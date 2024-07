Kardinál Parolin v Oděse: Sdílím váš zármutek nad touto strašnou válkou

Při zastávce v Oděse, jihoukrajinském přístavním městě a jednom z nejpostiženějších měst probíhajícího válečného konfliktu, se kardinál státní sekretář v předvečer slavnosti, které bude zítra, 21. července, předsedat ve svatyni v Berdyčově, modlil za oběti války a za „spravedlivý a trvalý mír“, přičemž vyjádřil papežovu blízkost tamnímu obyvatelstvu.

Vatican News

Kardinál státní sekretář Pietro Parolin dnes, v sobotu 20. července, navštívil Oděsu, jedno z měst nejvíce postižených válkou, která Ukrajinu sužuje již téměř dva a půl roku. Modlil se zde za oběti války a vzýval spravedlivý a trvalý mír. Jeho přítomnost coby papežského legáta od včerejška, 19. července, do 24. července je znamením blízkosti papeže Františka ukrajinskému lidu. Při setkání s komunitou v římskokatolické katedrále Nanebevzetí Panny Marie vyjádřil kardinál Parolin slova díků a povzbuzení.

Setkání v římskokatolické katedrále za účasti zástupců pravoslavné církve

„Sdílím vaši bolest“

Parolin, který svou cestu na Ukrajinu zahájil včera ze západní Lvovské oblasti a který zítra, 21. července, bude předsedat závěrečné slavnosti pouti katolíků latinského ritu do mariánské svatyně v Berdyčově, zamířil do jihoukrajinského přístavního města Oděsa a adresoval poděkování za přijetí, které mu bylo od jeho příjezdu do země projevováno. Jeho srdečné pozdravy byly adresovány biskupovi, přítomným kněžím, ale také představitelům pravoslavné církve [pozn. redakce: Pravoslavné církve Ukrajiny, která byla v roce 2019 Konstantinopolí prohlášena za autokefální], laikům, zástupcům administrativy, velvyslanci a všem lidem, kteří se sešli k modlitbě. Především zdůraznil, že přinesl blízkost, přítomnost a požehnání papeže Františka, který „sleduje situaci s velkou pozorností, starostí a bolestí“.

Vatikánským médiím se kardinál Parolin svěřil, že jakmile vkročil na půdu východoevropské země zpustošené téměř dva a půl roku válkou, pocítil zvláštním způsobem bolest tohoto lidu. A když biskup v katedrále u svíčky uctil památku padlých ve válce, byla podle Parolina patrná bolest těch, kteří ztratili své blízké, i těch, kteří byli zraněni. Kardinál sdělil, že se dozvěděl, že „tolik lidí bylo postiženo“. Připojuje se proto k utrpení „těch, kteří truchlí nad zničením svého majetku, těch, kteří museli odejít a uchýlit se jinam. Bolesti všech, kteří jsou nějakým způsobem zapojeni do této strašné války“.

Uctění padlých v oděské římskokatolické katedrále

Modlitba za spravedlivý mír

Na jedné straně smutek, na druhé naděje. Povzbuzení papežského zástupce je silné: „Věřím, že jako křesťané nesmíme ztrácet naději, naději, která se díky Boží milosti dokáže dotknout i těch nejzatvrzelejších srdcí“. Doufá, že „také díky dobré vůli mnoha lidí se podaří najít cestu, jak dospět ke spravedlivému míru“. V tomto směru potvrzuje úsilí a nasazení vatikánské diplomacie. V předvečer svátku Panny Marie, který se bude slavit zítra v Berdyčově, předjímá, že se svěří právě Panně Marii, Královně míru. „Doufám, že tato návštěva, stejně jako ty předchozí, například návštěva kardinála Zuppiho, může přinést malý příspěvek k budování míru, cesty pokoje v této zemi,“ vysvětlil dále Parolin.