Řádný proces a transparentnost

Ucelený pohled na rozhodnutí v soudním řízení o hospodaření s prostředky Svatého stolce.

Andrea Tornielli

Z mnoha úvah, které lze na závěr četby dlouhého a složitého odůvodnění rozsudku v soudním procesu týkajícím se především kauzy nákupu a prodeje londýnské budovy na Sloane Avenue, předkládáme dvě. První se týká průběhu procesu, který se po dobu 86 jednání konal ve víceúčelovém sále Vatikánských muzeí: navzdory obviněním a mediálním prohlášením o nezajištění práv obhajoby je zřejmý pravý opak. Rozhodnutí tribunálu vedeného předsedou Giuseppem Pignatonem se neřídilo požadavky promotora spravedlnosti, překvalifikovalo zločiny, zprostilo některé obžalované obvinění z údajných trestných činů. Především však postavilo křížové výslechy do centra debaty, dalo možnost zasáhnout do dobře strukturované obhajoby obžalovaných a zkoumalo skutečnosti a dokumenty, aniž by cokoli opomenulo.

I když Vatikán - podobně jako Francie a na rozdíl od Itálie - zachovává inkviziční řízení, které se liší od akuzačního, a proto nezajišťuje „rovnost zbraní“ mezi obžalobou a obhajobou ve fázi předběžného vyšetřování, zcela odlišná je fáze soudního řízení, kde byla tato zásada plně zaručena a proběhl spravedlivý proces s právem na obhajobu a s presumpcí neviny. Jedná se o zásady, které jsou navíc dobře definovány a stanoveny v platných právních předpisech. Je zajímavé, že v odůvodnění se opakovaně odkazuje na řadu rozsudků, které stanovily standard v italské judikatuře.

Druhá úvaha se týká použití peněz a potřeby odpovědnosti. V závěrečném dokumentu schváleném synodou o synodalitě, která skončila minulý týden, jsou odstavce zaměřené na otázku transparentnosti, které jako důsledek klerikalismu označují implicitní předpoklad, „že ti, kdo mají v církvi moc, by neměli být odpovědní za své činy a rozhodnutí“. Smutný příběh riskantní investice do Mincioneho fondu ve výši ne méně než 200 milionů, což je obrovská částka na operaci, která neměla obdoby - bez ohledu na odpovědnost jednotlivých subjektů, jak ji zjistil Soudní dvůr - vypovídá o způsobu nakládání s penězi, který nepočítal s „odpovědností“. A také vypovídá o tom, jak škodlivé je pro realitu, jakou je církev, přebírat kategorie a chování vypůjčené ze spekulativních financí. Jde o postoje, které odnímají církvi její povahu a odlišnost. Postoje, které odsouvají stranou nebo předstírají, že neznají onu moudrost „dobrého otce rodiny“, kterou výslovně citují platné předpisy a která je o to potřebnější při správě statků, jež slouží poslání Petrova nástupce.

Diverzifikovat investice, zvažovat rizika, vyhýbat se zvýhodňování a především se vyvarovat toho, aby se peníze, s nimiž člověk nakládá, staly nástrojem osobní moci, to je poučení, které si z aféry na Sloane Avenue můžeme vzít.

Je dobře, že se v samotném systému Svatého stolce vyvinuly „protilátky“, které umožnily vynést na světlo skutečnosti, jež jsou předmětem procesu, v naději, že se nebudou opakovat.