Gebetsanliegen des Papstes: Für die Pilger der Hoffnung

Im Dezember lädt uns Franziskus ein, „Pilger der Hoffnung zu werden in einer Welt, die Hoffnung so sehr braucht.“ „Beten wir, dass uns das Heilige Jahr hilft, den auferstandenen Christus mitten in unserem Leben zu erkennen und uns zu Pilgern der christlichen Hoffnung zu machen,“ so der Wunsch des Papstes, der das Heilige Jahr 2025 bei der diesjährigen Christmette mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom einläuten wird.

Vatikanstadt – Silvia Kritzenberger „Die christliche Hoffnung ist ein Geschenk Gottes, das unser Leben mit Freude erfüllt. Und heute braucht die Welt sie so sehr!", stellt das katholische Kirchenoberhaupt gleich zu Beginn seines auf Spanisch gehaltenen Kurzvideos fest. Begleitet werden seine Worte von Bildern der Krisen und Nöte unserer Zeit: Kriege und Naturkatastrophen, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst.



„Wenn du nicht weißt, ob du morgen für deine Kinder etwas zu essen hast oder ob dir das, was du studierst, eine würdevolle Arbeit ermöglicht, ist es leicht, den Mut zu verlieren,“ zieht der Papst Bilanz und schlägt als Gegenmittel die Hoffnung vor, „die nie enttäuscht“. Der Anker der Hoffnung ...

Schon in seiner Andacht zu Zeiten der Pandemie auf dem menschenleeren Petersplatz hatte Franziskus die Metapher des Bootes im Sturm aus dem Evangelium verwendet, um an die Zerbrechlichkeit und Orientierungslosigkeit der Menschheit angesichts großer Prüfungen zu erinnern. Und dieses Bild greift er auch in seinem Kurzvideo wieder auf: „Hoffnung ist ein Anker. Ein Anker, den du mit einem Seil auswirfst und der im Sand Halt findet. Und wir müssen uns am Seil der Hoffnung festhalten,“ so sein Rat.

Die Begegnung mit Christus entdecken Es ginge darum, „einander zu helfen, die Begegnung mit Christus zu entdecken, der uns das Leben schenkt,“ betont der Pontifex.



Daher die Aufforderung des Papstes:



„Machen wir uns als Pilger der Hoffnung auf den Weg, um das Leben zu feiern, und zu diesem Leben gehört als eine Etapppe auch das bevorstehende Jubiläum. Füllen wir unser tägliches Leben mit der Hoffnung, die Gott uns schenkt, und lassen wir zu, dass sie durch uns alle erreicht, die nach ihr suchen.“



Am Ende des Videos bittet das Kirchenoberhaupt, darum zu beten, „dass uns dieses Heilige Jahr im Glauben stärkt und uns hilft, den auferstandenen Christus mitten in unserem Leben zu erkennen und uns zu Pilgern der christlichen Hoffnung zu machen." Hintergrund Das Video mit den Gebetsanliegen des Papstes ist ein Projekt des „Weltweiten Gebetsnetzwerks des Papstes". In kurzen Videos geht Franziskus jeden Monat auf eine der Herausforderungen ein, vor denen die Menschheit und die Kirche aktuell stehen. ... und noch ein Hinweis in eigener Sache Ums Thema Pilgern geht es übrigens auch in unserer aktuellen Dezember-Radioakademie „Zu Fuß ins Heilige Jahr" von Stefanie Stahlhofen. In dieser Sonderserie geben Experten Tipps und Infos zum Pilgern und zum Heiligen Jahr in Rom. (vaticannews - skr)