Papež přijal rezignaci kardinála Schönborna a jmenoval apoštolského administrátora vídeňské arcidiecéze

Kardinál a teolog Christoph Schönborn se dnes dožívá 80 let, z toho 30 let působil v čele rakouské arcidiecéze. Papež jmenoval diecézního kněze Josefa Grünwidla, biskupského vikáře v Unter dem Wienerwald, apoštolským administrátorem sede vacante. Schönborn: „Jsem všem vděčný. V diecézi jsme měli napětí, konflikty a případy zneužívání... Byly to vesměs těžké časy, ale tyto roky nám daly dar, abychom se skutečně sjednotili. Společenství se skutečně posílilo.“

Kardinál Christoph Schönborn, jeden z nejznámějších kardinálů, vynikající teolog, který v průběhu let sloužil třem papežům, odchází dnes, 22. ledna 2025, po třech desetiletích od svého nástupu do úřadu v roce 1995 z postu vídeňského arcibiskupa. Papež jeho rezignaci přijal a apoštolským administrátorem sede vacante jmenoval o. Josefa Grünwidla, duchovního téže arcidiecéze a biskupského vikáře v Unter dem Wienerwald. Po tři roky byl sekretářem kardinála Schönborna.

Poděkování

Kardinál Schönborn se s vídeňskou církví rozloučil již minulou sobotu, 18. ledna, hojně navštíveným děkovným obřadem v katedrále svatého Štěpána za přítomnosti různých hodnostářů včetně prezidenta Van der Bellena. Ve své homilii vyjádřil vděčnost mnoha lidem, kteří provázeli jeho službu. Vděčnost dnes znovu zopakoval v dlouhém příspěvku, který rozeslal prostřednictvím svého účtu na sociální síti X:

„Drazí bratři a sestry, nastal okamžik, kdy Řím ve 12 hodin oznámil, že dnes končí mé působení ve funkci vídeňského arcibiskupa,“ stojí v něm. „Je to samozřejmě příležitost především poděkovat Bohu, že jsem mohl tuto službu vykonávat téměř 30 let. Především však musím poděkovat Bohu a musím poděkovat vám všem. Pro mě bylo v těchto letech rozhodující: Církev pracuje jen společně, společnost pracuje jen společně. V diecézi jsme měli velké napětí, konflikty, rány a pak všechny případy zneužívání, které vyšly najevo... To všechno byly těžké časy, ale myslím, že tyto roky nám daly dar, že nás skutečně sjednotily. Společenství, komunita se opravdu posílila. Za to vám všem musím poděkovat“.

Nyní již emeritní vídeňský arcibiskup uvedl, že ho „potěšila“ volba Josefa Grünwidla jako apoštolského administrátora: „Je mi již mnoho let velmi blízký a je to skutečně můj drahý přítel. Je to opravdu dobrý pastýř. Tři roky byl skvělým sekretářem... Zná naši diecézi. Zná naše komunity. Mohu-li to tak říci, je to opravdu 'zavedený pastýř'“.