Byl vysvěcen první biskup Lüliangu v rámci vatikánsko-čínské dohody

Papež zrušil diecézi Fenyang a zřídil diecézi Lüliang a jejím prvním pastýřem jmenoval kněze Antonia JI Weizhonga, „poté co schválil jeho kandidaturu v rámci Prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou“.

Vatican News

„V touze podpořit pastorační péči o Boží stádce a účinněji se starat o jeho duchovní dobro“ se papež 28. října 2024 rozhodl zrušit diecézi Fenyang v pevninské Číně, která byla zřízena 11. dubna 1946 papežem Piem XII., a zároveň zřídit novou diecézi Lüliang, sufragánní diecézi Taiyuan v provincii Shanxi, s biskupským stolcem v katedrálním kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, který se nachází ve Fenyangu, městě Lüliang.

Přečtěte si také 14/11/2024 Odkaz jezuity Mattea Ricciho v čínském dokumentárním filmu V Římě má premiéru italská verze televizního dokumentu věnovaného osobnosti prvního jezuity, který vstoupil do Číny, vyrobeného programovou službou Kuangchi Tovaryšstva Ježíšova v ...

Nová diecéze

Bylo to oznámeno ve vatikánském prohlášení, které vysvětluje, že církevní hranice nové diecéze budou zahrnovat následující oblasti: okres Lishi, okresy Wenshui, Jiaocheng, Xingxian, Linxian, Liulin, Shilou, Lanxian, Fangshan, Zhongyang, Jiaokou a městské okresy Xiaoyi a Fenyang. Naopak okresy Kelan a Jingle jsou začleněny do arcidiecéze Taiyuan; zatímco okresy Pingyao a Jiexiu jsou začleněny do diecéze Yuci. Území diecéze Lüliang tak odpovídá území města Lüliang s celkovou rozlohou 21 000 km2 a celkovým počtem obyvatel 3 346 500, z nichž asi 20 000 jsou katolíci, kterým slouží 51 kněží a 26 řeholnic.

První vysvěcený biskup

Vatikánská nóta oznamuje, že v pondělí 20. ledna proběhlo biskupské svěcení P. Anthony Ji Weizhonga, kterého papež 28. října 2024 jmenoval biskupem v Lüliangu (provincie Shanxi), „poté co schválil jeho kandidaturu v rámci Prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou“.

Ji Weizhong pochází z Wenshui (Shanxi), kde se narodil 3. srpna 1973. Vystudoval teologii v Národním semináři v Pekingu a 14. října 2001 byl vysvěcen na kněze pro diecézi Fenyang. Poté pokračoval ve studiu jazyků na univerzitě v Xi'anu a získal licenciát z teologie na univerzitě v Sankt Augustinu (Německo). Ve Fenyangu působil jako vicerektor, vedoucí diecézního pastoračního centra a generální vikář.