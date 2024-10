Odůvodnění rozsudku v soudním řízení ohledně londýnské nemovitosti

Byl předložen dokument o více než 700 stranách, kterým soud odůvodňuje rozhodnutí z prosince 2023: pro obžalované spravedlivý proces se všemi zárukami. Obrovská investice v roce 2014 do Mincioneho vysoce rizikového fondu byla hazardem v rozporu s obezřetností vyžadovanou pravidly; Torziho přitěžující podvod a vydírání státního sekretariátu. Závažné svěření 600 000 eur Marognové ze strany Becciua, který se od toho nikdy nedistancoval. Perlasca prohlášen za nespolehlivého.

Složité vyšetřování, v němž se prolínalo několik vyšetřovacích linií, a složitý proces, který se celý odehrával v rámci soudního jednání (86 slyšení), nemohl neskončit jinak než stejně složitým rozsudkem - vyneseným včera, v úterý 29. října -, který potvrzuje rozhodnutí soudu vedeného Giuseppem Pignatonem, jenž v prosinci 2023 odsoudil téměř všechny obžalované za některé trestné činy a za jiné je zprostil viny: kardinál Giovanni Angelo Becciu a Raffaele Mincione byli shledáni vinnými ze zpronevěry, Enrico Craso z trestného činu praní špinavých peněz, Gianluigi Torzi a Nicola Squillace z podvodu s přitěžujícími okolnostmi a Torzi také z vydírání ve spolčení s Fabriziem Tirabasim, přičemž Tirabassi sám byl uznán vinným z praní špinavých peněz. Becciu a Cecilia Marogna byli uznáni vinnými z podvodu s přitěžujícími okolnostmi.

Záruky pro obžalované

Rozsudek především zdůrazňuje řadu legislativních novinek zavedených do vatikánské legislativy od roku 2010 s cílem přizpůsobit se „mezinárodním modelům a osvědčeným postupům“, zaměřeným na větší vnitřní transparentnost, aby se zabránilo „beztrestnému páchání trestných činů“ osobami působícími ve vatikánském státě a při Svatém stolci. Soud pak bod po bodu reaguje na obvinění z porušení Evropské úmluvy o lidských právech a vysvětluje, že „vatikánský právní systém uznává zásadu řádného procesu, zásadu presumpce neviny a právo na obhajobu, které jsou dokonce výslovně stanoveny platnými předpisy“. Soud, uvádí se v rozsudku, „v přesvědčení, že křížový výslech mezi stranami je nejlepší metodou k dosažení procesní pravdy a také, pokud je to možné, ke snaze přiblížit se pravdě bez přívlastků, se vždy snažil s maximálním využitím prostoru, který platný právní rámec ponechává vykladači, přijmout výklady a provozní postupy, které by zaručily účinnost křížového výslechu a zajistily co nejširší prostor pro strany, a zejména pro obhajobu“. Prokazuje také legitimitu rozhodnutí promotora spravedlnosti neuložit všechny whatsapové zprávy, které měl k dispozici, protože souvisely s jinými trestními hypotézami a jinými směry vyšetřování.

Objasnění ohledně zpronevěry a Perlascovy role

Další významnou pasáží je ta, která objasňuje podstatu trestného činu zpronevěry, který trvá, i když si obžalovaný nedal peníze do kapsy: sám italský Nejvyšší soud jej identifikuje v případě, kdy veřejný správce „místo aby investoval na účely, pro které byly finanční prostředky, jimiž disponuje, určeny, použije je v rozporu se zákonem a statutem k nákupu akcií spekulativních fondů“. Proto skutečnost, že neexistoval osobní a přímý zájem osoby, která schválila hazardní investici obrovské částky do vysoce spekulativního fondu, zůstává trestným činem. Soud rovněž považoval monsignora Alberta Perlascu za nevěrohodného, přičemž jeho výpovědi označil za „postrádající autonomní důkazní relevanci pro účely tohoto procesu“, a své rozhodnutí založil „pouze a výhradně na těch skutečnostech, které dosáhly důkazního významu“.

