem Text. Es gehe darum, „das eigene Leben im Licht des Evangeliums zu überprüfen, um auf das einzige Wort zu hören, das rettet, das Wort Jesu Christi." Verborgene Gesten der Nächstenliebe Zudem schlug Franziskus den Pilgern vor, ihre Rom-Wallfahrt mit einer verborgenen Geste der Nächstenliebe zu begleiten. Man könne etwa jemandem helfen, wieder auf die Beine zu kommen. „Und ich möchte auch, dass die Pilgerfahrt von einem Gebet für mich, für den Papst, begleitet wird, denn diese Arbeit ist nicht einfach", erklärte Franziskus. „Das Heilige Jahr mit dem Jubiläumsablass ist für alle da. Für alle!" Zudem betonte das Kirchenoberhaupt, dass ausnahmslos alle diese Pilgerfahrt unternehmen könnten. „Das Jubiläum ist keine bevorzugte Straße zum Paradies, die nur für diejenigen bestimmt ist, die sich für vollkommen halten", so der Papst. „Nein, das Heilige Jahr mit dem Jubiläumsablass ist für alle da. Für alle! Denn wir sind alle Sünder, auch der Papst, und wir brauchen Vergebung. Alle! Es gibt keine Sünde, die der Herr nicht vergeben kann, und es gibt niemanden, der den Herrn nicht um Vergebung bitten kann." Franziskus schrieb den Text als Vorwort für ein Buch mit dem Titel Giubileo della speranza" (Heiliges Jahr der Hoffnung) des Vatikanjournalisten Francesco Antonio Grana, im Verlag Elledici erscheint. (vatican news – gs)