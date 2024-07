Návštěva papežova legáta na Ukrajině je znamením papežovy blízkosti a Boží péče

Rozhovor s ukrajinským biskupem Skomarovským, předsedou Biskupské konference latinského obřadu

Svitlana Duchovyč – Vatican News

Znamení papežovy blízkosti Ukrajině a toho, že „Bůh se o nás stará“: tak popisuje biskup Vitalij Skomarovskyj, předseda Ukrajinské biskupské konference latinského obřadu, návštěvu státního sekretáře kardinála Pietra Parolina v zemi. Od tohoto biskupa rovněž zazněla výzva k modlitbám za mír pro národ sužovaný dva a půl roku trvající válkou.

Vaše biskupská konference požádala papeže o vyslání legáta na pouť do Berdyčeva. Jak tento nápad vznikl a jaký význam tomuto gestu přikládáte?

Pouť do Berdyčeva je pro nás nejvýznamnější událostí, protože Panna Maria Berdyčevská, Matka Boží z hory Karmel, byla naší biskupskou konferencí prohlášena za patronku Ukrajiny. Tato svatyně v Berdyčevu je naší národní svatyní a červencová pouť tam je nejvýznamnější událostí, největší poutí, na které se schází celá církev z celé Ukrajiny. Každý rok zveme někoho, kdo předsedá oslavám: biskupy z různých zemí. Například před válkou [v roce 2020 pozn. red.] jsme měli kardinála Konrada Krajewského. A když vyvstal problém, koho pozvat tentokrát, lvovský metropolita Mieczysław Mokrzycki přišel s nápadem pozvat kardinála Pietra Parolina. Jsme velmi rádi, že Svatý otec jmenoval státního sekretáře papežským legátem na závěr této pouti. Je to poprvé v historii, kdy se tak stalo. Toto gesto vyjadřuje blízkost papeže Františka našemu lidu a já doufám, že tato společná modlitba přinese velké ovoce.

Jaký význam má berdyčevská svatyně pro katolické věřící na Ukrajině?

Její historie je bohatá a sahá až do počátku 17. století. Svým způsobem ji lze propojit i se současností. Janusz Tyszkiewicz, kyjevský vojvoda, který měl majetek i v Berdyčevě, byl zajat Tatary a měl tam sen, ve kterém viděl mnichy modlící se za jeho propuštění před ikonou Matky Boží. Poté byl ze zajetí propuštěn, a protože byl v Lublinu, šel do kostela. A znovu uviděl scénu ze svého snu: karmelitánské mnichy modlící se k Matce Boží. A tak okamžitě, bez váhání, daroval karmelitánům pozemek, aby mohli začít stavět svatyni. A ikonu Matky Boží, kterou uchovávala jeho rodina, věnoval této svatyni. Od té doby se proslavila velkými milostmi, které lidé před ikonou Panny Marie vyprošovali. Na pouť do Berdyčeva přicházelo mnoho tisíc lidí. Během své historie toto místo zažilo různé situace a patřilo různým státům. Byly zde doby rozkvětu i doby zkázy, ale vždy, i v sovětských dobách, se tato slavnost ke cti Matky Boží zachovala. I když se oslavy konaly v malé kapli, lidé se stále přicházeli modlit před ikonu. Když byla obnovena nezávislost Ukrajiny, tento kult se rozvinul a biskupská konference rozhodla, že to bude naše národní svatyně, a Panna Maria Berdyčevská byla prohlášena za patronku naší země.

Již téměř dva a půl roku Ukrajina prochází rozsáhlou invazí Ruska. Jak byste popsal celkovou situaci a stav mysli obyvatel země v současné době?

Jsme ve válečném stavu, nemáme žádné zcela bezpečné místo. Proto i oslavy v Berdyčevu budou v souladu s bezpečnostními předpisy. Kdyby nebyla válka, bylo by to úplně jiné. Ale abych tento stav popsal, mohl bych ho přirovnat k pracovní povinnosti, to znamená, že často, bez ohledu na to, jestli má člověk náladu nebo ne, jestli se mu chce nebo ne, musí jít do práce. Stejné je to i u nás na Ukrajině: samozřejmě, že tu válku nechceme. Z celého srdce si přejeme mír, hodně se za něj modlíme, ale musíme této situaci čelit.

