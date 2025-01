Papež podpořil projekt „DREAM“, věnovaným lidem s HIV v Africe

Papež František přijal na audienci účastníky konference, kterou v italské Poslanecké sněmovně uspořádala komunita Sant'Egidio a která se týkala boje proti AIDS/HIV na africkém kontinentu.

Guglielmo Gallone - Vatikán

„Svatý otec nás povzbudil, abychom pokračovali, a projevil nám velkou podporu a náklonnost“: Giovanni Guidotti, generální sekretář programu DREAM pro boj proti HIV/AIDS, organizovaného komunitou Sant'Egidio, vypráví vatikánským médiím o soukromé audienci, kterou dnes, v pátek 24. ledna dopoledne, prožil s papežem Františkem. Spolu s Guidottim byli přítomni ministři a národní delegace desítky afrických zemí, od Tanzanie přes Malawi až po Guineu a Konžskou demokratickou republiku, které se podílejí na zdravotnickém projektu.

„Setkání s papežem bylo okamžikem velké radosti. Dobře si pamatoval program DREAM, kterým se podrobně zabýval při příležitosti své apoštolské cesty do Mosambiku v roce 2019, a doktora Abdula Majida Noorjehana, lékaře zapojeného do projektu, který žije a pracuje v Maputu a je muslimského vyznání. V této souvislosti papež dodal, že se musíme všichni modlit společně, protože máme jednoho Boha, a na závěr poznamenal, že v Africe existuje větší vnímavost a že se od těchto národů můžeme mnohému naučit“.

Projekt DREAM, jeho údaje a cíle

Projekt DREAM, který byl zahájen organizací Sant'Egidio v Mosambiku v roce 2002 jako reakce na nespravedlnost dvojího metru v boji proti HIV - účinná léčba existovala již v roce 1996, ale v Africe nebyla rozšířena -, je nyní přítomen v deseti zemích. „Jsme začleněni do národních programů příslušných ministerstev zdravotnictví a léčíme více než 100 000 lidí s HIV,“ připomněla lékařka Annamaria Doro. „Díky účinnosti léčby,“ pokračovala Doro, “se dnes průměrná délka života lidí s HIV téměř vyrovná délce života těch, kteří jsou negativní, pokud je léčba zahájena včas; protože dnes se lze úmrtím na HIV vyhnout. Tyto údaje jsou v souladu s posláním Agentury OSN pro AIDS, která zvýšila své cíle na 95-95-95: 95 % lidí s HIV by mělo znát svůj sérologický status, 95 % z nich by mělo mít přístup k léčbě a 95 % z těch, kteří se léčí, by mělo mít virovou zátěž pod kontrolou.

Investice do prevence

Výsledky se měří nejen eliminací přenosu z matky na dítě nebo udržením míry přenosu pod 1 %, ale především retencí, tj. schopností setrvat v léčbě po jejím zahájení. To je důležitý cíl u chronického onemocnění, jako je HIV, jehož léčba je celoživotní, a na který se Sant'Egidio velmi zaměřuje a dosahuje jedinečných výsledků: procento pacientů, kteří po 12 měsících stále zůstávají v léčebných centrech programu DREAM, se pohybuje mezi 90 a 95 %. Tato čísla nejsou náhodná, ale jsou výsledkem zakořeněnosti na daném území, vstřícnosti, dialogu, vztahů, bezplatnosti a organizace.