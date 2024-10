Synoda: církev má být více decentralizovaná a investovat do digitálního prostředí

Na obvyklém aktuálním brífinku ve vatikánském tiskovém středisku se hovořilo o „výměně darů“ a funkčním „skloubení místního a univerzálního“. Projevy kardinálů Avelina, Ruedy Aparicia a Mully a monsignora Marína De San Martína o nadšení z práce ve světě, který je stále „plný dramat“.

Roberto Paglialonga a Edoardo Giribaldi - Vatikán

„Decentralizace je ‚zdravá‘, pokud je inspirována pevnými kritérii: tak společenství církví nachází svou vlastní harmonii, pokud je založeno na určitých principech schopných obnovit jeho efektivní fungování. Mezi ně patří „výměna darů“, funkční „skloubení mezi místním a univerzálním“, „subsidiarita“ a posílení jednoty „církví ‚sui iuris‘“. Dnešní brífink o práci synody ze včerejšího odpoledne a dnešního dopoledne, pátku18. října, který se konal v Tiskovém středisku Svatého stolce a který moderovala zástupkyně ředitele Cristiane Murrayová, zahájil Paolo Ruffini, prefekt Dikasteria pro komunikaci a předseda informační komise synody, a pokračoval zprávou Sheily Piresové, sekretářky této komise.

Nové vymezení pojmu území

Diskuse, zejména včera za přítomnosti 332 členů, se soustředily na třetí částInstrumentum laboris, věnovanou „místům“. V této souvislosti, uvedl Ruffini, několik vystoupení zdůraznilo „význam partikulárních církví, které neškodí, ale slouží jednotě“, a vyzdvihlo, že „zvláštnost každé z nich“ není hrozbou, ale spíše „zvláštním darem“. Příkladem jsou „východní katolické církve“, jejichž tradici je třeba chránit, neboť je „pokladem celé univerzální katolické církve“, jejíž je proto „nedílnou a nepostradatelnou součástí“. Proto, pokračoval předseda komise, mnozí poukazovali na to, že je třeba „zaručit“ nejen „účinné přežití“, ale i „rozkvět východních katolických církví jak na území jejich původu, tak v diaspoře“. Někteří totiž zasáhli tvrzením, že „v našich dějinách došlo k jednotě chápané ne tak, jak by měla být“, a že latinská církev se někdy chovala „nespravedlivě vůči východním církvím ‚sui iuris‘ a považovala jejich teologii za druhořadou“. Dnes je však, jak zaznělo během debaty, jednou z výzev „nově definovat pojem území“, které „není jen fyzickým místem“: „kvůli diaspoře totiž žijí východní církve na územích, kde je rozšířen latinský ritus“.

Decentralizace mezi Římem a okrajovými oblastmi

Co se týče - velmi pociťovaného - tématu slavení Velikonoc ve stejný den „sesterskými církvemi“, bylo zdůrazněno, že se podařilo najít shodu, aby se tak stalo příští rok; shromáždění však vzneslo požadavek, který byl velmi oceněn, na „poselství celé synody, aby žádala vždy společné datum“, uzavřel Ruffini. Decentralizace mezi Římem a předměstími byla v posledních dnech předmětem mnoha úvah v rámci práce synody a vzbudila také zvědavost novinářů na různých brífincích. Pires vysvětlovala, že byla analyzována kritéria pro „definici zdravé decentralizace“, mezi nimiž byla „blízkost a svátostnost, tj. svátosti“. Pozornost byla věnována také „malým základním společenstvím jako privilegovanému místu pro synodální církev“. Pro ně„, jak bylo řečeno, ‚má digitální prostředí velký význam, protože jim může pomoci udržet jednotu na místě, ‘nejen virtuálně“. Digitální prostředí může být zase plodně kontaminováno modlitbou, která je nezbytná „k rozlišování mezi tím, co je dobré, a tím, co je zlé“. Ta, dodala tajemnice komise, když procházela některými úvahami shromáždění, „je pro nás všechny zásadní, abychom se všichni mohli stát digitálními učedníky“.

Sdílet cestu s laiky

Několik řečníků podle Piresové vyzvalo, „abychom se nebáli synodality, protože ta neoslabuje různá charismata a služby, ani specifičnost míst“. Ukazuje se totiž, že „administrativní úkoly potlačují misijní elán a nadšení, a proto je třeba myslet kreativně“. Zejména je třeba „naslouchat volání trpících, protože synodalita místní církve“ se projevuje také „v realitách poznamenaných utrpením“. Pro dobrý boj víry v sekularizovaných společnostech, jak říkal svatý Pavel, je důležité „sdílet cestu s laiky“, bylo pak připomenuto: „zdravá decentralizace církve může zvýšit rozměr spoluodpovědnosti Božího lidu“, pokud je vždy v jednotě, „ve věrnosti magisteriu, v církevním společenství s Petrovým nástupcem, v respektu k místním církvím, v subsidiaritě a synodalitě“. Evangelium se musí „vtělovat do každé kultury a na každém místě, musí jej obývat, posilovat komunitní rozměr hnutí a nových církevních subjektů". Piresová ve svém projevu, který sklidil velký potlesk, rovněž zdůraznila výzvu církve "k jednotě v rozmanitosti": církev je "živým organismem, jehož srdcem je Kristus a který žije jako tělo skrze existenci lidí".

