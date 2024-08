V indickém Vailankanni nikoli synkretismus, ale Matka přijímající každého poutníka

List prefekta Dikasteria pro nauku víry v souvislosti se svátkem Panny Marie Uzdravení nemocných ve státě Tamilnádu: „Je zde mnoho duchovních plodů, z nichž mají užitek poutníci, a to i z řad nekřesťanů. Těm, kteří nemohou přijmout svátosti, není odepřena útěcha Ježíšovy Matky. Papež si váží tohoto místa víry“.

Miliony poutníků putují s vírou do svatyně Panny Marie Uzdravení nemocných ve Vailankanni v indickém státě Tamilnádu „a mnohé duchovní plody, které v této svatyni přináší, nám umožňují rozpoznat neustálé působení Ducha svatého na tomto místě“, píše prefekt Dikasteria pro nauku víry kardinál Victor Manuel Fernández v listě z 1. srpna, schváleném papežem a adresovaném mons. Sagayaraj Thamburajovi, biskupovi Tanjore, v souvislosti se zářijovým svátkem Panny Marie Uzdravení nemocných, jejíž úcta ve Vailankanni sahá až do 16. století.

Působení Ducha svatého u mnoha nekřesťanských poutníků

To vše - zdůraznil kardinál Fernández - se projevuje také u mnoha nekřesťanských poutníků, kteří přicházejí hledat úlevu. Někteří z nich jsou uzdraveni ze svých nemocí a mnozí nacházejí pokoj a naději. Bezpochyby i v nich působí Duch svatý, který odpovídá na Mariinu přímluvu. To, zdůrazňuje prefekt, by nemělo být považováno za synkretismus nebo míšení náboženství. Svatyně je místem, kde se projevuje Mariina blízkost, která přijímá každého a zjevuje Boží lásku těm, kdo ji kontemplují. Těm, kteří nemohou přijmout svátosti katolické církve, není odepřena útěcha Ježíšovy Matky.

Papež si váží tohoto místa víry

Kardinál Fernández potvrzuje, že spolu s papežem Františkem při audienci 1. srpna připomněli duchovní krásu tohoto místa víry: „Svatý otec má velmi rád lidovou zbožnost věřících poutníků, protože se v nich odráží krása církve na cestě, která hledá Ježíše v Mariině náručí a zanechává své bolesti a naděje v Matčině srdci“. Proto, dodal kardinál Fernández, papež František vyjadřuje „velké uznání“ tomuto místu víry a vzhledem k zářijovým oslavám ve svatyni Vailankanni všem poutníkům uděluje své otcovské požehnání.

První zjevení Panny Marie

Podle starého příběhu se Panna Maria poprvé zjevila v 16. století mladému muži, který nesl svému zákazníkovi mléko, a požádala ho, aby jí ho daroval pro Dítě, které nosí. Mladík ochotně souhlasil, aby si teprve po příchodu k zákazníkovi uvědomil, že darované mléko v jeho nádobě nechybí. „Právě tímto způsobem“, popisuje prefekt vatikánského dikasteria, „se projevuje velkorysost těch, kteří jsou schopni ze své vlastní chudoby dát něco druhým. Člověk totiž nemusí mít mnoho, aby byl štědrý. Ať zde vždy zaznívá tato výzva ke sdílení, k pomoci, k blízkosti potřebným. Maria miluje štědrost svých dětí“.

Něžnost Marie, Matky všech

Prefekt Dikasteria pro nauku víry označuje za „krásné ony tradice, které toto vzácné poutní místo shromažďuje a které vyprávějí o některých setkáních Panny Marie s chudými a nemocnými dětmi. Projevuje se tak něha a blízkost Marie, kterou nám Ježíš chtěl zanechat jako Matku všech. Na její přímluvu Ježíš Kristus často vylévá svou moc a navrací nemocným zdraví“. Poté připomíná, že z tohoto důvodu „ si v roce 2002 svatý Jan Pavel II. přál, aby se zde slavil Světový den nemocných. Protože tatáž Panna Maria, která se zjevila v Lurdech, se zjevila také v Indii jako Matka zdraví“.

Před Marií rozpoznáváme Ježíšovu lásku

„Nejde jen o zdraví těla - uzavírá kardinál Fernández - ale také o zdraví duše. Protože před Mariiným obrazem rozpoznáváme veškerou lásku Ježíše Krista, která může uzdravit náš smutek, úzkost a strach. Zastavíme-li se před Marií, byť jen na krátký okamžik víry a lásky, její mateřský pohled nám navrátí klid.“