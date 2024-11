Čínský biskup Zhan Silu vypráví o svých zkušenostech ze synody

Ve videorozhovoru s komunikačními pracovníky své diecéze Funing/Mindong, který zveřejnila tisková agentura Fides, se biskup Zhan Silu zamýšlí nad říjnovým shromážděním a hovoří o radosti z toho, že mohl koncelebrovat s papežem Františkem.

„Papež nám dvěma biskupům zařídil, že jsme mohli jít koncelebrovat do jeho soukromé kaple. V polovině mše mě požádal, abych přečetl evangelium dne v čínštině“. To je asi nejkrásnější a nejdůležitější vzpomínka, kterou si Vincent Zhan Silu, biskup z Funing/Mindongu, přivezl ze svého říjnového dlouhého pobytu v Římě. Biskup Zhan Silu a další čínský biskup, Joseph Yang Yongqiang (hlava diecéze Hangzhou), se z papežova pověření zúčastnili 16. řádného generálního shromáždění biskupské synody, věnovaného tématu „Za synodální církev: společenství, účast a poslání“. Po jeho návratu do Mindongu pořídili pracovníci diecézní komunikace videorozhovor, v němž biskup Zhan Silu nabízí stručnou zprávu o svých týdnech v Římě, které byly proloženy několika setkáními s papežem Františkem a některými kardinály.

Několik detailů z vyprávění biskupa Zhan Silu je cenným svědectvím, které je rovněž užitečné pro pochopení úcty sdílené v čínské katolické církvi vůči římskému biskupovi.



„Papež byl velmi laskavý, když nás dva biskupy přijal a setkal se s námi“, řekl biskup Zhan Silu: „Vzal mě za ruce. Také já jsem vzal obě papežovy ruce do svých. Řekl jsem mu: Svatý otče, děkuji vám, že jste mě jmenoval členem XVI. biskupské synody. Během synody jste mě mnohokrát přijal. Tímto způsobem jste velmi povzbudil kněze, řeholníky a laiky mé diecéze“. Papež pak také s velkou láskou řekl: „Pozdravujte své farníky mým jménem: mám je rád“.

Biskupe Zhan Silu, děkujeme vám, že jste si našel čas a poskytl nám tento rozhovor. Jako členové diecéze Mindong jsme velmi pozorně sledovali vaši účast na biskupské synodě ve Vatikánu. Mohl byste se s námi podělit o stručný popis synodního shromáždění?

V první řadě bychom měli poděkovat Bohu za milost, která byla naší diecézi udělena. Rád bych také poděkoval Svatému otci za to, že mě jmenoval účastníkem této 16. světové biskupské synody. Biskup Yang a já jsme přiletěli do Říma 1. října a 2. října jsme se my, dva čínští biskupové, zúčastnili zahajovací mše svaté, které předsedal Svatý otec na Svatopetrském náměstí. Poté jsme se až do závěrečné mše 27. října my, dva čínští biskupové, účastnili všech bodů programu synody a bylo to velmi naplňující. Tématem synody bylo budování synodální církve. Synoda měla dvě formy: jednou byly projevy ve shromáždění a druhou účast u kulatých stolů (různých jazykových skupin, pozn. red.). Na shromáždění jsme vystoupili se svými projevy. Účastnili jsme se také každodenních kulatých stolů. O mém projevu referoval deník L'Osservatore Romano a jeden můj návrh byl přijat generálním shromážděním jako materiál pro dokument (závěrečný dokument synody, pozn. red.).

Na sociálních sítích jsme viděli mnoho fotografií papeže Františka s vámi. Mohl byste nám přiblížit některé důležité momenty setkání zachycené na fotografiích během synody?