Co to znamená pro vás osobně a pro všechny katolíky na Ukrajině, že se s nimi bude modlit papežův zástupce?

Pro nás je to především znamení, že se o nás Bůh stará. Vidíme, že přestože uplynulo tolik času - dva a půl roku od začátku války - díky Bohu lidé ve světě na Ukrajinu nezapomínají. Mohli by už být unaveni, ale nejsou, a různými způsoby nám pomáhají; celé země a národy jsou s námi solidární, včetně Svatého stolce. A to je znamení, že papež je nám blízký, posílá svého nejbližšího spolupracovníka jako legáta, aby byl s námi, čímž dává najevo, že jeho srdce je nám také blízké, že se za nás modlí. A to je dobré znamení. Věřím, že je to také silná modlitba před Bohem, která nám zajistí potřebné milosti.

Kardinál Parolin navštívil Ukrajinu již dvakrát: v červnu 2016 a v srpnu 2021. Bude to první návštěva státního sekretáře Svatého stolce od začátku rozsáhlé ruské invaze. Myslíte si, že kromě zjevných změn způsobených válkou čekají kardinála ještě nějaké další změny?

Myslím, že kardinál Parolin vzhledem ke své službě v církvi zná velmi dobře situaci, ve které žijeme: často se setkává s kněžími, biskupy, obyčejnými lidmi z Ukrajiny. Bude to pro nás vhodná příležitost poděkovat mu za jeho práci, protože v mnoha případech o této práci ne všichni vědí. Nemám na mysli jen jeho osobně, ale také všechny jeho spolupracovníky ve státním sekretariátu. Víme, kolik úsilí Svatý stolec vynaložil na návrat ukrajinských dětí, které byly deportovány do Ruska, a v této oblasti již byly zaznamenány úspěchy. To se týká i výměny vězňů nebo dalších humanitárních projektů; Svatý stolec nám také poskytuje velkou pomoc. Proto bude přítomnost papežského legáta také příležitostí, jak Svatému stolci poděkovat a vyjádřit mu naši vděčnost.

Dne 16. července jste se zúčastnil biskupského svěcení nového mukačevského řeckokatolického biskupa Theodora Matsapuly. Co byste chtěl říci k této události z hlediska spolupráce mezi katolíky různých tradic na Ukrajině?

Velmi na mě zapůsobilo množství biskupů, kteří na slavnost přišli: členové synody ukrajinské řeckokatolické církve, která se konala nedávno, a také mnoho zástupců těch řeckokatolických eparchií po celém světě, které považují mukačevskou eparchii za svou mateřskou církev, a biskupové latinského obřadu. Byla to příležitost ke společné modlitbě a projevu naší jednoty. Naše spolupráce totiž probíhá na různých úrovních a rozvíjí se. A stejně je tomu i zde: vím, že tato spolupráce probíhá velmi dobře a že je mnoho věcí, které můžeme společně udělat. Takže hledáme nové způsoby, jak tuto jednotu vyjádřit, jak lépe sloužit našim lidem.

Co byste chtěl vzkázat katolíkům z celého světa, kteří se připojí k modlitbě k Matce Boží s papežským legátem ve svatyni v Berdyčevu?

Myslím, že pokud Svatý otec posílá papežského legáta na závěr pouti k Matce Boží, pak chce také vyjádřit důležitost modlitby a význam modlitby k Matce Boží. Je zajímavé, že tam v Berdyčevu jsou diecézím předávány figurky svatého Michaela Archanděla, které byly požehnány na hoře Gargano ve svatyni svatého Michaela Archanděla v Itálii. Žehnání se konalo 8. června, na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie. A tato znamení jako by naznačovala, že se musíme více modlit k Matce Boží, jak nás o to žádala: žádala nás, abychom se modlili za mír, za ukončení války. A s těmito nadějemi, s tímto úmyslem se i my vydáváme na pouť do Berdyčeva, abychom prosili Pannu Marii o mír. A prosíme všechny lidi, všechny křesťany, naše bratry a sestry, aby se modlili k Panně Marii za nás, za mír na Ukrajině.