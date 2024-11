Dezember: Neue Radioakadiemie - Zu Fuß ins Heilige Jahr

Zum Heiligen Jahr 2025, das Papst Franziskus an Heiligabend eröffnen wird, befassen wir uns in unserer Radioakademie im Dezember ausführlicher mit dem Thema Pilgern. Die Serie von Stefanie Stahlhofen steht unter dem Titel „Zu Fuß ins Heilige Jahr“. Dementsprechend geht es ums Pilgern – besonders zu Fuß. Ein Schwerpunkt liegt auf Rom und dem Heiligen Jahr 2025, das unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ steht.

Stefanie Stahlhofen hat für die Serie unter anderen mit Ines Schaberger, Pilgerseelsorgerin des Bistums St. Gallen, und Pfarrer Christian Böck, Leiter des Pilgerzentrums Rom, gesprochen.

In der vierteiligen Radioakademie gibt`s Infos und Tipps zum Pilgern allgemein - und besonders für das Heilige Jahr in Rom. Außerdem nehmen wir Sie auch ein Stück mit auf Pilgerreise.

In Folge 1 (1.12.) geht es ums Pilgern und die Vorbereitungen einer Pilgerreise - und es gibt Infos zum Heiligen Jahr in Rom.

In Folge 2 (8.12.) geht es auf die Via Francigena del Sud (Frankenweg, Via Francigena Süd) ab Bari. Wir starten mit einem Besuch der Stadt, in der sich die Gebeine des Heiligen Nikolaus befinden. Ausgestrahlt wird die Folge am Sonntag nach dem Nikolaustag.

15.12.: Keine Radioakademie, sondern Papstreise-Spezial

Am Sonntag, 15.12., pausiert die Radioakademie - weil Papst Franziskus einen Tagesbesuch in Korsika macht, über den wir auch in der Abendsendung berichten.

Wir pilgern weiter

Die Via Francigena, um die es in der zweiten Folge schon ging, beginnt in Canterbury (England) und führt nach Rom/zum Vatikan - und dann auch noch weiter - auf der Francigena Süd - bis nach Santa Maria di Leuca.

In Folge 3 (22.12.) sind wir unterwegs auf der Francigena Süd in der Nähe von Bari.

Ein Sprichwort besagt: Alle Wege führen nach Rom. Alle konnten wir nicht laufen. Aber für Folge 4 (29.12.) hat unsere Redakteurin für diese Sendereihe auch ein Stück vom Franziskusweg (Via di Francesco), der nach Assisi und von dort weiter bis Rom führt, erkundet. Sie berichtet darüber in der letzten Folge der Radioakademie, die uns auch zurück nach Rom/zum Vatikan bringt.

Live hören

Die Radioakademie „Zu Fuß ins Heilige Jahr“ hören Sie im Dezember (außer am 15.12.) immer am Sonntagabend ab 18:00 Uhr im Livestream über die Internetseite von Radio Vatikan . Die Sendung ist außerdem hier nachhörbar am Tag selbst.

Radioakademie auf CD

Alle vier Folgen der Radioakademie „Zu Fuß ins Heilige Jahr“ von Stefanie Stahlhofen können Sie auch in Ruhe nachhören. Wir schicken Ihnen gerne eine entsprechende CD zu - Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Vergelt`s Gott! Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de - unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