Přijetí žen a mladých lidí

V souvislosti s tématem ženského diakonátu někteří řečníci poukázali na to, že „církev nesmí být ‚věcí pro muže‘ a že i když ženy žádají o přítomnost v rozhodovacích procesech, nestačí to“. Ohledně mladých lidí naopak: pokud „říkají, že jsou duchovní, ale ne věřící“, pak je to využít k „pastoraci v digitálním prostředí“, které mladí lidé navštěvují a obývají. Na závěr Ruffini oznámil, že v pátek 18.10. odpoledne se kromě setkání pracovních skupin uskuteční také setkání kanonické komise a komise Secam, která má na starosti teologicko-pastorační diskusi o polygamii. Připomněl, že příští týden bude rozhodující z hlediska projednávání návrhu závěrečného dokumentu: proto, jak „uvedl dnes ráno kardinál Mario Grech“, bude třeba jej prožít v atmosféře ústraní a velké modlitby. „Právě z tohoto důvodu,“ řekl prefekt dikasteria pro komunikaci, bude pondělní den zahájen v 8:30 votivní mší svatou k Duchu svatému, která bude sloužena u oltáře Katedry ve Vatikánské bazilice.

Výzvy ve Středomoří

Ze Středomoří do Afriky, přes Latinskou Ameriku. Oblasti geograficky od sebe vzdálené, a přesto spojené podobnými problémy i jednotou záměrů zaměřených na jejich řešení, které se objevily během práce synody. To byla společná nit, která spojovala projevy a následné otázky položené hostům na brífinku. Jako první se ujal slova francouzský kardinál Jean-Marc Aveline, arcibiskup z Marseille, který připomněl svou roli při koordinaci církevních aktivit ve středomořském regionu na pokyn papeže Františka.

Kardinál nastínil časovou osu svého závazku, který přijal v roce 2020 s přibližně čtyřiceti biskupy a pokračoval dalšími setkáními až do září 2023, kdy František „vyjádřil přání pokračovat v této práci, koordinovat ji a podporovat“. Směr založený především na naslouchání obtížím různých církevních společenství. Mare nostrum“, řekl Aveline, ‚není předmětem studia, ale regionem, kde se odehrávají dramatické scénáře: války, nedodržování svobod, korupce‘, aniž by se zapomínalo na migrační jevy, pro něž byly vytvořeny zvláštní podpůrné sítě. Nicméně, pokračoval marseillský arcibiskup, uvažované otázky se týkají také teologických otázek a otázek souvisejících s mariánskými svatyněmi, které „se jeví jako oázy“, kam se sjíždějí lidé z různých částí evropského kontinentu. Setkání se účastní také představitelé institucí, mladí studenti a lidé vyznávající jiná náboženství než křesťanství. „Musíme pochopit, jak může církev přispět k úsilí o spravedlnost a mír v tomto regionu,“ zdůraznil Aveline a připomněl svůj návrh na případnou synodu věnovanou právě Středomoří.

Francouzský kardinál Jean-Marc Aveline, arcibiskup Marseille, s papežem Františkem

Utrpení a naděje Latinské Ameriky

Poté přišla řada na kolumbijského kardinála Luise José Ruedu Aparicia, arcibiskupa z Bogoty, který vyložil zkušenost víry ve své zemi a v celé Latinské Americe, „mladém kontinentu“ s „utrpením a nadějemi“. Místní církev se snaží o „spiritualitu stále bližší chudým“. Tuto strast zhoršuje nejen fenomén migrace do severní části amerického kontinentu, ale také problémy spojené s obchodem s drogami. Církev se v tomto obtížném kontextu „dokázala sjednotit a najít způsob, jak se přiblížit realitě, a snaží se na ni dívat očima víry a naděje“. Výsledkem je podle vize bogotského arcibiskupa konkrétní „přítomnost Království“, která se má rozšiřovat, aby se dosáhlo „integrální evangelizace“, odpovídající celému kontinentu.