Během synody jsme skutečně měli mnoho příležitostí přijít s papežem do blízkého kontaktu. Poprvé to bylo 2. října, v den zahájení synody, kdy jsme s biskupem Yangem jménem čínské církve předali papeži sochu Panny Marie ze Šešanu. Papež byl velmi potěšen. Poté jsme papeži předali druhý dar, mnou napsanou kaligrafii (látkový svitek s ručně psanými čínskými znaky, pozn. red.), kde jsem napsal: „Důvěru dobývej důvěrou“. Je to především chvála papežovy osoby, jeho chování, jeho ctnosti. Slovo „důvěra“ znamená pevnou víru a pokoru, aby si tuto důvěru a lásku lidí na celém světě získal. Když jsme my dva biskupové předložili papeži tento kaligrafický pruh a jeden kněz papeži přeložil význam slov, papež byl velmi potěšen, pak ukázal prstem na první znak a řekl: „Toto slovo je napsáno špatně“. Na okamžik jsme byli všichni zaskočeni, ale pak jsme si uvědomili, že to byl ze strany postaršího papeže jemný humor... Neodvážil se přijmout poctu takového druhu pochvaly. Jiná příležitost setkání s papežem mě obzvlášť dojala. Papež nám totiž zařídil, abychom my dva biskupové šli do jeho soukromé kaple koncelebrovat. V polovině mše mě požádal, abych přečetl evangelium toho dne v čínštině. Pak nám papež řekl: „Pojďte se mnou do mé pracovny. Můžete si vzít, co chcete“. Viděli jsme tolik věcí, které jsme si mohli vzít, ale samozřejmě není možné být chamtivý a vzít si všechno... Mysleli jsme především na kněze, řeholnice, zasvěcené laiky naší diecéze. Chtěli jsme se podívat, jestli bychom pro ně nemohli vzít jako dárek nějaké růžence, a tak jsem vybral růžence. Tenkrát jsem si s sebou vzal mnoho růženců. A všechny růžence nám daroval sám papež! Při jiné příležitosti nám papež daroval knihy. Po večeři jsme stáli a čekali, až papež vyjde z jídelny. Když vyšel, poté co jsme se pozdravili, přinesl papež spoustu knih. Řekl: „Speciálně pro vás jsem vybral čínskou verzi této knihy. To na mě tedy udělalo hluboký dojem. Tento moudrý muž věděl, že neumíme cizí jazyky, a speciálně pro nás vybral tuto čínskou verzi knihy. Byli jsme mu velmi vděční!

Na sociálních sítích jsme také zaznamenali vaše kontakty se státním sekretářem a dalšími kardinály. Jaké jsou jejich reakce a naděje pro současnost a budoucnost naší diecéze Mindong?

Především proběhla důkladná výměna názorů s kardinálem Pietrem Parolinem. Kardinál státní sekretář Parolin se s velkým zájmem dívá na naši diecézi Mindong, na to, jak jsme právě začali, a těší se, že budeme pokračovat v zachování jednoty a společenství nás všech. Kromě toho má o naši diecézi Mindong velký zájem také náš prefekt (viceprefekt, pozn. red.) Propaganda Fide, kardinál Luis Antonio Tagle, a doufá a povzbuzuje, že i naši věřící budou jednotní, že budou ve společenství, aby podporovali rozvoj. Speciálně mi také věnoval osobní dar, můžete vidět, že tento prsten je darem kardinála Tagleho, a také mi věnoval tento pektorální kříž, stejně jako biskupskou berlu. Také jsem mu dal dárek, což byla kaligrafie Wan Fu. Vyměnili jsme si dary a on byl velmi šťastný, všichni byli velmi šťastní. (Poznámka redakce: Wan Fu je v čínštině doslova začátek Zdrávasu, Wan Fu Ma Li Ya. Wan Fu je také zkratka pro Dikasterium pro evangelizaci národů. Wan Ming Fu Yin Zhuan Bo Bu). Hovořili jsme také s kardinálem Lazarem Ju z Dikasteria pro klérus. I on projevil k nám, čínským biskupům, mimořádně vřelý vztah. Všichni si velmi přejí, aby se církvi v Číně dařilo dobře, zvláště v případě naší diecéze v Mindongu, a i on to dobře ví a velmi doufá, že se nám pod mým vedením a společným úsilím kněží bude v církvi dařit a že se nám podaří naši církev zlepšit. Takže i já cítím, že je to jedna z těch příležitostí, kterou si - doufám - naše diecéze vezme k srdci. Cítím také, že díky této příležitosti si - doufám - naše diecéze, naši věřící, naši kněží vezmou k srdci očekávání církve, včetně papeže a těchto uznávaných kardinálů, a doufám, že všichni společně můžeme pracovat na tom, aby naše diecéze byla lepší. (Agenzia Fides)