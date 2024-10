Představitelé synody odpovídali na otázky vysokoškolských studentů

V pátek 18. října pozdě odpoledne se v Aule Pavla VI. sešla více než stovka mladých lidí ze Spojených států amerických, aby se setkala s kardinály Grechem a Hollerichem, se sestrou Salazarovou, kancléřkou diecéze San Bernardino, a s biskupem Floresem z diecéze Brownsville, kterým položili otázky, jak prožívat synodální cestu v současném světě.

V podvečer v pátek 18. října se v aule Pavla VI. sešlo asi 140 univerzitních studentů, převážně ze Severní Ameriky, aby se setkali se synodním sekretariátem. Během akce nazvané "Univerzitní studenti v dialogu se synodními představiteli" několik mladých lidí položilo řadu otázek, na které odpovídali kardinál Mario Grech, generální sekretář synody, kardinál Jean-Claude Hollerich, synodní zpravodaj, sestra Leticia Salazarová, kancléřka diecéze San Bernardino, a biskup Daniel Flores z diecéze Brownsville v jižním Texasu. Kulatý stůl, jehož prostředí odráželo probíhající druhé zasedání synody o synodalitě, symbolizoval vizi papeže Františka o církvi, která společně kráčí na cestě naslouchání a angažovanosti.

Vyrovnat se s výzvou naslouchání

První otázku položila Asia Chanová, studentka z Trinidadu a Tobaga, která vyjádřila své potíže s vyjadřováním své víry v odlišné kultuře a zeptala se, jak by církev mohla zlepšit budoucí konzultace, aby bylo slyšet více hlasů. Kardinál Grech uznal tuto výzvu a podělil se o to, že současný církevní synodní proces je svým rozsahem naslouchání bezprecedentní, a poznamenal, že i když je stále co zlepšovat, do této synody se zapojilo mnohem více lidí než do předchozích. „Během synody o rodině,“ řekl, “se jí účastnilo pouze 80 ze 114 biskupských konferencí. Tentokrát svou zprávu předložilo 112 ze 114, což znamená, že byl vyslyšen značný počet lidí'. Kardinál také poznamenal, že tentokrát se na digitální platformě zúčastnilo více než 20 000 lidí, takže „účast byla velmi dobrá a slibuje, že v budoucnu bude ještě lepší“. „Naslouchání je zásadní,“ pokračoval a zdůraznil, že je důležité naslouchat nejen názorům, ale také vedení Ducha svatého v procesu, který ‚pomůže církvi stát se více synodální a vytvořit kulturu setkávání zakořeněnou v naslouchání Bohu i druhým‘.

Zapojení mladých lidí na okraji společnosti

Alejandra, venezuelská studentka, která vyrostla na Blízkém východě, se ptala, proč by se mladí lidé, kteří nejsou zapojeni do církve, měli zajímat o synodalitu a jak by církev mohla vytvořit prostor pro ty, kteří se jí cítí zraněni. Kardinál Hollerich zdůraznil, jak důležité je v dnešním polarizovaném světě naslouchat lidem, nejen jejich názorům. Upozornil také na střet názorů, který v současnosti charakterizuje Spojené státy, a poznamenal, že "polarizace je způsob myšlení, který má k synodalitě velmi daleko, stejně jako digitální svět, kde sledujete pouze lidi, kteří mají stejné názory jako vy, a pokud s nimi nesouhlasíte, dochází k velké opozici". Pokračoval však, že „člověk s odlišným názorem není nepřítel, jsme součástí stejného lidstva. Musíme hledat společná řešení'; v církvi je to snazší, protože jsme sestry a bratři; máme stejný křest. "Myslím, že svět se z toho může poučit," uvedl, "a bylo by hezké, kdybychom se otevřeli jiným vírám a náboženstvím a mohli v globálním bratrství diskutovat o velkých problémech našeho světa." Synodalita totiž nabízí způsob, jak lidi sjednotit a uznat jejich společné lidství. Svět, řekl dále kardinál Hollerich, by se mohl poučit z přístupu církve k synodalitě, zejména při vytváření prostoru pro uctivý dialog zabývající se globálními otázkami, jako je mír, spravedlnost a ekologie.