Kolumbijský kardinál Luis José Rueda Aparicio, bogotský arcibiskup

Rány v Jižním Súdánu

Dále se súdánský kardinál Stephen Ameyu Martin Mulla, arcibiskup Džuby, dotkl obtíží, kterým čelí jeho země a „sousední“ Súdán. Jedná se o chudý národ, který bojoval ve válkách při hledání svobody a který se dnes stále nachází daleko od míru a je obětí mnoha ‚nevyřešených problémů‘. Válka v Súdánu se přidává k obtížím domovské země kardinála Mully, která se navzdory procesu osamostatnění, o němž se myslelo, že „vyřeší všechny potíže“, potýká s ještě více problémy. Mírové dohody podepsané v Jižním Súdánu stále nebyly plně realizovány; tuto otázku položila delegace na vysoké úrovni papeži Františkovi na historickém setkání v roce 2018. Situace se však v posledních letech nezměnila, a to ani po papežově cestě do této africké země. „Z tohoto důvodu,“ řekl arcibiskup Džuby, “si myslíme, že nám synoda může pomoci vést dialog, který by vyřešil sociální a politické problémy, které zažíváme.“ Další z pohrom, které sužují tento národ, připomněl Mulla, se týká globálního oteplování. V této souvislosti bylo zmíněno město Bentiu, které je nyní zcela zaplaveno povodněmi, jež postihly Jižní Súdán. Uprostřed utrpení však místní církev roste – nedávno, v červenci, byla vytvořena jedna nová diecéze. Ve stále propojenějším světě podle arcibiskupa z Džuby „nikdo není v bezpečí“ a „starat se“ o určité situace je mezinárodní nutností.

Súdánský kardinál Stephen Ameyu Martin Mulla, arcibiskup Džuby

Nadšení ze synody



Nakonec se slova ujal augustiniánský biskup Luis Marín De San Martín, podsekretář generálního sekretariátu synody a člen komise pro informace. Upozornil na výzvy, kterým svět čelí, a vysvětlil, jak synoda „odpovídá“ na tyto otázky, a to tím, že podporuje otevřenou církev se srozumitelným jazykem, schopnou zabývat se relevantními tématy obecného zájmu. „Přinášet Kristovu odpověď na dnešní dramata – to je podle biskupa Marína posláním církve. Poté naznačil čtyři základní pilíře, na nichž musí církev spočívat: její zaměření na Krista, bratrství, inkluzivitu (“a mýlí se“, dodal biskup, ‚ti, kteří vidí‘ v rámci synodního shromáždění “mocenské boje. To neexistuje") a konečně dynamický. 'Přál bych si, abychom mohli sdílet naše nadšení ve světě plném dramat'. Dialogy v rámci synody naopak probíhaly v určitých dichotomiích: synodalita a naslouchání znamením doby, jednota a rozmanitost, centrum a periferie. Závěrečná výzva podsekretáře synody zněla, abychom se nenechali odradit „pesimismem, který nás někdy zachvacuje“.

Augustiniánský biskup Luis Marín De San Martín, podsekretář generálního sekretariátu synody.

Vyžadovat okamžité odpovědi



Během brífinku byl poté vyhrazen obvyklý prostor pro dotazy novinářů. Pokud jde o konkretizaci konceptu „jednoty v rozmanitosti“, kardinál Rueda Aparicio poznamenal, že ji lze již nyní spatřovat v odlišném a inovativním „stylu synody“, kde synodní matky představují nejviditelnější ukazatel „novosti a rozvoje“. Pokud jde o poskytování odpovědí těm, kteří od synody požadují okamžité odpovědi, monsignor Marín De San Martín načrtl paralelu s křesťanskou vírou: "je to zkušenost s Kristem. Pokud ji neprožijeme, nikdy ji nebudeme schopni' žít naplno. Nicméně, a v tom spočívá ve vizi augustiniánského preláta „“kliknutí“, ‚změna‘, je nutné, aby celý synodální proces nezůstal abstraktní, ale naopak ‚spadl do reality‘. V tomto smyslu zůstávají farnosti důležité a ústřední: „první společenství“.

Závěrečný dokument a polygamie

Přítomní byli také dotázáni na diskuse týkající se role a autority biskupů. „Hodně se o tom mluvilo,“ připustil kolumbijský kardinál a připomněl myšlenku svatého Jana XXIII. že depozit víry zůstává ‚stále stejný‘. Bogotský arcibiskup však upřesnil, že „musí být přizpůsoben každé situaci“. Kardinál se poté znovu dotkl obtíží, s nimiž se setkává ve své zemi, včetně „toxické polarizace“, která je schopna učinit z komunit vzájemné „nepřátele“.

Kardinál Aveline poté poskytl několik postřehů k přípravě závěrečného dokumentu synody. Jeho „syntézní komise“ má například „za úkol ověřit, zda to, co je navrženo jako text k hlasování, se příliš nevzdaluje od názorů vyjádřených během těchto týdnů práce“. Nakonec v souvislosti s otázkou polygamie jeden z novinářů zmínil dnešní návštěvu krále eSvatini „s jednou z jeho manželek“ u papeže Františka: kardinál Mulla připomněl, že stejně jako ostatní zdroje diskuse se týká především Afriky, ale měla by být řešena „komplexně“.