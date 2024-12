Zu Fuß ins Heilige Jahr (Radioakademie, 1)

Zum Heiligen Jahr 2025, das Papst Franziskus an Heiligabend eröffnen wird, widmen wir die Radioakademie diesen Monat dem Thema Pilgern – besonders zu Fuß. Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf Rom/dem Vatikan - aber nicht nur. Wir starten mit der Frage, was Pilgern eigentlich ist - außerdem gibt`s Tipps und Infos zu den Vorbereitungen einer Pilgerreise und zum Heiligen Jahr in Rom von Expertinnen und Experten.

Wer eine Pilgerreise machen will, sollte sich auf jeden Fall vorher gut informieren – nicht nur über Packlisten, sondern auch über die Strecke. Gerade wer zum ersten Mal unterwegs ist, sollte sich beraten lassen. Das geht natürlich im Internet oder mit Büchern. Es gibt viele verschiedene Pilgerführer. Eine gute erste Anlaufstelle ist zudem ein Pilgerbüro in der Nähe der Heimat, wie beispielsweise bei Ines Schaberger, Pilgerseelsorgerin des Bistums St. Gallen:

„Beim Pilgern kommt der Körper in Bewegung, weil man geht oder wandert. Gleichzeitig kommen aber auch die Gedanken und die Seele in Bewegung. Und beim Pilgern macht man die Erfahrung, dass das Leben in einen Rucksack passt. Das ist für mich ganz, ganz zentral, was Pilgern bedeutet. Ganz einfach unterwegs zu sein, aufzubrechen, Neues zu entdecken und sehr reduziert unterwegs zu sein. Man kann auch sagen: Pilgern ist Wandern plus. Ich habe auch erlebt, dass ich mich beim Pilgern sehr als getragen erlebt habe und begleitet. Und die Verbundenheit mit der Schöpfung, mit der Natur, das Staunen über die Landschaft und den Tieren, denen man dann begegnet, das hat mich auch sehr verbunden mit der Schöpfung und mit Gott“, – sagt Ines Schaberger.

Hier ein Auszug der Radioakademie: Zu Fuß ins Heilige Jahr von Stefanie Stahlhofen (Vatican News/Radio Vatikan)

Ines Schaberger (links) mit Stefanie Stahlhofen (rechts) im Studio

Die 31-jährige war persönlich schon auf einigen Pilgerwegen unterwegs (und hat unter anderem auch für Vatican News darüber berichtet) . Sie berät andere als Pilgerseelsorgerin in St. Gallen in der Schweiz. Für diese Radioakademie zum Thema „Zu Fuß ins Heilige Jahr“ ist sie Anfang November bei uns im Studio von Radio Vatikan vorbeigekommen, um ihre Erfahrungen zu teilen und Tipps fürs Pilgern zu geben.

Ines Schaberger beim Pilgern in Assisi (Foto: Schaberger)

„Pilgern ist Wandern plus“

Es gibt viele verschiedene Arten zu pilgern: Zu Fuß. Aber auch per Rad, per Zug, auch per Pferd. Manche machen es verteilt, andere längere Zeiträume am Stück, manche in einer Gruppe, andere alleine. Wie merkt man denn, was das Richtige für einen ist?

„Wenn man noch nie geritten ist, würde ich nicht empfehlen mit dem Pferd los zu pilgern. Man muss natürlich darauf achten, was so die eigenen körperlichen Ressourcen hergeben und auch die zeitlichen Ressourcen. Ich finde es wunderschön, zu Fuß zu pilgern. Manchmal geht das vielleicht nicht. Grundsätzlich würde ich mir überlegen, wie fit bin ich aktuell? Was mag ich leisten und auch wie viel Zeit habe ich? Ich persönlich finde es wunderschön, wenn man zwei Monate am Stück pilgern kann. Das habe ich nach meinem Studium gemacht und bin von mir zu Hause in Niederösterreich bis Assisi gepilgert. Wunderbar. Traumhaft. Aber klar, das kann man nicht jedes Jahr machen, das geht nur bei so großen Lebensübergängen. So würde ich wirklich raten, dass man sich überlegt: Wie viel Zeit habe ich und wie viel schaffe ich so am Tag? 23 Kilometer plus minus schaffen die meisten Personen an einem Tag. Aber es ist auch voll okay, wenn man weniger pilgert oder mehr. Da gibt es kein richtig oder falsch. Pilgerwege sind so individuell, wie es Menschen gibt.“

