Kardinál Parolin na Ukrajině, aby přinesl papežovu blízkost a modlil se za mír

Státní sekretář Svatého stolce, kardinál Parolin, přijel na Ukrajinu, kde bude 21. července předsedat závěrečné slavnosti při pouti katolíků latinského obřadu do mariánské svatyně v Berdychově. Cesta se ponese ve znamení modlitby, řekl vatikánským médiím a naděje, „že se podaří najít způsoby, jak rychle ukončit válečný konflikt“. Kardinál přináší blízkost papeže, který se „od počátku snaží najít cesty k ukončení války a spravedlivému míru“.

Mariusz Krawiec - Lvov

Návštěva státního sekretáře Svatého stolce kardinála Pietra Parolina, kterého papež František jmenoval svým legátem pro závěrečné oslavy národní pouti latinských katolíků Ukrajiny do svatyně Panny Marie Berdyčovské, která se uskuteční v neděli 21. července, na Ukrajině začala setkáním se zástupci církevních a občanských institucí ve Lvově.

V pátek 19. července kardinál Parolin v doprovodu apoštolského nuncia na Ukrajině, arcibiskupa Visvalda Kulbokase, dorazil v pozdních odpoledních hodinách do kurie římskokatolické lvovské arcidiecéze, kde ho přivítali metropolita Mieczyslaw Mokrzycki a pomocní biskupové Edward Kava a Leon Maly. Setkání se zúčastnil také Mons. Volodymyr Hrutsa, pomocný biskup Lvovské arcidiecéze řeckokatolické církve. Přítomni byli také Maksym Kozytskyi, vedoucí lvovské oblastní správy, a Andriy Sadovyi, starosta Lvova.

Kardinál Parolin v kapli lvovského arcibiskupství

Modlitba za mír

Po krátkém pozdravu přítomným zanechal papežský legát svůj první komentář vatikánským médiím. „Tato návštěva je spojena s oslavou v mariánské svatyni v Berdyčově. To byl tedy důvod, proč mě Svatý otec také na žádost biskupů latinského obřadu vyslal jako svého zvláštního zástupce kvůli povýšení této svatyně na baziliku menší,“ vysvětlil kardinál. „Prvním důvodem tedy bude právě to, abych spolu s věřícími sdílel tuto slavnost a tuto modlitbu, která bude samozřejmě modlitbou především za mír, bude to chórová modlitba vznesená k Matce Boží, aby konečně darovala mír této zemi, kterou Svatý otec vždy označuje za ‚umučenou‘, za ‚umučenou Ukrajinu‘“. A samozřejmě mi tato okolnost dává příležitost setkat se s představiteli této země. Také proto,“ dodává Parolin, „že již nějakou dobu existovalo pozvání k cestě na Ukrajinu v této konkrétní válečné situaci. A tak po nedělních oslavách bude příležitost setkat se s představiteli státní moci, počínaje, jak věřím, prezidentem. A samozřejmě tam, myslím, budeme hovořit o míru, o tom, jaké jsou možné perspektivy míru“.

Papežova blízkost

Darem, který státní sekretář přináší na ukrajinskou půdu, je tedy „blízkost Svatého otce“: „Tato návštěva,“ zdůrazňuje, „je dalším projevem pozornosti, kterou Svatý otec Ukrajině stále věnuje. A pak jeho velké naděje na mír: papež se od samého počátku snaží najít způsoby, jak válku ukončit, což se v poslední době nazývá spravedlivým mírem. Mluvili jsme o tom také v Bürgenstocku [ve Švýcarsku, pozn. red.], když se konala mírová konference. Tedy blízkost, modlitba a naděje, že se podaří najít cesty, jak co nejrychleji uzavřít tento konflikt“.

Kardinál Parolin v kapli lvovského arcibiskupství

Nasazení za spravedlivý mír

Kardinál Parolin opětovně jménem papeže Františka a Svatého stolce vyjadřuje znepokojení nad situací na Ukrajině a opakuje svůj závazek „nalézt mírové řešení, aby se dospělo k onomu spravedlivému míru, o kterém jsem mluvil“. „Až dosud,“ říká vatikánským médiím, “se nám zdálo, a to i počínaje návštěvou, kterou kardinál Zuppi uskutečnil zde v Kyjevě a poté v Moskvě, že humanitární závazek je cestou, jak tento mír podpořit. Zdá se mi také,“ dodal kardinál, “že takto uvažují i kyjevské úřady, protože i ve Švýcarsku hovořily o třech dimenzích: především o jaderné otázce, tedy o zabránění eskalaci, dále o otázce volného pohybu zboží a nakonec především o humanitární otázce. Svatý stolec se na ni tedy zaměřil i na žádost samotné vlády, ale s cílem podniknout kroky, které by skutečně mohly vést ke spravedlivému míru“.