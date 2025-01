V Rakousku podepsali křesťané, muslimové a židé prohlášení „Náboženství jednotně za mír“

Vídeňskou deklaraci, kterou inicioval kardinál Schönborn, podepsal vídeňský kardinál spolu s vrchním rabínem Engelmayerem a předsedou islámské náboženské obce v Rakousku Vuralem. V dokumentu se připomíná výzva k mírovému soužití a znovu se odsuzují všechny formy diskriminace a ohrožení náboženského života.

Gudrun Sailer - Vatikán

Plod dlouholetého dialogu, konstruktivní spolupráce mezi náboženskými komunitami, potvrzení snahy o mír a vzájemný respekt ve společnosti - to je „Vídeňská deklarace“ s názvem Náboženství za mír, kterou včera, 9. ledna, v Arcibiskupském paláci podepsali kardinál Christoph Schönborn, vrchní rabín Jaron Engelmayer a předseda islámské náboženské obce v Rakousku Ümit Vural. Tito tři představitelé znovu vyjádřili své přesvědčení, že „víra může být silným základem pro mírové soužití“, a důrazně odsoudili „jakékoli zneužívání náboženství k podněcování nebo ospravedlňování teroru a násilí“. Zároveň „jsme proti všem formám diskriminace a ohrožení náboženského života“ a „zavazujeme se, že uděláme vše pro posílení vzájemného porozumění a soudržnosti v našich náboženských společenstvích“. Prohlášení končí výzvou křesťanům, židům a muslimům a všem lidem žijícím ve Vídni, aby „neúnavně pracovali na zachování pokojného a respektujícího soužití v našem městě“.

Náboženství jako řešení problému

Mnoho lidí považuje náboženství za příčinu konfliktů, řekl kardinál Schönborn agentuře Kathpress: „Společně jsme přesvědčeni, že náboženství nejsou problémem, ale přinejmenším důležitou součástí řešení problému“. Po třiceti letech na pozici vídeňského arcibiskupa je pro kardinála velmi důležité, aby znovu potvrdil své odhodlání zasazovat se o mírové soužití náboženství ve Vídni „a doufejme, že i mimo ni“. V Rakousku v těchto dnech získává na síle možnost nové vlády pod vedením krajně pravicové strany FPÖ.

Demonstrace ve Vídni proti Svobodné straně Rakouska (FPÖ)

Mezináboženská spolupráce v Rakousku



Kardinál Schönborn, který brzy oslaví 80. narozeniny, připomněl, že v posledních desetiletích se v Rakousku náboženství usilovně snažila „pojmenovat rány minulosti“ a najít cesty ke smíření. Vzpomněl, co se v Rakousku dělo Židům. S islámem má země dlouhou a v některých ohledech kontroverzní historii. A dnes je v zemi silná muslimská přítomnost: „Je velmi důležité, abychom to my křesťané uznali a řekli: „Tito lidé jsou Rakušané. Je to jejich země, stejně jako naše“. Schönborn připojil přání: „Jsme vděční, že věří v Boha a snaží se svůj život orientovat na Boží přikázání. To je důležitý společný základ našeho soužití“. Kardinál také ocenil dobrý právní rámec pro náboženství v zemi, kde je jejich spoluodpovědnost za společné dobro vnímána, uznávána a také podporována na státní úrovni: „To je zvláštní situace v Rakousku, za kterou jsme velmi vděční.

Mezináboženský dialog jako důležitý pilíř míru a soudržnosti

Předseda islámské náboženské obce Vural poděkoval Schönbornovi za pozvání ke společnému prohlášení a za mnohá předchozí setkání a iniciativy. Mezináboženský dialog je podle něj důležitým pilířem pro zajištění míru a soudržnosti v zemi. „Jsme vděční, že žijeme v zemi, kde náboženské komunity mohou vést upřímný a uctivý dialog,“ prohlásil Vural. Rakousko by mělo být v tomto ohledu vzorem i za svými hranicemi: „Islám je součástí této země,“ řekl, „patříme k ní a společně chceme utvářet budoucnost této země. Chceme mít společnost, která se bude vyznačovat respektem a uznáním, soucitem a lidskostí“.

Vrchní rabín chválí Schönbornovu iniciativu

Vrchní rabín Engelmayer rovněž ocenil iniciativu kardinála Schönborna a zdůraznil, že není samozřejmostí, že si náboženské obce v Rakousku tak dobře rozumí, udržují vzájemnou výměnu a mohou také vytvořit společnou deklaraci. „Ukazujeme, že náboženství se mohou vzájemně konfrontovat v míru a respektu,“ poznamenal Engelmayer, „že se lidé navzájem prožívají jako obohacení a že v této zemi chtějí a mohou žít společně v míru“.