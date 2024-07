Papež navštívil letní tábor pod Svatopetrskou kupolí

Dnes, ve čtvrtek 18. července dopoledne, navštívil papež František letní centrum „Estate ragazzi in Vaticano“, tedy vatikánský příměstský tábor pro děti zaměstnanců Svatého stolce a governatorátu městského státu Vatikán. Papež do této letní oratoře zavítal v doprovodu P. Franca Fontany, S.D.B., italského salesiána, který je zodpovědný za organizaci celotýdenních sportovních, vzdělávacích a duchovních aktivit v tomto centru.

Jana Gruberová – Vatican News

Uvnitř vatikánských hradeb probíhá již déle než měsíc (17.6.- 26.7.2024) příměstský letní tábor pro děti zaměstnanců vatikánských institucí. Z iniciativy governatorátu městského státu Vatikán a papeže Františka se od roku 2020 každoročně opakuje konání této letní oratoře, vždy nějak tematicky zaměřené (letos na příběhy „Bludných rytířů“), pod salesiánským vedením dona Franca Fontany, který zastává funkci kaplana Vatikánských muzeí a Vatikánské stráže.

Děti děkují papeži Františkovi a sestře Raffaele Petrini, generální sekretářce vatikánského governatorátu

Děti všech věkových kategorií (od 5 do 13 let), rozdělené podle věku do tří skupin, zde po několik týdnů a pod vedením proškolených animátorů mohou trávit čas hrou a sportovní činností v bazénu, na fotbalovém či volejbalovém hřišti, či při východně-vzdělávacích aktivitách a duchovních momentech. Program probíhá v prostorách přilehlých vatikánské aule Pavla VI. a Vatikánským muzeím, jakož i v rozlehlých Vatikánských zahradách. Tato letní vatikánská oratoř poskytuje cennou službu více než třem tisícům vatikánských laických zaměstnanců, kteří v době dětských školních prázdnin (v Itálii více než tříměsíčních) docházejí na pracoviště. O jejich děti je za dostupnou cenu plně postaráno od půl osmé ráno do šesté hodiny večer, včetně celodenního stravování.

Papež s dětmi ve sportovním areálu

Papežovo poděkování sponzorům

Papež František zatím každoročně pozdravil účastníky vatikánského příměstského tábora a ani letošek nebyl výjimkou. Nejprve se papež v Domě svaté Marty setkal se sponzory, kteří tuto letní inciativu umožňují. Jedná se většinou o různé italské potravinářské firmy, které dodaly své výrobky na každodenní občerstvení dětí.

Poté se papež přesunul do areálu malého, nedávno vybudovaného sportovního centra pro děti vatikánských zaměstnanců, zasvěceného svatému Josefovi. Po příjezdu se nejprve uskutečnilo krátké setkání s animátory a poté se papež zapojil do rozhovoru s dětmi a mladými lidmi, kteří se letního centra účastní.

Papež hovoří s dětskými účastníky tábora

Papež k dětem: Mír je to nejkrásnější v životě

V odpovědích na dětské otázky a příspěvky, inspirované tématem letošní duchovní reflexe a aktivitami, které v těchto dnech v oratoři provozují, papež František hovořil o hodnotě rodiny a mezigeneračních vztahů k rodičům i prarodičům. Papež děti vyzval, aby pracovaly pro mír, protože, jak řekl, „vytváření míru je to nejkrásnější v životě“. Vybídl je rovněž, aby se na nadcházející jubileum připravovaly „v duchu radosti“.

Papež zdraví děti, které se účastní letní vatikánské oratoře

Nakonec po společné modlitbě děti a mladí lidé společně vyhodili do vzduchu barevné balónky z přírodního kaučuku, které jsou biologicky odbouratelné. Na každém z nich byla napsána papežova slova: „Tobě, milý chlapče, tobě, milá dívko, jsi v Božích očích vzácný“, s přáním, aby se toto poselství dostalo k co největšímu počtu lidí. V závěru setkání papež poděkoval dětem za jejich radost a vyjádřil vděk všem, kteří se na realizaci této iniciativy podíleli.