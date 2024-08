Elenita de Jesús: významná postava portorické církve, ale nikoli Panna Maria

Prefekt Dikasteria pro nauku víry vydal definitivní vysvětlení k údajným nadpřirozeným událostem spojeným se svatyní Svaté hory v Portoriku: tváří v tvář pokusům přisoudit tamní misionářce identitu Ježíše nebo Panny Marie lze soudit pouze "constat de non supernaturalitate", tedy neexistenci nadpřirozených jevů.

"Nelze popřít, že postava Elenity de Jesús má pro portorickou církev velkou hodnotu a musí být považována za podnět k naprostému zasvěcení se Božímu království." Je však nutné, aby "ti, kdo ji milují", používali její postavu "jako motivaci k zasvěcení se výhradně Bohu a vyhýbali se tomu, aby jí adresovali gesta úcty, která náleží Matce Ježíše Krista. Tím se vyhnou poškození tohoto pokladu překroucením jeho původního významu".

Toto napsal kardinál Victor Manuel Fernández, prefekt Dikasteria pro nauku víry, v listě adresovaném biskupovi z Caguas v Portoriku, monsignorovi Eusebiu Ramosovi Moralesovi. List, datovaný 1. srpna a schválený papežem, se týká údajných nadpřirozených událostí spojených se svatyní na Svaté hoře na jihovýchodě tohoto ostrova a s Elenitou de Jesús, misionářskou katechetkou, která zde žila na přelomu 19. a 20. století.

"Constat de non supernaturalitate"

Prefekt dikasteria pro nauku víry po "velmi pečlivém přečtení dokumentace" zaslané monsignorem Ramosem, "která shromáždila různé studie od lidí s různými názory", a s přihlédnutím ke "zralé úvaze", kterou jako biskup zastává, považoval za nutné v zájmu péče o víru věřících "definitivní objasnění". Kardinál Fernández tedy v dopise uvádí, že "je třeba se zcela vyhnout jakémukoli ztotožňování Elenity de Jesús s naším Pánem Ježíšem Kristem, jediným Vykupitelem, nebo s Pannou Marií, první spolupracovnicí na díle jejího Syna. Tváří v tvář jakémukoli pokusu přisoudit Elenitě de Jesús identitu Krista nebo Nejsvětější Panny Marie nemůže být úsudek jiný než 'constat de non supernaturalitate'. Elenita de Jesús není Panna Maria". Kardinál Fernández pověřuje proto biskupa z Caguas, aby "vydal příslušný dekret s ustanoveními, která bude považovat za nezbytná (srov. Dikasterium pro nauku víry, Normy pro postup při rozlišování údajných nadpřirozených jevů, 17. května 2024, čl. 21 §1). To - říká kardinál Fernández - se musí vztahovat i na neautentická zjevení nebo ostatky krve, které nemají být uctívány".

Článek 21 §1 nových norem o rozlišování údajných nadpřirozených jevů uvádí, že "po obdržení odpovědi od dikasteria, pokud dikasterium neurčí jinak, diecézní biskup po dohodě s dikasteriem jasně sdělí Božímu lidu úsudek o daných skutečnostech". V tomto případě je závěrečným hlasováním stanoveno "Declaratio de non supernaturalitate", po němž "je diecézní biskup pověřen Dikasteriem prohlásit, že daný jev není uznán za nadpřirozený".

Elenita žila v lásce a hlásání evangelia

Po tomto upřesnění prefekt dikasteria pro nauku víry definuje Elenitu de Jesús jako ženu, "která žila z podnětu Ducha svatého, v lásce a hlásání evangelia a inspirována hlubokou láskou k naší nebeské Matce, Panně Marii"; katechetku, která sloužila "církvi v rozhodujícím okamžiku dějin, kdy byla katolická víra vážně ohrožena", a ztotožnila se "se svým trpícím lidem". Poté cituje slova monsignora Ramose, podle něhož Elenita kráčela uprostřed velmi chudého lidu "jako Ježíšova učednice a pod pláštěm Panny Marie", přičemž jí byl vlastní "hlad a potřeby prostého lidu", stejně jako "jeho strasti víry a naděje". Lidé ji nazývali "matkou" pro krásné postoje, které v ní viděli: prostotu, křesťanské ctnosti, střídmost života, spiritualitu, katechetické schopnosti.

Vyhýbat se výrazům, které vyvolávají zmatek

"Elenita," zdůraznil kardinál Fernández, "měla silnou úctu k Panně Marii. Říká se, že si ze Španělska přivezla obraz Panny Marie, nechala postavit několik mariánských kaplí a že podporovala kult Panny Marie Karmelské". "Je pravda," dodává, "že v jejím životě nacházíme známky jejího velkého sjednocení s trpícím Ježíšem Kristem a že v mnoha jejích gestech se prodlužovala náklonnost Panny Marie, Matky nebes. Různí svědkové tvrdí, že se jí podobala, a někteří se v přemíře obdivu dopustili omylu, když tvrdili, že je samotnou Pannou Marií. Některé výrazy, které možná používala, mohly být matoucí, ale v těch dobách, kdy se misionářští katechetové v těchto místech cítili velmi ztotožněni s nějakým světcem, používali slova, která ve skutečnosti znamenala "patřím k", "ztotožňuji se". Dnes se takto nevyjadřujeme, protože by to mohlo vést k záměně. Proto se při jakémkoli vyjádření uznání vůči Elenitě musíme vyvarovat dojmu, že byla Pannou Marií".

Ať je Svatá hora místem, kde se uctívá Ježíš Kristus

"Postava Elenity," prohlásil kardinál Fernández, "k nám promlouvá o lásce k Ježíši Kristu a k Marii, o důstojnosti žen, o velkorysé obětavosti, nasazení, střídmosti. Velmi výmluvným způsobem k nám také promlouvá o péči o chudé lidi a jejich obraně ". A uzavírá: "Kéž Bůh dá, abychom se vyhnuli všemu, co by mohlo vyvolat zmatek, a obrátili své uši a srdce k evangeliu, které musí den za dnem znít na Svaté hoře, aby byla vždy místem, kde je uctíván Ježíš Kristus, jediný Pán a Vykupitel, jak by si to jistě přála Elenita de Jesús, pokorná a chudá mezi chudými".