Investice ve výši dvou set milionů dolarů ve spolupráci s Mincionem

Podstatná část rozsudku podrobně rekonstruuje úpis operace Falcon Oil a úpis akcií fondu Athena Capital Commodities Fund a fondu Global Opportunities Fund (GOF), které se vztahují k Raffaelu Mincionemu, ze strany Státního sekretariátu s platbou 200 milionů dolarů (což se rovná přibližně jedné třetině prostředků, které měl Státní sekretariát k dispozici), za což byli Mincione sám, kardinál Becciu, Craso a Tirabassi odsouzeni za zpronevěru. Trestný čin byl potvrzen, protože vyšlo najevo, že existovala „vůle použít majetek v rozporu se zájmy“ Svatého stolce. Nelze popřít,“ uvádí se v odůvodnění rozsudku, „že nezákonné použití církevního majetku vedlo ke zjevnému a významnému prospěchu Mincioneho a jeho společníků jako přímému důsledku nezákonného jednání kardinála Becciua, takže není důležité, že neměl v úmyslu jednat za účelem zisku, ani že nezískal žádnou výhodu. Platné předpisy totiž vyžadují obezřetnou správu, zaměřenou především na zachování majetku, a to i v případě, že usiluje o jeho zvětšení, přičemž hodnotí možnosti zisku, i když jsou poměřovány s možnou a v každém případě omezenou možností ztráty. Bylo tedy nutné zohlednit rizikový kvocient, velikost investovaného majetku a možnost zachování určitého stupně kontroly nad správou, jakož i náklady na provoz“. „Ve světle těchto parametrů“ představuje investice do fondu spravovaného Raffaelem Mincionem „zcela jistě ‚nezákonné použití‘ církevního veřejného majetku, který měl tehdejší substitut Becciu k dispozici z titulu své funkce a jehož povahy, a tedy i souvisejících zákonných limitů použití, si byl dobře vědom“.

Úloha substituta Becciua

V rozhodnutí se zdůrazňuje, že „generální partner“ Mincione se „nezavázal a neposkytl žádnou záruku ani ohledně návratnosti investice, ani ohledně rizika ztráty celého investovaného kapitálu“ a „investor státní sekretariát neměl žádnou kontrolní pravomoc“. Soudní dvůr navíc tvrdí, že vůbec není pravda, že toto lehkomyslné nakládání s penězi Svatého stolce schválili dva po sobě následující kardinálové státní sekretáři (Tarcisio Bertone a Pietro Parolin). Kardinál Becciu, uvádí se v rozsudku, přiznal, „že to byl on, kdo navrhl Úřadu operaci Angola na základě své předchozí známosti a přátelství s podnikatelem Mosquitem“, tedy operaci, která se později změnila v investici do Mincioneho fondu. Becciu se o operaci velmi zajímal a osobně se do ní zapojil natolik, že navázal přímý kontakt s Crassem, což se nikdy předtím nestalo. Sám kardinál přiznal, že „nikdy předtím nedošlo ke svěření tak velké částky jediné osobě“. V rozsudku se rovněž uvádí, že „osobě se zkušenostmi a schopnostmi, které byly přiznány tehdejšímu substitutovi Becciovi, rozhodně nemohlo uniknout,“ kdo je Mincione, a to jak z informací z tisku, tak z informací shromážděných vatikánským četnictvem, které doporučilo s ním neobchodovat. „Nevysvětlitelné pak zůstává, že se žádný z veřejných činitelů zapojených do této závažné záležitosti alespoň nepokusil, jakmile byla operace Falcon Oil definitivně uzavřena, uzavřít vztahy s Mincionem ‚vystoupením‘ z fondu GOF“.

Mincioneho pozice

„Raffaele Mincione,“ uvádí soud, “svým jednáním rozhodujícím způsobem přispěl ke spáchání předmětného trestného činu zpronevěry, z něhož měl navíc hlavní prospěch. Finančník věděl, že mu byly svěřeny peníze Svatého stolce a vždy komunikoval přímo se Státním sekretariátem, a proto musel dobře vědět, že se z toho bude muset zodpovídat 'podle pravidel vatikánského práva'. Navíc „je těžko pochopitelné, proč Raffaele Mincione, kterému - jako obezřetnému podnikateli - pomáhaly týmy odborníků nejvyšší úrovně ve všech odvětvích zapojených do operace Falcon Oil - GOF, a zejména právní kanceláře zvláště znalé anglického práva, lucemburského práva a práva Evropské unie, nepovažoval za nutné učinit totéž v případě vatikánských předpisů, které, jak dobře věděl, upravují činnost subjektu (Státního sekretariátu), který mu vyplatil tak obrovské částky“. Údajná neznalost předpisů platných ve Vatikánu tedy není omluvou.

