Ve Vatikánu otevírají jesle svatých Františka a Kláry

Governatorát městského státu Vatikán chystá otevření vzdělávací a sociální služby na pomoc rodinám při výchově dětí a jejich integrální formaci. Jedná se o první iniciativu svého druhu ve Vatikánu: jesle, pojmenované po dvou světcích z Assisi, budou otevřeny na jaře a přijmou třicítku malých dětí.

Vatican News

S cílem uspokojit potřeby vatikánských zaměstnanců podpořil Governatorát městského státu Vatikán otevření jeslí jako vzdělávací a sociální služby, která spolu s rodinami přispívá k růstu a integrální formaci dětí.

Nová služba, první svého druhu uvnitř vatikánských hradeb, začne fungovat na jaře příštího roku a bude moci pojmout 30 maličkých. Půjde o strukturovaný, promyšlený a organizovaný prostor, v němž budou mít děti možnost růst, sdílet se a věnovat se aktivitám díky pedagogickému týmu, který jim napomůže stimulovat znalosti, dovednosti a samostatnost v každé fázi vývoje.

Zařízení, které bylo svěřeno do ochrany svatého Františka a svaté Kláry, bude umístěno v budově na ulici Via San Luca uvnitř Vatikánu. Didaktická a rekreačně-vzdělávací nabídka, určená pro děti od 3 do 36 měsíců, bude k dispozici od pondělí do pátku, od 7.30 do 18.30 hodin, ve dvou jazycích: italštině a angličtině.