Ines Schaberger beim Pilgern - Wanderstöcke sind auch hilfreich! (Foto: Schaberger)

„Komplett sportlich untrainiert und dann gleich eine steile Etappe. Da habe ich schnell gemerkt, dass das so nicht geht“

Kann man wirklich einfach so drauflos laufen? Jeden Tag 20, 23 Kilometer dann vielleicht noch mit Höhenunterschieden oder mit schwierigem Gelände...

„Ich würde empfehlen, dass man sich eine gute Ausrüstung zurechtlegt. Schuhe sind sehr wichtig. Trekkingschuhe oder leichte Wanderschuhe würde ich empfehlen und die sollten eingelaufen sein. Oder man muss gute Blasen-Pflaster dabei haben, wenn man sie erst am Pilgerweg einlaufen möchte. Dann empfehle ich, dass man im Vorfeld, wenn man zu Fuß pilgern möchte, immer wieder ein bisschen spazieren geht, ein bisschen wandern geht. Ich bin damals nach dem Schreiben meiner Masterarbeit los gepilgert und das war eine schlimme Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Komplett sportlich untrainiert und dann gleich eine steile Etappe. Da habe ich schnell gemerkt, dass das so nicht geht und meine Etappen dementsprechend angepasst."

Pilger im Pilgerzentrum Rom

Anlaufstelle in Rom: Das Pilgerzentrum

Bevor man losläuft, gilt es natürlich auch, sich am Zielort zu informieren und über die möglichen Wege dorthin: Wer zum Heiligen Jahr – oder auch sonst – nach Rom pilgern möchte und aus dem deutschen Sprachraum kommt, für den ist das Pilgerzentrum Rom in der Nähe der Engelsburg, in der Via del Banco di S. Spirito 56, der Anlaufpunkt Nummer 1.

„Wir begleiten, wir empfangen Pilger aus Deutschland. Wir vermitteln Audienz-Karten für die Generalaudienz mittwochs mit dem Heiligen Vater. Wir bieten Gottesdienst-Begleitung an - es kommen viele Gruppen, die keinen eigenen Priester, Pfarrer, dabei haben. Und dann zelebriere ich den Gottesdienst an verschiedenen Kirchen und heiligen Stätten hier in Rom, vor allem in den Katakomben, oder auch in besonderen Wallfahrtskirchen“, erklärt Pfarrer Christian Böck, Leiter des Pilgerzentrums Rom bei unserem Besuch vor Ort.

Pfarrer Christian Böck, Leiter Pilgerzentrum Rom

„Bereiten Sie sich sehr gut vor. Die Unterkünfte sind im Preis sehr gestiegen. Man sollte gut vergleichen. Klösterliche Unterkünfte sind immer noch die günstigsten. Eine gewisse geistliche Vorbereitung ist gut, dass man auch nicht so hinein stolpert“

Welche Pilgerwege führen überhaupt hier nach Rom?

„Für Fußpilger: Die Via Francigena, die ja von Canterbury kommt, ein uralter Pilgerweg, der durch Frankreich, die Schweiz und Italien bis nach Rom führt. Ganz viele gehen auch den Franziskusweg, oft von Laverna über Assisi, bis hierher. Also, es gibt viele Wege, die nach Rom werden. ,Alle Wege führen nach Rom` heißt ein altes geflügeltes Sprichwort. Und so ist es auch."

Infotafel im Pilgerzentrum Rom

Was würden Sie den Leuten empfehlen, die jetzt zum Heiligen Jahr, nach Rom kommen, pilgern wollen? Was wäre Ihr Tipp?