Věrnost tradici uprostřed synodálních změn

Sondra, studentka ze San Franciska, vyjádřila obavy, jak může důraz na zkušenost v synodálním procesu ovlivnit věrnost tradici a pravdě. Biskup Flores ji v odpovědi ujistil, že synodalita neohrožuje poslání církve hlásat evangelium. Uznal, že naslouchání lidem s odlišnými názory je výzvou, a poukázal na to, jak zásadní je naslouchání pro pochopení skutečností, kterým lidé čelí. Flores dále vysvětlil, že církev byla vždy „neuspořádanou“ institucí, ale Duch svatý ji udržuje v jednotě. Synodální proces, jak uvažoval, pomáhá prohlubovat porozumění, aniž by podkopával základní učení církve.

Přechod od diskuse k činům

Joseph, student z New Orleans zapojený do služby mládeži, se zeptal, jak může synoda přejít od diskuse k činům. Sestra Leticia Salazarová upřesnila, v čem spočívá transformační povaha synodního procesu, když připomněla výzvu svatého Ignáce z Loyoly, aby člověk žil Písmo, jako by byl přítomen na jeho scéně. Připustila, že sedět u stolů účastníků synody je silná zkušenost, která podporuje společenství a proměnu. Sestra Leticia vyjádřila naději, že studenti si tuto zkušenost odnesou zpět do svých společenství a synodalita se tak stane žitou realitou, a poukázala na to, že tento proces není pouze teoretickou záležitostí, ale způsobem rozlišování a společného budování jedné církve. „Co se stane po tomto období? Bude pokračovat, v San Bernardinu a snad i v celé církvi," je přáním severoamerické řeholnice. „Je to způsob, jak v sobě navzájem nacházet Ježíše, není to myšlenka, je to společné budování a společné rozlišování Boží vůle“. V této chvíli polarizace, pokračovala sestra Leticia, „má synodalita jemný způsob hlásání radostné zvěsti, velmi uctivý“. Jak uzavřela, “krása je v tom, že nejsme sami. Papež František nevykonává své poslání sám, povolal k tomu celou církev, aby to dělala s ním, uskutečňovala je!“

Synodalita v teologické a duchovní formaci

Student teologie Fabio ze Salvadoru se zeptal, jak mohou semináře a teologické školy podporovat synodalitu. Biskup Flores v odpovědi povzbudil teology a seminaristy, aby se zabývali realitou lidí, s nimiž se stýkají. Zdůraznil, že je důležité vystoupit z akademických kruhů a prožívat život lidí na okraji společnosti. Kardinál Grech dodal, že semináře a teologické programy je třeba přehodnotit synodální optikou, a vyzval studenty a teology, aby se na tomto rozhovoru podíleli, a zdůraznil, že synodalita musí prostupovat všemi úrovněmi církevní formace.

Mezináboženský dialog a globální synodalita

Mika ze Cincinnati položil šestou a poslední otázku, jak by církev mohla podporovat laiky v podpoře mezináboženského dialogu a jaké poučení by si synodalita mohla vzít od jiných náboženských tradic. Kardinál Hollerich se zamyslel nad svou zkušeností z Japonska, kde vyučoval studenty různých náboženství, a vyprávěl, jak mu toto setkání pomohlo poznat, že Bůh je již přítomen ve všech kulturách a náboženstvích. Kardinál zdůraznil, že synodalita může svět naučit, že náboženství by nemělo být zdrojem konfliktů, ale spíše cestou k většímu bratrství, a vyzval církev, aby při řešení globálních výzev - jako je sociální a ekologická spravedlnost - jednala společně s ostatními náboženskými tradicemi jako bratři a sestry spojení společným posláním. „Musíme ukázat, že nejen mluvíme, ale musíme společně jednat, setkávat se a růst v úctě, lásce a přátelství a jednat pro dobro lidstva. To je součástí našeho poslání, stejně jako hlásání Boha,“ řekl.

Mozaika modliteb a otázek

Na závěr setkání studenti představili umělecké dílo: mozaiku znázorňující modlitby a otázky, které vznikly během jejich pobytu v Římě. Každý účastník panelu byl vyzván, aby přispěl svou modlitbou, která symbolizuje společnou naději na synodálnější, inkluzivnější a naslouchající církev.