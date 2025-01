Papež František podpořil početné rodiny vatikánských zaměstnanců

Od 1. ledna 2025 bude rodinám stálých zaměstnanců Governatorátu městského státu Vatikán se třemi a více dětmi poskytován měsíční bonus ve výši 300 eur. Částka bude vyplácena do 18 let věku dítěte na základě osobního rozhodnutí Svatého otce.

Vatican News

Od 1. ledna 2025 budou rodiny se třemi a více dětmi dostávat měsíční bonus ve výši 300 eur. Takto rozhodl papež pro stálé zaměstnance Governatorátu městského státu Vatikán. Částka - informuje komuniké - bude poskytována do 18. roku věku nebo do ukončení řádného cyklu studia, pokud bude doloženo potvrzením o přijetí vydaným vyšší střední školou nebo univerzitou, a v každém případě nejpozději do 24. roku věku.

Kromě toho, vysvětluje dále sdělení, papež stanovil, že rodičovská dovolená se prodlouží ze současných tří na pět dní. V podstatě se tak tři dny placené dovolené u příležitosti narození dítěte, které se vztahují i na adoptivního nebo pěstounského rodiče, prodlužují na pět.

Jedná se o osobní iniciativu Svatého otce, kterou papež osobně sdělil kardinálu Fernandu Vérgezovi Alzagovi a s. Raffaelle Petriniové, resp. předsedovi a generální sekretářce Governatorátu městského státu Vatikán, během audience udělené minulý čtvrtek, 19. prosince, s pokynem k okamžitému provedení.