„Bereiten Sie sich sehr gut vor. Die Unterkünfte sind im Preis sehr gestiegen. Man sollte gut vergleichen. Klösterliche Unterkünfte sind immer noch die günstigsten. Eine gewisse geistliche Vorbereitung ist gut, dass man auch nicht so hinein stolpert, sondern schon mal die darüber was gelesen hat. Auch über die Hauptkirchen Santa Maria Maggiore, oder Sankt Peter, Sankt Paul vor den Mauern, den Lateran. Dass man sich schon mal innerlich vorbereitet hat. Und: Informieren: Wie sind die Verkehrswege, wie bin ich mobil in Rom? Informieren Sie sich gut, wie Sie sich in der Stadt auch bewegen können und wie das auch funktioniert im Detail. Wenn man jetzt denkt: Oh, das wird alles chaotisch... - Das und wird es sicher irgendwo werden, aber dann wird es am allerschönsten und ein innerlicher guter Gewinn.

Natürlich hat das Pilgerzentrum Rom auch ein Gästebuch

Pilgern heißt über Grenzen gehen

Und: Mit Offenheit kommen Sie mit Offenheit in die Stadt, mit Freude die heiligen Städte zu besuchen und wirklich auch einen geistlichen Gewinn zu ziehen für das eigene Leben. Wenn man sich mal aufmacht, auch Widerstände überwindet -über Grenzen gehen, was auch Pilgern bedeutet per eger - über Grenzen gehen, per ager - durch Äcker gehen - also sich auf den Weg machen, einfach. Dann wird man auch innerlich erfahrener und weitsichtiger: Im Glauben, in der Liebe, im Hoffen und im eigenen Leben sowieso. Darum herzliche Einladung zum Heiligen Jahr nach Rom zu kommen."

„Pilgern bedeutet per eger - über Grenzen gehen - also sich auf den Weg machen. Dann wird man auch innerlich erfahrener und weitsichtiger: Im Glauben, in der Liebe, im Hoffen und im eigenen Leben sowieso“

Links/Bücher/Anlaufstellen

Wer jetzt Lust bekommen hat, zu Pilgern, zum Heiligen Jahr (oder sonst) nach Rom zu kommen: Informationen gibt es beim Pilgerzentrum Rom, im Internet zu finden unter pilgerzentrum.net. Alle Infos zum Heiligen Jahr in Rom gibt es – auch auf Deutsch – auf der offiziellen Internetseite iubilaeum2025.va.

Pilgerstamm St. Gallen (Foto: Schaberger)

Gute Informationsquellen sind auch Pilgerstammtische - etwa in St. Gallen. Wir haben auch einige Internetseiten, die Tipps und Infos zum Pilgern und über Routen bieten, gesammelt. Für die Inhalte gibt es keine Gewähr, etwa mit Blick auf die Korrektheit von Routen und GPS-Daten.

Pilgerwege NACH Rom:

Pilgern auf der Via Francigena: https://www.viefrancigene.org/en/the-path/

https://via-francigena.com/weginformationen/

https://www.jakobs-weg.org/pilgerweg/via-francigena-frankenweg.html

Pilgern auf dem Franziskusweg: https://www.viadifrancesco.it/de/ Neuauflage: Pilgerweg nach Rom – auf der Brennerroute nach Assisi - Stubai-Wipptal

Pilgern auf dem Thomasweg: https://www.camminodisantommaso.org/ https://www.alltrails.com/de/route/italy/lazio/cammino-di-san-tommaso-tappa-1-roma-albano-laziale

Pilgern auf dem Benediktweg: https://www.camminodibenedetto.it/ https://www.komoot.com/de-de/collection/2234396/auf-den-spuren-des-heiligen-benedikts-der-benediktweg

Pilgerwege IN Rom: https://www.iubilaeum2025.va/de/pellegrinaggio/cammini-giubilari-dentro-roma.html

Sonstige Pilgerwege:

Pilgern auf dem Jakobsweg: Pilgern auf dem Jakobsweg - Jakobsweg, Tipps Jakobswege, News, Hintergrund, Pilgerreisen

Camino Europe - Camino Europe

(vatican news - sst)