Torzi a koupě budovy v Londýně

Dalším významným uzlem, kterým se rozsudek zabývá, je druhá fáze londýnské transakce uzavřené v listopadu 2018, která spočívala v tom, že Torzi převedl na Státní sekretariát 30 000 akcií (z 31 000) společnosti GUTT, tj. společnosti, která získala kontrolu a nepřímo i vlastnictví budovy na Sloane Avenue č. 60. Zbývajících 1 000 akcií, které zůstaly Torzimu, však byly jediné akcie s hlasovacím právem, a proto státní sekretariát navzdory prodeji akcií GOF a vyplacení 40 milionů liber vůbec nezískal kontrolu nad budovou, která v podstatě přešla z Raffaela Mincioneho na Gianluigiho Torziho. Po podrobné rekonstrukci událostí a konkrétní role každého z obžalovaných uznal soud Gianluigiho Torziho a Nicolu Squillaceho vinnými z trestného činu podvodu s přitěžujícími okolnostmi. Je prokázáno, jak byl nový substitut Edgar Peña Parra, který okamžitě vyjádřil pochybnosti o operaci, podveden a k jeho ratifikaci dohod uzavřených Perlascou a Tirabassim došlo proto, že byl oklamán ujištěním, kterého se mu dostalo od právníka Squillaceho. Ten navíc „působil i jako právník samotného státního sekretariátu“ a přesvědčoval „nejvyšší vedení dikasteria, že londýnskými dohodami bylo dosaženo cílů, které si stanovilo, tj. že státní sekretariát je jediným ekonomickým příjemcem GUTT a že prostřednictvím GUTT má podstatnou kontrolu nad majetkem“. Což vůbec nebyla pravda. Tento přitěžující podvod se navíc pojí s trestným činem vydírání, což Soudní dvůr potvrdil odkazem na „ustálenou judikaturu italského kasačního soudu vypracovanou s odkazem na pojem známý v právním žargonu jako ‚vratný kůň‘, který nastává, když po odnětí majetku jeho oprávněnému vlastníkovi tento obdrží žádost o peníze směřující k vrácení téhož majetku“. Právě tento „protiprávní odchod donutil státní sekretariát“ vyplatit Torzimu „neoprávněnou odměnu představující neoprávněný zisk“. Soud rovněž odsoudil Fabrizia Tirabassiho za trestný čin vydírání, neboť shledal, že rozhodujícím způsobem přispěl k tomu, aby Torzi dosáhl svého cíle.

Peníze pro Marognovou

Další významná kapitola se týká 600 000 eur, kterými byla Cecilia Marogna obdarována na Becciuův příkaz a podle jeho instrukcí. Účelem bylo usnadnit propuštění kolumbijské řeholnice unesené v Mali, ale peníze ze státního sekretariátu Marognová místo toho utratila za hotely, oblečení či nábytek a luxusní zboží. Rozsudek zkoumá celou kauzu a rozděluje ji do dvou odlišných fází: v první se Becciu a Marognová obrátili na britskou agenturu Inkerman, která se specializuje na případy únosů a unesených osob, „které státní sekretariát ve dvou případech, od února do dubna 2018, vyplatil celkovou částku 575 000 eur. Ve druhé fázi, od prosince 2018 do dubna 2019, byla namísto toho částka ve stejné výši vyplacena prostřednictvím devíti bankovních převodů slovinské společnosti“ LOGSIC, „založené ad hoc den bezprostředně před první platbou, která patřila Cecilii Marogna a byla v jejím výlučném vlastnictví“. Této ženě navíc J. E. Becciu v září 2019 předal rovněž hotovostní částky v menších částkách (přibližně 14 000 EUR). Stručně řečeno, zatímco první platby společnosti Inkerman „byly skutečně určeny subjektu pověřenému výkonem činností humanitární povahy“, u dalších přibližně 600 000 EUR vyplacených Marognové „bylo zjištěno, že nemají žádnou souvislost s výše uvedenými účely“, a to do té míry, že kardinál Becciu nikdy nezmínil jméno Marognové svým nadřízeným. Rozsudek podrobně rekonstruuje kardinálovu snahu získat od papeže dopis, který by ho zprostil viny, a také křiklavou epizodu telefonátu s papežem, jakmile Becciu opustil nemocnici, kde se podrobil operaci, který si Becciu a Maria Luisa Zambranová nahráli a poté nahrávku sdíleli s dalšími lidmi. Ze zpráv, které později skončily vyšetřováním italské justice, vyplývá, že kardinál pokračoval „ve zcela přátelských vztazích, ne-li ve skutečné známosti“, a také se setkával s Marognovou poté, co „dozrálo plné a definitivní vědomí o zcela nelegitimním způsobu“, jakým tato žena použila částky vyplacené státním sekretariátem společnosti Logsic (v rozsudku definované jako „prázdná schránka“, která „neexistuje“). Ze zpráv vyplývá, že Marognová měla „více než srdečné vztahy i s dalšími příbuznými obžalovaného“. A poukazuje se na to, že Becciu nepodal proti Marognové stížnost, udání nebo odhalení, přestože věděl, jak využívala peníze od Svatého stolce.

Bratrovo družstvo

Nakonec rozsudek zkoumá kapitolu finančních prostředků poskytnutých Státním sekretariátem družstvu Becciuova bratra Antonina a potvrzuje, že se jednalo o zpronevěru nikoli proto, že by peníze byly použity na jiné než charitativní účely nebo že by si je někdo neoprávněně přivlastnil, ale prostě proto, že jak článek 176 vatikánského trestního zákoníku tak i kánon 1298 v kanonické oblasti uvádějí, že „pokud nejde o záležitost nejnižšího významu, nesmí být církevní majetek prodán nebo pronajat jeho správcům nebo jejich příbuzným do čtvrtého stupně příbuzenství bez zvláštního povolení uděleného písemně kompetentní autoritou“. A platba, kterou provedl státní sekretariát, když byl Becciu jeho substitutem, družstvu spravovanému jeho příbuznými, se uskutečnila „bez jakéhokoli písemného povolení“ příslušného orgánu.